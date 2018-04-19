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13 млн тонн угля планирует добыть "Мечел" в Якутии в этом году
Об этом сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег КОРЖОВ, передает РИА «Прайм».
«На 2018 год у нас запланированы объемы по добыче угля на уровне примерно в 23,3 млн тонн. В том числе, «Южный Кузбасс» - 9,5 млн тонн, ХК «Якутуголь» - 8,5 млн тонн, Эльга - 5,3 млн тонн. Выпуск концентрата коксующегося угля ожидается в объеме 10,7 млн тонн. Производство энергетического угля запланировано в 5,8 млн тонн», - сказал Коржов. Таким образом, показатель общей добычи может вырасти почти на 13% в годовом выражении.
Глава компании отметил также, что «Мечел» рассчитывает на рост добычи угля в 2018 году со второго квартала с учетом реализации масштабной предварительной программы по наращиванию вскрышных работ, которая ведется с середины прошлого года.
По словам Олега Коржова, компания полагает, что средняя стоимость тонны угля в 2018 году будет примерно на уровне средних цен 2017 года. При этом цены первого квартала превышают цены, заложенные в бюджете группы. «Мы не ожидаем существенного снижения цен в текущем году», - сказал он.
Напомним, что в прошлом году Группа «Мечел» сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем 2016 года - до 20,638 млн тонн.
Досье «Дальневосточного года»: Группа «Мечел» - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий - производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь ЗЮЗИН.
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