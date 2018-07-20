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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 06:48 |
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Еврейскую АО есть кому развивать
«Железная» логика развития
Основным производственным объектом ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» в ЕАО сегодня является строящийся Кимкано-Сутарский ГОК. Объект выделяется на общем фоне экономики области использованием современных технологий не только в будущем производстве, но и на стадии подготовки к строительству. Так, необходимые для подготовки проекта топографо-геодезические работы на площади в 71,31 кв. км были проведены на объекте НПК «Йена Инструмент» методом воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки. Такой подход позволил получить цифровые топографические планы территории и трехмерные модели рельефа. При этом значительно снизились финансовые затраты, сократились сроки выполнения работ. В целом, по подсчетам экспертов, примененная инновация сократила сроки почти в 3 раза и в 5 – 7 раз снизила стоимость подряда, дав более высокое качество конечному продукту. Более того, цифровые топографические планы и трехмерные модели рельефа могут легко импортироваться в программные продукты для последующего проектирования различных инженерных объектов, что также сократит сроки и стоимость их подготовки.
Пуск ГОКа в эксплуатацию должен состояться в 2014 году. Сооружением обогатительной фабрики «под ключ» – от возведения здания до пуско-наладочных работ и ввода в строй – занимается китайская национальная корпорация CNEEC, контракт с которой не только снял массу организационных проблем, но и в числе других факторов позволил привлечь в проект недорогие заемные средства из КНР. Активные работы по возведению фабрики начнутся уже в первой половине нынешнего года. На комбинате будет применена современная технология обогащения, предполагающая многоступенчатую систему переработки. Одновременно силами ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» идет создание социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры. В рамках подготовки к эксплуатации месторождения ведутся вскрышные работы – более 7 млн куб. м скальника и сторонней породы предстоит вывезти из карьера, чтобы добраться до залежей руды.
Сегодня еще можно услышать упрек инициаторам строительства ГОКа в том, что он будет производить сырье, способствуя тем самым усилению сложившейся специализации российского Дальнего Востока. Но директор по развитию ООО «Петропавловск – Черная металлургия» Артур БУГУЛОВ с такой позицией категорически не согласен:
– Чистое сырье поставляют на рынок австралийцы и бразильцы – у них содержание железа в руде такое, что позволяет сразу использовать ее для металлургического производства. А наши руды без обработки не продашь. Чтобы получить кондиционный концентрат с 65-процентным содержанием железа, надо провести руду через сложные, дорогие производственные технологии. Потому наша продукция является результатом переработки.
Кроме того, политика компании предполагает поэтапное увеличение степени передела. В «Петропавловске» выработана «железная» логика развития – доходы от одних проектов вкладываются в реализацию следующих. Вообще-то, она классическая, но недоступная для тех, кто, с одной стороны, ругает государство за неумение создавать условия для бизнеса, а с другой – вывозит в офшор и прячет по личным карманам всю полученную прибыль. Благодаря процессу постоянного реинвестирования «Петропавловск», начав с нуля добычу золота на Покровском руднике в Амурской области, и планируют довести ее до 21 тонны по итогам 2012 года по золотодобывающему дивизиону компании. В прошлом году запустили Олекминский ГОК, производящий более 1 млн тонн концентрата. Через 2 года в строй вступит Кимкано-Сутарский ГОК, который будет выпускать уже 3 млн тонн. Затем начнет функционировать Гаринский ГОК, чья работа доведет общий объем производства до 8 млн тонн, которые в течение нескольких лет почти целиком будут идти на завод в китайском Шуанъяшане. При этом прибыль от поставок после погашения кредитов, взятых на постройку ГОКов, начнет накапливаться для реализации следующего проекта – строительства собственного металлургического завода, который и станет основным потребителем концентрированной руды.
По замыслу менеджеров «Петропавловска», металлургический комбинат – совершенно новое производство, выпускающее до 2 млн тонн прямовосстановленного железа по самой современной японской технологии. Подобный завод пока построен только в США, где его называют предприятием XXII века. Прямовосстановленное железо готовы брать в качестве сырья сталевары Комсомольского-на-Амуре «Амурметалла», страдающего из-за сложностей с покупкой металлолома. Их заинтересованность в поставках подтверждена подписанным соглашением. Оставшаяся часть продукции пойдет на экспорт в Южную Корею, Японию и Вьетнам.
