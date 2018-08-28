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19 Февраля 2016, 17:27 | Компании

В Якутии Polymetal займется разработкой Нежданинского с "Полюс Золото"

Polymetal International Рlc договорилась с ОАО "Полюс Золото" о создании совместного предприятия (СП) для разработки золоторудного месторождения Нежданинского в Якутии, сообщает РИА "Прайм" со ссылкой на Polymetal.

На первой стадии сделки Polymetal получит 15,3% в совместном предприятии, инвестировав $18 млн наличными, из которых 10 млн будут заплачены «Полюс Золото», а 8 млн будут инвестированы в СП для финансирования геологоразведочных работ в течение первых 15 месяцев. По завершении первой стадии (январь 2016 г.) Polymetal получит опцион на участие во второй стадии, по завершении которой он сможет получить 50% в СП.

На второй стадии инвестиции в СП составят $72 млн и будут внесены с 16-го по 52 месяц после создания СП. Данные инвестиции будут использованы на строительство подземного рудника и завода, а также вывода последнего на плановые показатели.

Если Polymetal откажется от участия во второй стадии проекта, СП будет расформировано.

Работа на Нежданинском была заморожена в 2005 году. С 1975 года на месторождении перерабатывалось 180 тысяч тонн руды со средним содержанием золота в 7,6 г/т. «Полюс Золото» приобрела месторождение в 2006 году. По данным ГКЗ, запасы месторождения по C1+C2 составляют 20,3 млн унций золота (632 тонны) со средним содержанием в 5,1 г/т.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год. 

Теги: Полюс Золото  polymetal 


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