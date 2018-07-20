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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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АЛРОСА не будет продавать алмазы в Гохран
Ранее глава Гохрана Андрей ЮРИН сообщал, что Гохран не покупал алмазы и бриллианты в текущем году и, скорее всего, не будет делать этого в будущем. В последние годы Гохран в основном закупал алмазы у АК «АЛРОСА», теперь большую часть средств планирует вкладывать в драгметаллы. При этом ведомство продолжит практику продажи из госфонда алмазов спецразмеров через аукционы.
Также Рящин сообщил, что менеджмент компании будет учитывать фактор ослабления рубля при формировании рекомендаций о выплате дивидендов по итогам 2014 года. По его словам, компания не планирует пересматривать дивидендную политику, в рамках которой АЛРОСА направляет на дивиденды не менее 35% от чистой прибыли по МСФО. «Это не означает, что дивиденды будут именно в таком размере. Мы планируем сначала дождаться итогов года, посмотреть, что будет с курсом рубля, и предложить акционерам такой размер дивидендов, который бы учитывал влияние этого фактора», - отметил он.
В 2015 году АЛРОСА планирует инвестировать в развитие 36 млрд рублей, что на 5% меньше планов на 2014 год, сообщил первый вице-президент компании. При этом в ближайшие годы инвестиции будут снижаться. «Минимальный объем вложений в 2018 году составит 22 млрд рублей. После завершения основных проектов мы ожидаем средний уровень наших капитальных вложений в размере 24-25 млрд рублей», - отметил Рящин.
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