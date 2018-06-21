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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:43 |
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"АЛРОСА" заключила соглашение о намерениях с Шанхайской алмазной биржей
В рамках соглашения стороны намерены выработать принципы и условия сотрудничества, в частности для возможной организации торгов алмазами и бриллиантами «АЛРОСА» на площадке Шанхайской алмазной биржи.
Подписание соглашения с SDE является очередным шагом АК «АЛРОСА» к развитию взаимодействия с компаниями из Китая. Ранее в ноябре «АЛРОСА» заключила долгосрочное соглашение о поставках алмазного сырья с одним из ведущих производителей ювелирных изделий Китая - Chow Tai Fook Jewellry Group Limited.
«Китай - одна из наиболее динамично развивающихся стран в мире. Мы полагаем, что этот рынок имеет большой потенциал роста потребления ювелирных изделий с бриллиантами и, соответственно, потребления алмазного сырья. У «АЛРОСА» уже есть опыт сотрудничества с компаниями из Китая, в том числе и в рамках долгосрочных соглашений, и мы надеемся, что это сотрудничество получит дальнейшее развитие», - сказал президент АК «АЛРОСА» Федор Андреев.
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