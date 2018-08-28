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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Сентября, 03:25 |
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Набсовет АЛРОСА рекомендует дивиденды на 10,8 млрд рублей
Повестка годового собрания будет включать в себя вопросы об утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» и годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли по итогам 2014 года, об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, об утверждении аудиторов, об утверждении документов в связи с получением статуса публичного акционерного общества, а также ряд других вопросов.
Выручка АЛРОСА в 2014 году по МСФО увеличилась на 23%, до 207,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы составила 16,832 млрд рублей против 31,837 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 36%, до 93,9 млрд рублей, маржа EBITDA - до 45%.
АЛРОСА - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2014 году компания добыла 36,21 млн карат алмазного сырья.
Досье «Дальневосточного капитала»: Основные акционеры АК «АЛРОСА» - Российская Федерация (43,9%) и Якутия (25% плюс одна акция). 8% акций принадлежат якутским улусам. После IPO осенью 2013 года акционерами компании стали фонды Lazard (актуальная доля - 1,5%), Oppenheimer (0,6%) и Capital Group (0,55%), РФПИ, НПФ «Благосостояние». В свободном обращении - около 23% акций.
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