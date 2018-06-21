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"Премьер-Энерго" спроектирует вторую очередь энергомоста "Якутия - Приангарье"
«В ходе открытого конкурса, который проходил с 7 ноября по 27 декабря 2013 года, были поданы заявки от 12 компаний. Стоимость контракта, предложенная победителем, - 319,3 млн рублей. Согласно договору, на разработку проектной документации отводится не более пяти месяцев», - говорится в сообщении.
Инвестиционный проект по строительству линии электропередачи реализуется в два этапа на принципах государственно-частного партнерства. В 2013 году структуры Polyus Gold приступили к первому этапу, который предусматривает строительство цепи ВЛ 220 кВт «Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог» и двухцепной ВЛ 110 кВт «Сухой Лог - Вачинская», с реконструкцией подстанции «Вачинская» и расширением подстанции «Пеледуй».
ДВЭУК ответственна за реализацию второго этапа, который предполагает строительство второй цепи ВЛ 220 кВт «Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог» и двухцепной ВЛ 220 кВт «Сухой Лог - Мамакан» с подстанциями 220 кВт «Чертово Корыто» и 220/110 кВт «Сухой Лог», а также расширение подстанции «Пеледуй».
«Общая протяженность линейной части составит 870 км, трансформаторная мощность новых подстанций - 450 мегавольтампер», - сообщает ДВЭУК. Проект обеспечит передачу избытка мощности с Вилюйского каскада ГЭС в Якутии на энергодефицитный север Приангарья для надежного энергоснабжения потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов, в том числе крупных золоторудных месторождений Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское. В результате изолированный Западный энергорайон Якутии будет интегрирован в объединенную энергосистему Сибири.
По сообщениям информагентств. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.
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