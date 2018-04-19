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В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
Nordgold Алексея МОРДАШОВА приступила к возведению здания золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на строящемся руднике Гросс в Якутии, сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию.
«На сегодняшний день уже сооружен металлический каркас главного корпуса, ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций и устройству фундаментов под технологическое оборудование главного корпуса ЗИФ», - отмечается в сообщении. Инженер по надзору за строительством основных объектов отдела капитального строительства СК «Гросс» Владимир ШИМОХИН, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что строительство фабрики ведется по графику.
Гросс является круглогодичным проектом кучного выщелачивания с открытой отработкой, находящимся в 4-х км от рудника Нерюнгри, также принадлежащего Nordgold. Доказанные и вероятные запасы месторождения Гросс по состоянию на 31 декабря 2016 года оценивались в 4,4 млн унций, а оцененные и выявленные ресурсы - 7,6 млн унций, предполагаемые - 0,9 млн унций. Строительство рудника началось в июне 2016 года, производство золота планируется начать во второй половине 2018 года. Ожидается, что после выхода на полную мощность Гросс будет добывать около 12 млн тонн руды и производить около 220 тысяч унций золота в год в течение 17 лет.
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