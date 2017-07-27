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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 7, 2017
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26 Июля 2017, 16:23 | Компании
Назначен новый гендиректор "Якутскэнерго"
Новым гендиректором ПАО "Якутскэнерго" (входит в ПАО "РусГидро") с 4 июля назначен Александр СЛОИК, сообщает "Интерфакс".
Срок действия договора с новым гендиректором - по 3 июля 2018 года. Олег ТАРАСОВ, возглавлявший компанию с 2009 года, ушел с поста 3 апреля текущего года «по соглашению сторон». После чего исполняющим обязанности гендиректора был назначен первый заместитель главы «Якутскэнерго» Александр Слоик.
Теги: кадры якутскэнерго
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