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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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28 Мая 2014, 18:21 | Компании
АЛРОСА и Дубайская алмазная биржа будут сотрудничать
АЛРОСА и Дубайская алмазная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, призванный повысить эффективность взаимодействия российской компании и алмазного сообщества Объединенных Арабских Эмиратов.
Официальная церемония подписания состоялась 8 апреля в Дубае. Со стороны АЛРОСА документ подписал вице-президент компании Андрей ПОЛЯКОВ, со стороны DDE - председатель совета директоров биржи Петер МЕУС. На церемонии также присутствовали президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ и председатель Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Ахмед Бин СУЛАЕМ.
Документ, в частности, предполагает взаимодействие по проблематике Кимберлийского процесса, обмен прогнозами развития рынка и информацией о новых достижениях в технологиях огранки алмазного сырья и сертификации камней, готовящихся мероприятиях (конференциях, семинарах).
Меморандум призван повысить эффективность взаимодействия АЛРОСА и алмазного сообщества Объединенных Арабских Эмиратов.
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