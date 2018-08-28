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09 Декабря 2012, 18:35 | Компании

В Якутии 51% акций ОАО "Нижне-Ленское" оценены в 3,5 млрд рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Якутии сообщило о проведении аукциона по продаже обыкновенных именных акций ОАО "Нижне-Ленское" в количестве 25 901 806 штук, что составляет 51% от уставного капитала компании.

Начальная цена акций установлена в размере 3,5 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря, подведение итогов состоится 8 декабря 2012 года.

Исходя из этой оценки, можно посчитать, что МИО Якутии оценило всю компанию почти в 7 млрд рублей. При этом, по состоянию на сентябрь 2012 года, долги ОАО «Нижне-Ленское» составляют 8,2 млрд рублей.

Основным потенциальным покупателем компании на сегодня является АК «АЛРОСА». Две ее дочки (ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Севералмаз») уже получили разрешение ФАС РФ на покупку 100% акций, причем лимит «Севералмаза» на покупку 100% акций, установленный АЛРОСА, как раз не превышает 7 млрд рублей.

«Мы ожидаем положительного эффекта от приобретения АЛРОСА, - комментируют эксперты АЛРОСА. - С учетом влияния, производственных, инвестиционных и сбытовых ресурсов АЛРОСА «Нижне-Ленское» увеличит маржинальность».

С другой стороны, ряд экспертов отмечает, что эта покупка может стать весьма проблематичной для АЛРОСА. Причина кроется в том, что компания идет на покупку «Нижне-Ленского» в какой-то степени вынужденно - чтобы не допустить на «поле» других крупных игроков.

"Дальневосточный капитал"

 

Теги: аукцион 


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