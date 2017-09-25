Прогулки с Шолом-Алейхемом

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 11 Октября, 14:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2017

Регион сегодня
11.10 |
Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
11.10 |
Гарантийный фонд Приморья поддержит резидентов Свободного порта Владивосток
11.10 |
Центр международного сотрудничества будет создан в Приморье на острове Русский
11.10 |
Объявлен тендер на "оживление" простаивающих скважин в Якутии
11.10 |
Более 14 регионов примут участие в главной выставке промышленности и связи Якутии
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2017, 11:15
Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 11:00
Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:40
Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2017, 10:30
Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
статьи раздела
Финансы
25 Сентября 2017, 09:45
Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Среда обитания
25 Сентября 2017, 09:10 | Среда обитания

Прогулки с Шолом-Алейхемом

Ретроспективный взгляд на Биробиджан в год его 80-летия

Бывают же такие истории! Классик еврейской литературы Шолом-Алейхем ни разу не был в Биробиджане, а в честь него названы университет и главная улица города, ему самому и героям его произведений поставлены памятники, о нем на берегах Биры постоянно вспоминают и говорят, как о самом почетном жителе этих мест. Стоя у памятника писателю в центре Биробиджана, я задался вопросом: почему? И решил прогуляться и попытаться увидеть город глазами этого выдающегося человека, тем более что и повод выдался подходящий: столица ЕАО недавно отметила свое 80-летие.

 


 

 

 

Шолом-Алейхем - это псевдоним, который переводится с идиш как «мир вам». И этот посыл ощущаешь уже на железнодорожном вокзале, с которого я, собственно, и начал свое путешествие. Приезжего встречают фонтан «Золотая менора» и скульптурная композиция, посвященная первым еврейским поселенцам. Запряженный в телегу конь везет мужчину и женщину с нехитрой поклажей. Эти персонажи живо напомнили мне шолом-алейхемских молочника Тевье и его жену Голду, которые так мечтали попасть в места обетованные. И хотя прилагательное «обетованные» с большой натяжкой можно применить к Биробиджану, но в чем-то оно соответствует истине. Тянулся сюда в двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия еврейский люд за лучшей долей, принося в эти места свои навыки, обычаи, слова.

Показательна история с названием города Биробиджана. Как рассказали мне краеведы, долгое время считалось, что слово «Биробиджан» происходит от названия двух рек - Биры и Биджана. Однако город стоит на берегах Биры, а до реки Биджан еще около сотни километров. Так что не сходится. Здесь в дело вмешивается еврейская этимология. Далькрайисполкому, являвшемуся в тридцатые годы 20-го столетия главным органом власти на территории нынешнего ДФО, было поручено установить конкретные границы компактного проживания евреев под условным названием «Бирско-Биджанский район». В дальнейшем при переводе названия Бирско-Биджанского района на идиш, подчиняясь правилам грамматики, это название трансформировалось в «Бире-Биджанер район», коротко «Бире-Биджан», или, на русский манер, «Биробиджан» (соединительная гласная «о» не свойственна идиш). Так в результате реформ в советском идиш во второй половине 30-х годов прошлого столетия эти обе формы постепенно слились в одну.

Похожим образом процесс ассимиляции еврейского и русского народов на территории ЕАО происходил и в реальной жизни. Судьбы людей, с которыми я встретился в Биробиджане, наглядно продемонстрировали это. В 1928 году в поисках лучшей доли отправился на Дальний Восток из Могилева-Подольского Арон Кац. Он поехал на свой страх и риск один, разведать затерянную в глубинах Сибири землю, примерить ее на себя и решить, что делать дальше. Прижился, и в 1933 году вернулся в Могилев за своей любимой девушкой Броней Гольдштейн, которую привез в Биробиджан уже в статусе жены. Семья обосновалась в городе на Бире. У Арона и Брони появились дети, затем внуки и правнуки. Сам Арон погиб во время войны под Торжком. Его сын Вольф Аронович женился на Кларе Фуксман, которую в годовалом возрасте привезли в Биробиджан из Одессы. Семья Кацев осела в Биробиджане, пустила, говоря образно, корни и ветви. Внучка Арона Вольфовича - Лилия Вольфовна Комиссаренко - работает директором лицея № 23, специализирующегося на изучении еврейских традиций, культуры и языка идиш, а также избрана заместителем председателя областной думы. Внук Арон Вольфович Кац - известный в городе предприниматель, возглавляющий компанию «Реал Электроник».

Мы сидели с Лилией Вольфовной в ее директорском кабинете, и я, слушая взволнованный рассказ собеседницы, невольно сравнивал жизнь семьи Кацев с судьбой Шолом-Алейхема, который также изрядно помотался по России и миру. Он только Тихий океан пересекал на пароходах четырежды, в конце-концов осел в Нью-Йорке, где и умер от туберкулеза в 1916 году в возрасте всего-то 57 лет. В памятнике Шолом-Алейхему, установленном десять лет назад на биробиджанском Арбате, точно переданы неуспокоенность и мудрость писателя, так свойственные евреям. В России всего два памятника писателю - в Москве и Биробиджане. По оценке профессионалов, биробиджанская скульптура монументальнее и в то же время жизненнее.

