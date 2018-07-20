|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 09 Августа, 06:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
АЛРОСА увеличила добычу алмазов
В четвертом квартале прошлого года АЛРОСА добыла 9,9 миллиона карат алмазов, что на 10% превысило результат аналогичного периода 2012 года. Рост добычи связан с увеличением содержания алмазов на трубке Юбилейной, приобретением ОАО «Нижне-Ленское» летом 2013 года и выходом подземного рудника Айхал на проектную мощность.
В 2014 году АЛРОСА ожидает добычу алмазов на уровне 36 миллионов карат, продажи - на уровне 38 миллионов карат, включая реализацию около 2 миллионов карат из запасов.
По итогам года компания продала 38 миллионов карат алмазов, в том числе 26,7 миллиона карат ювелирного качества по средней цене $176 за карат, а также 11,3 миллиона карат технических алмазов по $9 за карат. Продажи алмазов в четвертом квартале составили 10,8 миллиона карат, из них 6,7 миллиона карат ювелирного качества по $192 за карат и 4,1 миллиона карат алмазов технического качества по $7 за карат.
АЛРОСА является крупнейшим в России производителем алмазов, на ее долю приходится около 25% мировой добычи и 97% всех алмазов в РФ.
- В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
- 13 млн тонн угля планирует добыть "Мечел" в Якутии в этом году
- ВТБ купил 10,7 тонны золота у недропользователей Якутии
- "Колмар" столбит рынок в Китае
- "Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
- ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
- ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
- "АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
- ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
- Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.