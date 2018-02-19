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Суббота| 24 Февраля, 01:07 |
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ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
По сравнению с прошлым годом объем инвестиционной программы компании увеличен на 37%. Об этом сообщил пресс-секретарь компании.
В текущем году инвестиции будут направлены на выполнение строительно-монтажных работ в рамках технологического присоединения объектов газотранспортной системы «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи), а также II очереди энергомоста Якутия - Иркутская область (вторая цепь ВЛ 220 кВ «Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог»).
В 2017 году основная часть средств инвестиционной программы АО «ДВЭУК» была направлена на расширение электросетевой инфраструктуры Западного энергорайона Республики Саха (Якутия). В результате компания в полном объеме обеспечила покрытие перспективных нагрузок трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на территории Якутии и Иркутской области.
Досье «Дальневосточного капитала»: С 2009 года АО «ДВЭУК» инвестировало в проекты развития энергоинфраструктуры Дальнего Востока 71 млрд рублей. В общей сложности построено 2 461 км высоковольтных линий электропередачи, введено 925 МВА трансформаторной мощности подстанций, 49,8 МВт установленной мощности объектов генерации и 163,7 Гкал/час тепловой мощности мини-ТЭЦ.
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