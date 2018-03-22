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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Апреля, 05:36 |
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ВТБ купил 10,7 тонны золота у недропользователей Якутии
По итогам 2017 года ВТБ приобрел по договорам дилинга у недропользователей Республики Саха (Якутия) 10,7 тонны золота.
Также в 2017 году золотодобытчикам среднего регионального бизнеса было предоставлено финансирование в размере 750 млн рублей на подготовку к промышленному сезону в рамках льготной программы кредитования недропользователей (рост к 2016 году на 53%).
В рамках развития сотрудничества с недропользователями в Республике в 2017 году банк ВТБ предоставил российскому дивизиону международной Группы KGK документарный лимит, в том числе для целей выдачи гарантий в пользу компании «Алроса», основного поставщика алмазов для Группы KGK в России.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Якутии Петр Птицын отметил: «ВТБ является одним из лидеров по объемам покупки золота в России, для региональных компаний также действует специальная «Золотая программа». В рамках неё артели получают финансирование на новый сезон с отсроченным до старта добычи периодом уплаты процентов, а также выгодные условия дилинга: золото можно реализовать банку в любой день, когда цена металла будет максимально выгодной для продавца».
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