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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:07 |
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"Колмар" столбит рынок в Китае
Контракт с ведущим производителем стали в провинции Гуангци - Guangxi Shenglong Metallurgy подписан в декабре прошлого года в Китае. Согласно документу, в 2018 году «Колмар» намерен поставить свыше 500 тыс. тонн угля марки Inagli и Deni Creek.
Долгосрочный контракт стал результатом успешных пробных спотовых поставок углей данному заказчику в прошлом году. Китайский металлург очень доволен качеством поставляемой продукции, успешно ввел бренд Deni Creek в свою шихту, что позволило ему повысить качество конечного продукта», - рассказала заместитель генерального директора Группы компаний «Колмар» Анна ЦИВИЛЕВА.
У компании уже есть договоры на поставку концентрата коксующегося угля с Baosteel Resources, JFE, Guangxi Metallurgy Group, в планах - расширение пула потенциальных потребителей и выход на крупнейшие металлургические компании Юго-Восточной Азии, такие как Nippon Steel (Япония), Hyundai Steel (Южная Корея), Capital Steel и Hebei Steel (Китай) и другие.
Досье «Дальневосточного капитала»: ГК «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). В Якутии «Колмар строит два горно- обогатительных комплекса (ГОК) - «Денисовский» и «Инаглинский».
В январе сообщалось, что гендиректор и совладелец группы «Колмар» Сергей ЦИВИЛЕВ выкупил долю Андрея БОКАРЕВА, которому через ООО «Аростан» принадлежит 30% «Колмара». Таким образом, доля г-на Цивилева в «Колмаре» увеличилась до 70% (в настоящее время он через ООО «Антэ Холдинг» владеет 40% «Колмара»), оставшиеся 30% принадлежат ООО «Волга Груп»
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