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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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20 Ноября 2013, 21:55 | Компании
ОАО "НК "Роснефть" заплатила за 65% ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" более $2 млрд
В октябре 2013 года компания завершила серию сделок по приобретению в совокупности 65% в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", доведя свою долю до 100%, сообщает Бизнес-ТАСС.
«Роснефть» консолидировала 100% ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» на свое дочернее общество ООО «РН-Восточная Сибирь». Поставки нефти с Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения будут производиться на нефтеперерабатывающие предприятия «Роснефти» на Дальнем Востоке, а также в Китай в рамках долгосрочных контрактов – на проектируемый Тяньцзиньский НПЗ.
В октябре ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» отправило первую нефть в ВСТО. Планируется ежемесячно поставлять на экспорт 50 тыс. тонн сырой нефти, следует из материалов «Роснефти».
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