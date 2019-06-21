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Nordgold вложил $47 млн в технику для Гросса
Горнотранспортный парк рудника насчитывает 44 единицы тяжелой техники и 127 единиц вспомогательного автотранспорта. Основная часть горного транспорта была поставлена на Гросс в прошлом году. В текущем году ожидается еще 7 карьерных автосамосвалов. Почти $44 млн Nordgold инвестировал за прошлый год в покупку 30 единиц крупногабаритной горной техники, в том числе 14 карьерных автосамосвалов марки Caterpillar грузоподъемностью 135 тонн - именно столько золотосодержащей руды за один раз перевозит машина от карьера до дробильного комплекса. Погрузка руды в автосамосвалы осуществляется пятью новыми гусеничными экскаваторами Komatsu, один - с объемом ковша 7 кубометров, четыре экскаватора - с ковшами по 15 кубометров. Последние - самые мощные экскаваторы в парке горной техники рудника. Для бурения взрывных скважин работают пять станков Sandvik, предназначенные для непрерывного бурения в самых тяжелых северных условиях. На $2,7 млн закуплен вспомогательный автотранспорт - более 40 машин.
Досье "Дальневосточного капитала": Рудник Гросс расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи рудника Таборный. Гросс - рудник круглогодичного кучного выщелачивания с открытой отработкой. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он станет крупнейшим рудником Nordgold в России и будет добывать около 12 млн тонн руды и производить более 7 тонн золота в год в течение 17 лет. Nordgold - международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2018 году Nordgold произвел более 28 тонн золота. Компания владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико- экономического обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде.
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