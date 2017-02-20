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В 2017 году АЛРОСА планирует увеличить добычу алмазов примерно на 5%
- В 2016 году мы видели очень хорошее восстановление объемов реализации на рынке, и это дает возможность прогнозировать и планировать увеличение объемов производства в 2017 году. В планы, которые мы формируем на год, закладывается примерно пятипроцентный рост объемов добычи. При этом АЛРОСА сохраняет стратегическую цель на ближайшие годы выйти на объемы добычи порядка 40 млн карат, - прокомментировал президент компании.
Кроме того, он добавил, что компания закончила 2016 год с хорошими финансовыми показателями. Восстановление спроса на алмазы позволило увеличить объемы реализации основной продукции и сократить стоки. АЛРОСА, согласно предварительным данным, реализовала алмазов и бриллиантов на сумму $4,486 млрд, что на 26% больше, чем по итогам 2015 года. Благодаря контролю над издержками был обеспечен минимальный рост производственной себестоимости.
По словам Андрея Жаркова, «трехкратный рост чистого денежного потока и чистой прибыли создает предпосылки для выплат дивидендов, досрочного погашения задолженности по кредитам и займам, исполнения социальных обязательств перед работниками».
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