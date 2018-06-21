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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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19 Февраля 2016, 17:24 | Компании
АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 4,8%
АК "АЛРОСА", по предварительной оценке, добыла в 2015 году 38,2 млн карат алмазов, что на 4,8% больше, чем годом ранее.
Из общего объема компания добыла 36,3 млн карат алмазов (рост 4,9%) в Якутии на сумму $3,835 млрд.
Рост объемов добычи предприятиями группы «АЛРОСА» обусловлен ростом мощности подземных рудников, объемов переработки алмазоносных песков на россыпных месторождениях и началом освоения новых месторождений алмазов. В частности, компания начала отрабатывать новое месторождение - вести добычу руды на трубке Ботуобинской, открытой в 1994 году.
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