Оставляя за собой мосты
Не менее значимым для развития ЕАО является и важнейший инфраструктурный проект группы «Петропавловск» на Дальнем Востоке – строительство трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян.
Неразвитость транспортной инфраструктуры – сложнейший вопрос восточной России. Встала эта проблема и перед специализировавшимся до этого на добыче золота в Амурской области «Петропавловском», задумавшим открыть для себя новое направление развития – черную металлургию. Рынок сбыта обнаружился быстро – за пограничным Амуром, его объемы позволяют планировать добычу и переработку на многие годы вперед. Созданная компания «Петропавловск – Черная металлургия» намечает добычу на 3-х месторождениях в Амурской и Еврейской областях, но сталкивается с громоздкостью имеющихся путей доставки продукции. На Дальнем Востоке граница РФ и КНР составляет около 5 тыс. км. И на всем ее протяжении действуют только 2 круглогодичных пункта пропуска, способных обеспечивать железнодорожное сообщение: Забайкальск – Манчжурия (Забайкальский край) и Гродеково – Суйфэньхэ (Приморский край, пропускной пункт «Пограничный»). Между ними – 3,5 тыс. км. В какую сторону ни вези – плечо получается слишком большим, затраты высокими, сроки долгими.
– Идея искать новый транспортный маршрут возникла у основателя группы «Петропавловск» Павла МАСЛОВСКОГО, – рассказывает генеральный директор входящего в группу «Петропавловск» ООО «Рубикон» Сергей ЛАВРИКОВ, перед которым и была поставлена соответствующая задача.
Поиск решений привел к построенной еще в 30-е годы прошлого столетия преимущественно для военных целей 126-километровой железнодорожной ветке Биробиджан – Нижнеленинское. В приграничном населенном пункте действует пункт пропуска, соединяющий его с находящимся на другом берегу Амура Тунцзяном, включенном в единую сеть китайских железных дорог. От места строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в районе действующей станции Известковая на западе ЕАО до Гродеково – более 1 тыс. км, до Забайкальска – 2 тыс. 300 км, а до Нижнеленинского – 240 км. К тому же металлургический комбинат в городе Шуанъяшань, по долгосрочному контракту с которым планируются все поставки рудного концентрата, находится в 200 км от Тунцзяна и также связан с ним железной дорогой.
Но как можно частной компании браться за реализацию межгосударственных проектов? Современная Россия таких примеров не знает. Но проект было решено продвигать, дело поручили специально созданному в ноябре 2006 года ООО «Рубикон», первые шаги которого столкнулись с вполне ожидаемым приемом.
– На первых порах нас вообще не понимали, не слышали и не хотели слышать. Оказалось, что у этой идеи есть немало противников, – вспоминает Сергей Лавриков.
Уже никто точно не сосчитает количество усилий, приложенных сотрудниками предприятия для того, чтобы донести свою аргументацию до понимания многих ответственных руководителей на самом верху и чуть ниже. Комментируя такие случаи, шутливо говорят: «стерли ноги во властных коридорах до колен». Но невероятный факт случился: в октябре 2008 года между правительствами РФ и КНР было подписано соглашение о совместном строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании мостового перехода через Амур в районе населенного пункта Нижнеленинское и города Тунцзян.
Понимая невозможность выделения на строительство государственных средств, «Петропавловск» изначально предложил собственные инвестиции в реализацию проекта. Эта идея тоже стала инновационной для России: частная компания предлагает инвестиции в инфраструктурный объект, который ей принадлежать не будет, а отойдет в собственность РЖД. Но подобные инвестиции, по сути, являются формой кредитования, предполагающей возврат вложенных средств. И здесь возникло новое препятствие, преодолеть которое не удается по сей день.
– У нас нет законов, позволяющих привлекать деньги частных инвесторов в проекты инфраструктуры. Самое главное – не разработан механизм возврата вложенных средств, – говорит генеральный директор ООО «Рубикон». – Решением этой проблемы мы и занимаемся совместно с РЖД.
Между тем за процессом выработки технологии взаимодействия внимательно наблюдают многие потенциальные инвесторы инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, ведь его утверждение открывает путь государственно-частному партнерству в финансировании даже таких глобальных идей, как модернизация БАМа.
