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"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" - с рекордными показателями
Существенный рост добычи нефти достигнут благодаря завершению строительства и вводу в эксплуатацию основных объектов добычи, подготовки и транспортировки нефти в рамках второй очереди обустройства месторождения, а также реализации программы бурения многозабойных скважин. Суммарная протяженность горизонтальных боковых стволов в продуктивном интервале скважин с применением технологии «Fishbone» составила свыше 5 тыс. метров. Это относится к рекордным показателям проходки по коллектору на суше в России.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осуществляет деятельность на 10-ти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири. В 2016 году на базе «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» был сформирован международный хаб, где «Роснефти» принадлежит 50,1%, консорциуму индийских компаний (состоит из Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited) - 29,9%, 20% - международной компании ВР.
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