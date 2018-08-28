|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 12 Сентября, 14:00 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии Polymetal займется разработкой Нежданинского с "Полюс Золото"
На первой стадии сделки Polymetal получит 15,3% в совместном предприятии, инвестировав $18 млн наличными, из которых 10 млн будут заплачены «Полюс Золото», а 8 млн будут инвестированы в СП для финансирования геологоразведочных работ в течение первых 15 месяцев. По завершении первой стадии (январь 2016 г.) Polymetal получит опцион на участие во второй стадии, по завершении которой он сможет получить 50% в СП.
На второй стадии инвестиции в СП составят $72 млн и будут внесены с 16-го по 52 месяц после создания СП. Данные инвестиции будут использованы на строительство подземного рудника и завода, а также вывода последнего на плановые показатели.
Если Polymetal откажется от участия во второй стадии проекта, СП будет расформировано.
Работа на Нежданинском была заморожена в 2005 году. С 1975 года на месторождении перерабатывалось 180 тысяч тонн руды со средним содержанием золота в 7,6 г/т. «Полюс Золото» приобрела месторождение в 2006 году. По данным ГКЗ, запасы месторождения по C1+C2 составляют 20,3 млн унций золота (632 тонны) со средним содержанием в 5,1 г/т.
- АЛРОСА вернулась на рынок США
- В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
- 13 млн тонн угля планирует добыть "Мечел" в Якутии в этом году
- ВТБ купил 10,7 тонны золота у недропользователей Якутии
- "Колмар" столбит рынок в Китае
- "Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
- ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
- ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
- "АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
- ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.