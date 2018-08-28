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13 Февраля 2013, 20:28 | Компании

В Якутии "Нижне-Ленское" получило эффективного собственника

Сделка по приобретению 51% пакета акций ОАО "Нижне-Ленское" вывела компанию "Алмазы Анабара" (100% дочерняя компания АК АЛРОСА) на позицию одного из крупнейших в мире производителей россыпных алмазов.

Процесс слияний и поглощений недавно коснулся отрасли по добыче россыпных алмазов в Республике Саха (Якутия). В конце декабря прошлого года здесь состоялось значимое событие, ОАО «Алмазы Анабара» купило на аукционе 51% уставного капитала другого республиканского производителя россыпных алмазов - ОАО «Нижне-Ленское». Для покупателя это приобретение оценивается как весьма выгодное, учитывая территориальную близость месторождений обеих компаний и высокое качество приобретаемых горных активов.

Цель - повышение экономической эффективности

Задолго до данного события в СМИ неоднократно появлялась информация о возможной продаже с аукциона акций ОАО «Нижне-Ленское». Причины назывались самые разные, в том числе - неэффективное управление. Соперником ОАО «Алмазы Анабара» на торгах выступила компания ОАО «СеверАлмаз». Но уже на втором шаге аукциона она отказалась от дальнейшей борьбы, в результате чего акции ОАО «Нижне-Ленское» достались «Алмазам Анабара» за 3 млрд 670 млн рублей, часть из которых составили собственные средства предприятия, а часть - кредиты.

Напомним, что ОАО «Нижне-Ленское» было создано в 1994 году по инициативе государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию с целью организации на хозрасчетной основе особо охраняемого геологического объекта в Приленском алмазоносном районе Якутии. Позднее в активе «Нижне-Ленского» появился еще ряд лицензий на разведку и добычу алмазного сырья. До декабрьского аукциона 100% акций компании находились в собственности министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Мнение наблюдателей сошлось в том, что у «Нижне-Ленского» появился более эффективный собственник. Дело в том, что компания в последние годы оказалась в тяжелом финансовом положении. У предприятия накопились серьезные долги, грозившие ему банкротством. Передача контрольного пакета акций оценивалась как способ вывода «Нижне-Ленского» из кризиса, как возможность дать второе дыхание предприятию, имеющему, по экспертным оценкам, очень хорошие сырьевые активы.

- Кто-то, наверное, думает, что произошло значимое событие, не знаю, для нас оно вполне рядовое, так как даже географически месторождения двух компаний - «Алмазы Анабара» и «Нижне-Ленское» - расположены рядом, - прокомментировал сразу после подведения результатов торгов победу ОАО «Алмазы Анабара» генеральный директор компании Матвей ЕВСЕЕВ. - Увеличились лишь фронт и масштабы работы».

Вполне естественно, что новый собственник привел в управление купленной компании свою команду. Ее возглавил первый заместитель Матвея Евсеева в «Алмазах Анабара» Иван АНДРЕЕВ, который стал генеральным директором ОАО «Нижне-Ленское». По его словам, текущую производственную деятельность «Нижне-Ленского» будет вести компания «Алмазы Анабара» через соответствующие договоры подряда. Весь производственный персонал будет трудоустроен, а заработная плата вырастет.

- Предварительная оценка экономического состояния «Нижне-Ленского» показала, что с предприятием все нормально, - отметил Матвей Евсеев, - мы поняли, с чего надо начинать реструктуризацию предприятия и в каком году мы ее закончим. По самым первым оценкам, уже в 2013 году при новом управлении «Нижне-Ленское» сможет получить 1,8 миллиарда руб чистой прибыли, за три года - 6,2 миллиарда, которых хватит чтобы рассчитаться со всеми долгами предприятия.

На перспективу

Специалисты высоко оценивают сделку по продаже акций «Нижне-Ленского» и передаче активов предприятия под управление «Алмазов Анабара» для бюджета Республики Саха (Якутия).

Уже в 2013 году «Нижне-Ленское» сможет выплатить в республиканский бюджет 516 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по итогам прошедшего 2012 года. В 2014 году сумма налогов может вырасти до 750 млн руб., а в 2015 - до 800 млн руб., с перспективой роста налоговой отдачи до уровня, превышающего миллиард рублей ежегодно.

- Хочу сразу опровергнуть кривотолки, что покупка «Нижне-Ленского» невыгодна для «Алмазов Анабара», - комментирует данное событие генеральный директор компании Матвей Евсеев. - Да, там есть проблемы разного характера - задолжность по кредитам и займам составляет 5 млрд 174 млн рублей, долги поставщикам 1 млрд 70 млн рублей, недоимка по налогам 300 млн рублей. В общей сложности нам предстоит выплатить более 6.5 млрд рублей. Предстоит еще много работы, чтобы оценить экономическое состояние дочерних предприятий «Нижне-Ленского». Мы только-только разобрались с головной компанией и сказать, что вникли в каждую мелочь, пока не можем. Что касается «дочек», то мы активно ими занимаемся, они идут нам навстречу, однако работа еще предстоит огромная. Мы спокойно посмотрим и примем решения, и если они рабочие, прибыльные, то, конечно, будем развивать их и дальше.

Хотя окончательные оценки еще не даны, но Матвей Евсеев признает, что определенная модернизация потребуется. Но главное - это понятно, что она будет под силу новому собственнику. Его команда ни копейки не просит из бюджета республики на предстоящую санацию ОАО «Нижне-Ленское», хотя, по предварительным оценкам, для того, чтобы закрыть первоочередные проблемные позиции «Нижне-Ленского», потребуется около полумиллиарда рублей. Только долги по налогам составляли около 250 млн, и они уже погашены.

На сегодняшний день в собственности министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) остается еще 49% акций ОАО «Нижне-Ленское», которые в перспективе могут быть проданы.

Начиная с 2014 года, благодаря мероприятиям по финансовому оздоровлению, «Нижне-Ленское» сможет давать до двух миллионов карат алмазного сырья в год. По предварительным оценкам, начиная с 2015 года обе компании - «Алмазы Анабара» и «Нижне-Ленское» - смогут совместно добывать до пяти миллионов карат алмазов за сезон.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.

Теги: Алмазы Анабара  Нижне-Ленское 


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