Несмотря на неясность с методикой возврата вложений, строительство моста должно начаться во II квартале 2012 года. Чтобы выработать его проектную документацию, многое пришлось также делать впервые. Объект будет строиться по единому проекту. Но в Китае железнодорожные мосты – железобетонные, а в России все крупные мосты – металлические. В странах разные требования по целому спектру характеристик, и пришлось все их сводить к общему знаменателю, разрабатывать специальные техусловия, чтобы синхронизировать усилия, создать единый документ и получить экспертное одобрение в обеих странах. Со стороны РФ проектантами выступили специалисты компании «Гипростроймост», в КНР над проектом работал Тяньзинский институт железнодорожных мостов.
– Помогло то, что китайцы-проектировщики, с которыми мы работали, в советское время учились в наших вузах. С ними было легче достичь взаимопонимания, – отмечает Сергей Лавриков.
Окончание строительных работ намечено на 2014 год. Длина перехода – 2209 м, его провозная мощность – до 30 млн тонн ежегодно в одном направлении. И мост не будет простаивать. Около 8 млн тонн заберут компании группы «Петропавловск», которые направят сюда продукцию Олекминского и Гаринского ГОКов из Амурской области, концентрат Кимкано-Сутарского комбината из ЕАО. Большую заинтересованность в новом объекте проявляют российские угольщики, которым открывается доступ на китайский угольный рынок в обход портовых перевалок и морских перевозок. Мост совершенно меняет себестоимость угольных поставок, делая их еще более привлекательными. Нужен российский уголь и КНР: Китайские железные дороги уже заявили о готовности принять до 15 млн тонн угля сразу после начала функционирования мостового перехода.
Впрочем, значение инфраструктурного объекта выходит за рамки узкого интереса нескольких крупных отечественных компаний. Российские дальневосточники не редко кивают на отсутствие китайских инвестиций в местную промышленность. Но собственный рынок Дальнего Востока России ничтожен, связи с центральной частью страны осложнены стоимостью транспортных перевозок, по сути, отрезающих западные территории РФ от ее восточных рубежей. Самый логичный подход – строить предприятия на богатой ресурсами российской стороне, чтобы готовую продукцию отправлять на находящийся буквально за рекой крупнейший в мире китайский рынок. Про него чаще всего и думают инвесторы из КНР, решая вложить средства в создание предприятия на российском Дальнем Востоке.
Однако на этом пути их встречает «великая торговая стена», не имеющая необходимого количества порталов для пропуска необходимого грузопотока. Мост же, создаваемый частной компанией «Петропавловск», снимает значительную долю имеющихся ограничений на пути китайских денег в экономику российского востока. Подтверждение этого тезиса уже существует: строительство еще не началось, а рядом с будущим мостом, в селе Ленинском, китайскими инвесторами строятся 2 завода по глубокой переработке древесины. Лес сюда уже везут со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, а готовую продукцию будут отправлять в КНР. Весной нынешнего года в том же Ленинском районе китайцы намерены начать строительство завода по глубокой переработке сои, продукция из которой пользуется неизменно высоким спросом в Поднебесной. Такой эффект вполне вписывается в решение стратегической задачи, поставленной перед предприятиями «Петропавловска» основателем группы Павлом Масловским: «Сделать регион конкурентоспособным даже не столько в масштабах страны, сколько в масштабах Азиатско-Тихоокеанского региона».
С думой о будущем
Трудовые ресурсы – единственный потенциал, который на Дальнем Востоке почти исчерпан. В полной мере ощущают на себе сложившийся дефицит и компании «Петропавловска».
На ГОКе в ЕАО в целом будут работать не менее 2 тыс. человек. При этом возможности близлежащих населенных пунктов исчерпаны – более 600 человек уже трудятся на месте будущего комбината, готовя к разработке месторождение, создавая транспортную инфраструктуру. Проблема осложняется еще и тем, что всех подряд не возьмешь: потребность в неквалифицированной рабсиле не велика – нужны специалисты, знающие специфику отрасли. На металлургическом заводе будут работать также несколько тысяч человек, к квалификации которых предъявляются самые высокие требования: современнейшие технологии требуют соответствующих знаний – производство XXII века предполагает определенный уровень подготовки персонала, которого нет.
По идее, здесь и должно сработать государственно-частное партнерство: бизнес строит заводы, а государственная система профессионального образования снабжает их подготовленными кадрами. Но система пока не действует. Нет еще достаточной практики перепрофилирования учебных заведений с учетом перспективного спроса работодателей и подготовки кадров для новых производств и отраслей экономики.
