|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
Золото на «Северном» планируется добывать в рамках крупномасштабного проекта «Элькон», который, в свою очередь, является неотъемлемой частью инвестпроекта «Комплексное развитие Южной Якутии», включенного в перечень приоритетных проектов в ДФО. Урановое месторождение «Северное» входит в состав Эльконского ураново-рудного района, расположенного в Алданском районе Якутии.
Проектирование уранового комбината было заморожено в 2011 году после резкого падения мировых цен на уран, связанного с аварией на японской АЭС «Фукусима». В свое время геологоразведка показала, что кроме урана здесь есть также значительные ресурсы золота, перспективные с точки зрения открытой добычи с кучным выщелачиванием.
В 2018-2020 годах планируется выполнить комплекс геологоразведочных работ на участке первоочередного освоения. Геологический отчет с подсчетом запасов золота предстоит представить и утвердить в Государственной комиссии по запасам Роснедр в четвертом квартале 2019 года. Как сообщил руководитель комбината Вячеслав Галактионов, предполагается возможность опытно-промышленной добычи металла. При определенных условиях темпы и объемы работ могут быть значительно увеличены.
- "Колмар" столбит рынок в Китае
- "Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
- ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
- ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
- "АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
- ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
- Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство
- АЛРОСА ожидает длительного восстановления рудника "Мир"
- Назначен новый гендиректор "Якутскэнерго"
- "АЛРОСА-Нюрба" порадует акционеров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.