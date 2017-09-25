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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Октября, 14:12 |
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Новый парк появился в Хабаровске к 120-летию Дальневосточной магистрали
Дальневосточные железнодорожники высадили 270 деревьев в краевом центре в минувшие выходные. Местом для парка была выбрана территория Хабаровского дворца культуры железнодорожников. Новый «зелёный» объект появился в городе к 120-летию Дальневосточной железной дороги, которое будет отмечаться 5-6 октября.
Озеленяли парк железнодорожников около 300 работников Дальневосточной магистрали. Личное участие в посадке деревьев приняли начальник ДВЖД Николай Маклыгин и мэр Хабаровска Александр Соколов.
– Парк железнодорожников для нас – это очаг культуры, поэтому мы приняли решение привести его в порядок, – сообщил Николай Маклыгин. – В дальнейшем в этом месте сделаем хорошее освещение, дороги. Будем за ним обязательно следить.
Александр Соколов отметил, что со временем в парке могут появиться детские аттракционы и другие возможности для досуга. По его мнению, парк станет одним из любимых мест для всех жителей микрорайона станции Хабаровск-2.
2017 год в ОАО «РЖД» объявлен годом экологии, поэтому железнодорожники реализуют меры по сохранению окружающей среды во всех дальневосточных регионах. Одним из направлений работы является восстановление зеленых насаждений. В январе – сентябре работниками магистрали было высажено около 70 тыс. деревьев.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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