Чтобы исправить ситуацию, ГК «Петропавловск» пришлось брать на себя новые, несвойственные экономическому профилю функции. Четыре года назад группа создала и теперь содержит на собственные деньги Покровский горный колледж в городе Зее Амурской области. Там готовят профессионалов по более чем сорока важнейшим специальностям, необходимым для горного дела. По оценке специалистов, лет через 5-6 колледж даст необходимый приток подготовленного персонала предприятиям группы. Большую работу ведет учебный комбинат Кимкано-Сутарского ГОКа, получивший лицензию на образовательную деятельность. На химическом факультете Благовещенского педуниверситета по инициативе «Петропавловска» организована подготовка химиков-аналитиков: ежегодно 10-15 выпускников вливаются в штат лабораторий предприятия. Практика оплаты за обучение необходимым специальностям дальневосточников распространена на другие вузы. Кроме того, активное взаимодействие идет с профтехобразованием. Профориентации выпускников школ посвящена программа «Думай о будущем», в рамках которой проходит разъяснение необходимости выбирать специальности в сферах горнорудного и металлургического производства, представляются профильные учебные заведения, разъясняются варианты поддержки студентов, кадровая и социальная политика компании.
О том, какое значение группа уделяет решению социальных вопросов на территориях присутствия, свидетельствует факт создания специализированного фонда «Петропавловск», который в 2011 году вложил более 100 млн рублей в развитие социальной сферы на Дальнем Востоке.
Особая тема – экология, ведь горное производство не самое щадящее для окружающей среды. Сегодня, чтобы быть в числе лидеров отрасли, уже недостаточно ограничиваться только соблюдением требований экологического законодательства. Критерием теперь становится достижение результатов в области социальной и экологической устойчивости, т. е. обеспечение постоянного улучшения, прогресса в этих областях в течение всей жизни проекта. Для этого Петропавловск внедряет передовые международные стандарты по управлению экологической безопасностью. Одним из таких является международный стандарт ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента».
Готовясь к открытию Кимкано-Сутарского ГОКа, группа меняет социально-экономическое положение поселка Известкового, рядом с которым расположен комбинат. На начало 2012 года средняя заработная плата у рабочих комбината – около 35 тыс. рублей. Для небольшого поселка это значительные средства. Ради сравнения можно сказать, что в столице ДФО – Хабаровске, имеющем также один из самых высоких в стране показателей по дороговизне жизни, средняя заработная плата составляет около 32 тыс. рублей. С приходом «Петропавловска» Известковый начал оживать. Появились культурные мероприятия, активизировался малый бизнес – открываются новые магазины, точки общепита. На средства группы к учебному году полностью готовится местная школа. «Петропавловск» будет строить в поселке новое жилье, которое займут приезжие специалисты, часть из которых будет перевезена на Дальний Восток в рамках госпрограммы содействия переселению соотечественников. Уже сегодня по госпрограмме переселения в поселок приехали 19 высококлассных специалистов из Украины, Казахстана, Узбекистана. Правда, один инвестор не может взять на себя все управление муниципалитетом.
– Работа с местной властью предстоит большая, – говорит директор по развитию ООО «Петропавловск – черная металлургия» Артур Бугулов. – Когда руководство Известкового увидит, насколько в ближайшие годы прирастет количество жителей, вырастет объем доходов местного бюджета и населения, оно должно будет координировать развитие в соответствии с нашими планами – создавать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру, улучшать медицинское обслуживание, обеспечивать надежную работу правоохранительных органов и т. д.
Вряд ли такое предложение встретит непонимание со стороны руководства муниципалитетом и будет встречено административной волокитой. Ведь вместе с ростом количества населения и увеличением объемов производства будет расти и доходная часть местного бюджета. Уже сейчас надо решить: на что направить будущие доходы, когда начать важнейшие работы.
Менеджеры «Петропавловска» высоко ценят помощь, которую проекты группы получают в регионах присутствия. В ЕАО распоряжением губернатора Александра ВИННИКОВА создан специальный штаб по реализации проектов строительства Кимкано-Сутарского ГОКа и железнодорожного моста. Областная власть ведет большую работу по снятию административных препятствий, тормозящих строительство. В частности, вопросы выделения земли решаются даже там, где земельные участки находятся в федеральной собственности. Впрочем, региональная поддержка не является благотворительностью, она – результат настоящего партнерства. Ведь собственные доходы бюджета ЕАО с началом работы Кимкано-Сутарского ГОКа и вводом в строй мостового перехода вырастут вдвое.
Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».
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