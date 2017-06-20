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"Колмар" поставит китайской Baowu Steel 240 тыс. тонн коксующегося угля
«Угольная компания «Колмар» подписала долгосрочный контракт на поставку китайской металлургической корпорации Baowu Steel 240 тыс. тонн премиального коксующегося угля «Инаглинский» с обогатительной фабрики «Инаглинская 1», - сказала Анна Цивилева.
Она отметила, что срок действия контракта - с апреля 2017 года по март 2018 года. Он был подписан после нескольких удачных пилотных поставок партий коксующегося угля с фабрики «Инаглинская 1» группе Baowu.
Досье «Дальневосточного капитала»: Kolmar Sales and Logistics - трейдинговая компания, зарегистрированная в Швейцарии, занимающаяся маркетингом, продажей и логистикой коксующихся и энергетических углей группы «Колмар», а также трейдингом сторонних углей на экспортные рынки. Основными направлениями сбыта являются страны АТР: Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Вьетнам и некоторые страны Европы. «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля.
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