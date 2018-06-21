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13 Февраля 2013, 20:06 | Компании
АЛРОСА реализовала Гохрану алмазы на сумму $230 млн
По итогам 2012 года АЛРОСА продала алмазы в Гохран на общую сумму около $230 млн. Во втором квартале компания реализовала сырья в Гохран на $90 млн, а до конца года дополнительно продано на $140 млн, заявили агентству Rapaport представители компании.
Ранее, в 2008-2009 годах, во время финансового кризиса компания осуществила продажу в госфонд на общую сумму около $1 млрд.
В августе прошлого года АЛРОСА поясняла, что поставки алмазов на рынок были ограничены. Алмазы были проданы в Гохран после того, как начиная со второго полугодия 2011 года клиенты компании стали испытывать финансовые трудности, что привело к падению спроса на сырые алмазы в первом полугодии 2012 года.
Компания ожидает, что продажи группы АЛРОСА по итогам 2012 года достигнут $4,5 млрд, что немного превысит соответствующий показатель предыдущего года.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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