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Якутскэнерго ответит за сетевой комплекс западной Якутии
Компания признана победителем в процедуре открытого запроса предложений на оказание услуг оперативного и технического обслуживания, сообщает пресс-служба РАО ЭС Востока.
Электросетевая структура, принимаемая ПАО «Якутскэнерго», состоит из 5 подстанций мощностью 220 кВ, общая протяженность линий составляет 1898 км.
Высоковольтные линии обеспечат потребность в электроэнергии потребителей на Западе республики. К их числу относятся нефтеперекачивающие станции №№12-14 нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, компрессорные станции газотранспортной системы «Сила Сибири» - КС-1 «Садыкельская» и КС-2 «Олекминская», комплекс по разработке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
ПАО «Якутскэнерго» не первый год обслуживает объекты высоковольтного электросетевого комплекса АО «ДВЭУК». С 2010 года фронт эксплуатации Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» увеличился более чем на 1800 км высоковольтных линий и на пять понизительных подстанций общей трансформаторной мощностью 402 МВА.
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