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14 Ноября 2018, 15:30 | Компании

Экс-президент "Селигдара" вышел из состава акционеров компании

Анатолий ЛАБУНЬ, с 2011 по 2016 годы являвшийся президентом ПАО "Селигдар", вышел из состава акционеров компании

Об этом сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на компанию.

До 12 октября ему принадлежало 2,79% уставного капитала, 3,29% обыкновенных акций, после этой даты доля обыкновенных акций Лабуня сократилась до 0%, о количестве привилегированных акций в сообщении информация отсутствует. В октябре «Селигдар» сообщил об увеличении доли в его уставном капитале Альфа-Банка с 1,9% до 6,97% и ВТБ Капитала с 3,6% до 5,22%.

Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время акционерный капитал ПАО «Селигдар» составляет 992354730 рублей и сформирован путем размещения 842354730 обыкновенных акций и 150000000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. По состоянию на 28 мая 2018 года крупнейшими акционерами компании являлись АО «Русолово» (10,5%), Анатолий Лабунь (5,58%), ЗАО «Прейсиш-Эйлау» (7,41%), ООО «Антарес» (9,92%), Сергей ТАТАРИНОВ (5,82%), ООО «Азимут» - 4,36%, Константин БЕЙРИТ (6,11%).

ХК «Селигдар» создана в 2008 году на базе активов одноименной артели старателей. По объемам добычи золота занимает 11 место среди крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг объединяет 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных месторождений, на 13 из которых уже ведется добыча, а также на разработку и добычу олова.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год. 

Теги: Селигдара 


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