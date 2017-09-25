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Воскресенье| 01 Октября, 02:15 |
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АЛРОСА ожидает длительного восстановления рудника "Мир"
По его словам, работы по восстановлению рудника могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Отвечая на этот вопрос журналистам во время ВЭФ, глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ также подчеркнул, что план восстановления будет разрабатываться со всей тщательностью.
Производственный план компании на 2017 год предусматривает добычу около 39,2 млн карат алмазов. На рудник «Мир» по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии - почти 11%. Кроме этого, АЛРОСА не исключает незначительного снижения добычи алмазов в 2018 году относительно 2017 года в связи с аварией и остановкой добычи алмазов на руднике «Мир», об этом в ходе телефонной конференции заявил президент компании Сергей ИВАНОВ.
Досье «Дальневосточного капитала»: АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции в январе - августе составили $3,05 млрд.
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