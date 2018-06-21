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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АЛРОСА снизила прибыль на 32%
Валовая прибыль АЛРОСА увеличилась на 27%, до 96,122 млрд рублей, себестоимость продаж - на 1%, до 63,052 млрд рублей, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Общий долг компании на конец 2014 года вырос на 36%, до 250,972 млрд рублей, при этом краткосрочные обязательства снизились на 42%, до 42,248 млрд рублей, а долгосрочные - выросли на 87%, до 208,724 млрд рублей.
Неконсолидированная отчетность АЛРОСА по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних предприятий: «Алмазы Анабара», «АЛРОСА-Нюрба» и «Севералмаз».
Группа «АЛРОСА» является крупнейшим в России производителем алмазов, на ее долю приходится около 25% мировой добычи и 97% всех алмазов в РФ. В 2014 году группа снизила добычу алмазов на 1,9% по сравнению с годом ранее - до 36,212 млн карат, выручка компании за период выросла примерно на 3,1% и составила не менее 5,05 млрд долларов. В 2015 году компания планирует алмазодобычу на уровне 38 млн карат, продажи - 40 млн карат.
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