Ее автор - местный художник Владислав Цап, член регионального отделения Союза художников России, лауреат премии Биробиджана в области искусства. Московский журнал «Алеф» назвал Цапа «биробиджанским Шагалом». Художник родился в 1954 году, вырос в Облучье, окончил Благовещенское художественное училище и вернулся в родной город. Сейчас работает в издательском доме «Биробиджан». Людская молва приписывает авторству Цапа чуть ли не все металлические изваяния в городе, на что он, шутя, парирует: одному человеку такое обилие скульптур, установленных в Биробиджане, не под силу.

Тем не менее этот шутливый спор подчеркивает характерную особенность современного Биробиджана. Город пропитан историей, буквально дышит ею. В Биробиджане с особым трепетом хранят память о войне и понесенных в ней жертвах. Около семи тысяч биробиджанцев воевали на полях Великой Отечественной, погиб едва ли не каждый второй. А прибавьте сюда еще жертвы Холокоста! День Победы и День памяти жертв Холокоста - два главных события в Биробиджане. Не обошли стороной Биробиджан и сталинские репрессии. По свидетельству историков, жертвами политических репрессий с тридцатых по пятидесятые годы стали 6,3 тысячи горожан, из них более тысячи человек были расстреляны.

В сегодняшнем Биробиджане возрожден еврейский колорит. Рядом с вокзалом расположились красивый двухэтажный особняк, в котором обосновалась еврейская община «Фрейд», и синагога. Эти два здания, огражденные белым забором с менорами по фронтону, являются средоточием еврейской культуры в Биробиджане. Еврейские праздники стали общегородскими. Театральная афиша зазывает на международный фестиваль еврейской культуры и искусства и спектакли еврейского народного театра «Когелет». В Биробиджане издается на идиш газета «Биробиджанер штерн», и даже местный бизнес имеет национальную окраску.

Каких только рекламных объявлений на местных радиостанциях не услышишь! Например: «Большое кафе за маленькие деньги». Вот уж правда, так могут выражаться только в столице ЕАО. А накормят здесь действительно за небольшие деньги и очень вкусно. В национальном кафе «Симха» вам предложат замечательную еврейскую кухню. Здесь и борщ «Старый еврей», и салат «Тель-Авив», и фаршмаг, не говоря о прочем. Я не смог отказать себе в желании поближе познакомиться с меню, и был вознагражден за это не только вкусным обедом, но и встречей, запомнившейся надолго. За соседним столиком обедала красивая пара. Я невольно залюбовался молодой женщиной и тут же почувствовал на себе цепкий взгляд ее спутника. Типичный еврей, с животиком, орлиным носом и большими черными глазами, посмотрел на меня с такой яростной ревностью, что я ощутил весь пыл еврейской страсти и поймал себя на мысли, что это, пожалуй, в духе Шолом-Алейхема.

Любовь писателя достойна отдельного романа. После окончания школы юный Соломон Рабинович (это настоящее имя писателя) был репетитором в доме богатого еврейского предпринимателя и влюбился в его дочь Голду Лоеву. Естественно, отец не захотел отдавать ее в жены бедному учителю, но против любви молодых ничего не смог сделать. Через шесть лет, вопреки воле отца, они поженились, и Голда родила шестерых детей. Не знаю, сколько детей у сидевшей напротив меня еврейской пары, но чувства их так же сильны.

В ЗАГСе мне рассказали, что после десятилетия упадка демографическая ситуация в Биробиджане стала выправляться. В 2016 году на свет появились сразу 28 двойняшек - такого не было давно. Постарались биробиджанцы в канун 80-летия города не только в постели. К юбилею в Биробиджане реконструировали городской стадион, достроили набережную, обновили пешеходный Арбат. Сделать нужно еще многое, чтобы после долгих лет кризиса привести город в порядок. Но главного у Биробиджана не отнять - его внутренней атмосферной теплости. Этот особенный колорит ощущается в названиях улочек, многочисленных скульптурах, уютных скверах и двориках, старых зданиях, гармонично соседствующих с новыми постройками. Город буквально тонет в елях, обрамляющих его улицы, растущих в парках, наполняющих воздух неповторимым хвойным запахом. Мне кажется, что Шолом-Алейхему здесь бы понравилось.

Фото Василия КРАВЦОВА.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

 

Теги: ЕАО  культура  Биробиджан  история  юбилей 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика

Вкус жизни
25 Сентября 2017, 09:00
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
22 Сентября 2017, 16:02
"Звезду" в Приморье загрузят всем миром Вслед за "Роснефтью" в Большой Камень придут "Новатэк", "Лукойл", "Совкомфлот" и "Газпром"
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:42
Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
статьи раздела
Проект ДК
22 Сентября 2017, 15:09
Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
статьи раздела
Кадры
22 Сентября 2017, 14:19
И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика