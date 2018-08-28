|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 25 Сентября, 21:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ЯТЭК модернизирует промысел
Как прокомментировал генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Заирбек ЮСУПОВ, строительство данного объекта позволит модернизировать производство по переработке газа и газового конденсата, а также получить новый продукт – СПБТ (смесь пропан бутана технических). Планируется, что модернизация промысла ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в поселке Кысыл-Сыр будет сопровождаться строительством дорог, причала, линий электропередач. «Мы ожидаем, что с увеличением переработки повысится инвестиционная привлекательность вилюйского улуса», – подчеркнул Заирбек Юсупов.
Досье «ДК»
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» – основное газодобывающие предприятие в Республике Саха (Якутия) и единственный поставщик газа для всего региона. До 2010 года компания носила название «Якутгазпром». Группа «Сумма» приобрела этот актив в 2007 году Группа «Сумма» (Summa Group) – это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях Группы, которые присутствуют почти в 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Основатель и акционер компании – Зиявудин МАГОМЕДОВ.
«Дальневосточный капитал».
- АЛРОСА вернулась на рынок США
- В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
- 13 млн тонн угля планирует добыть "Мечел" в Якутии в этом году
- ВТБ купил 10,7 тонны золота у недропользователей Якутии
- "Колмар" столбит рынок в Китае
- "Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
- ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
- ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
- "АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
- ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.