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Четверг| 22 Декабря, 23:54 |
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Насосы WILO: опережая будущее
Тем более что в странах ЕС в 2015 году вступает в силу новая Директива о энергоэффективности: продавать и эксплуатировать можно будет оборудование только с низкими показателями энергопотребления. Впрочем, инновационные насосы немецкого концерна WILO SE уже сегодня имеют уровень энергоэффективности, превышающий требования ErP 2015.
Концерн давно зарекомендовал себя новатором в области высокоэффективных технологий. В минувшем году он вывел на рынок несколько новых разработок, в очередной раз закрепивших за ним статус лидера в инновациях в области насосной техники.
«ДК» уже писал об одержанной WILO SE победе в категории «Торговля и промышленность» международной премии Red Dot Award: Product Design 2011, которая вручается за инновации, функциональность, эргономику, экологию и надежность. Опередив 4432 претендентов на победу, эту высокую награду получили насосные установки повышения давления Wilo-COR-Helix EXCEL, предназначенные для использования в системах водоснабжения и повышения давления в жилых и офисных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Но это не единственная победа немецкого производителя в 2011 году.
Премии «Продукт года – 2011» от European Cooperation of Professional Wholesalers for Sanitary and Heating Products в рамках выставки ISH 2011 во Франкфурте-на-Майне была удостоена децентрализованная система насосов для отопления Wilo-Geniax. Ее преимущество – разработанный по последним технологиям энергоэффективный мотор EC для миниатюрных насосов. Чтобы использоваться в жилых помещениях, они должны быть маленькими, надёжными и максимально бесшумными. Новая система экономит 20-50% теплоэнергии, особенно когда Wilo-Geniax оборудован отдельно стоящий дом.
Другая новинка концерна WILO, отмеченная премией iF Product Design Award 2011 – за качество дизайна, уровень инноваций и функциональность одновременно, – насос Wilo-Stratos GIGA. Этот высокоэффективный агрегат с мокрым ротором оснащен электродвигателем с чрезвычайно низким потреблением электроэнергии. Экономичность мотора обусловлена уникальной концепцией привода HED (High Efficiency Drive). Потенциал экономии электроэнергии по сравнению со стандартными насосами – 70% – приводит к быстрой окупаемости. Кроме того, он оснащен графическим дисплеем, дистанционным управлением и запатентованной технологией «красной кнопки».
И, наконец, представленные на ISH 2011 фекальные насосы Wilo EMU FA, более высокий КПД которых обеспечивает новая форма рабочего колеса SOLID: затраты на электроэнергию на 20% меньше по сравнению с существующими типами рабочих колёс. Актуальность новой разработки обусловлена тем, что за последние годы из-за применения энергосберегающих технологий и оборудования среднее потребление воды на человека было снижено, что привело к увеличению процентного содержания крупных включений в сточной воде и повысило ее агрессивность. Благодаря новому рабочему колесу, объединяющему преимущества закрытых одно- и многолопастных колёс с высоким КПД и надёжность свободновихревых рабочих колёс, устойчивых к блокировке, насосы Wilo EMU FA без проблем перекачивают даже сильно загрязненные сточные воды.
Отвечая стандартам завтрашнего дня, оборудование WILO пользуется все большим спросом на дальневосточном рынке. О том, что стоит за этим брендом, здесь знают не понаслышке: первые образцы насосов WILO были поставлены специалистами «ВИЛО РУС» еще в 1998 году и до сих пор очень эффективно работают в жилых домах и на производственных объектах региона: в системах отопления, водоснабжения, водоотведения и кондиционирования. В штате дальневосточного представительства работает шеф-инженер компании WILO, а на региональных складах всегда достаточный товарный запас оборудования и запчастей. Поэтому те предприятия и частные заказчики, которые уже сделали выбор в пользу WILO, не испытывают проблем ни с вводом оборудования в строй, ни с его последующей эксплуатацией.
ООО «ВИЛО РУС» во Владивостоке: ул. Пушкинская, 109, офис 307, тел. (423) 2-269-333.
В Хабаровске: ул. Промышленная, 20е, тел. (4212) 461-860,
www.wilo.ru.
«Дальневосточный капитал».
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