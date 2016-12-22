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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:53 |
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На главной дороге хабаровской экономики
– Мы хотим, чтобы инновационная инфраструктура пронизывала все сферы народного хозяйства Хабаровского края, – заявляет позицию региональной власти первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ.
Хабаровский край – промышленный центр Дальнего Востока и уже на этом основании является лидером по внедрению инновационных разработок в производство. По количеству патентных заявок в 2010 году регион оказался на первом месте в ДФО, по объемам реализации инновационных идей занимает 80% в округе. По количеству заявок на изобретения край занимает первое место, по объемам заявок на полезные модели и товарные знаки – второе место среди дальневосточных субъектов РФ. На его территории производится до 50% инновационной продукции всего ДФО. Из примененных в 2010 году в федеральном округе 200 изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных и программ для ЭВМ 150 были внедрены предприятиями Хабаровского края.
В регионе действуют более 40 инновационно активных предприятий, удельный вес организаций, осуществляющих технические инновации, составляет 11%, в то время как в ДФО этот показатель равен 7%. Среди лидеров по внедрению инновационных разработок специалисты отмечают ОАО «КнААПО», ОАО «Амурский кабельный завод», ОАО «Дальэнергомаш». Благодаря своей изобретательской активности, заметными стали такие малые предприятия, как «Инфотех», «Амуртермит», «Континент-Тау», «Синтез-Плюс». Важно отметить, что основой инновационного развития экономики края являются отрасли, выпускающие конечную продукцию высокой степени передела: авиастроение, судостроение, электротехническое производство, нефтепереработка, черная металлургия. Среди лидеров внедрения высоких технологий можно выделить также транспорт и связь.
Процент поддержки проектов, представляемых от региона в фонды начального и последующего развития научных идей с целью их прикладного использования, довольно высок. В 2010 году победителями конкурса Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Старт», предполагающей финансирование от 1 до 6 млн рублей в первый год работы компании, стали 8 проектов из Хабаровского края. В отборе программы «Умник», с объемом финансирования в 270 тыс. рублей на проект, выиграли 19 краевых инноваторов. Результаты по обеим программам в минувшем году оказались вдвое выше, чем в 2009-м.
– Но пока эти показатели не оказывают заметного влияния на состояние промышленности, на характеристики выпускаемой продукции. Наша задача – увеличить этот уровень в разы, – говорит Виктор Чудов. – Это направление должно стать главнейшим в развитии экономики Хабаровского края.
Региональные власти ведут большую работу по формированию комфортного для вложений в новые проекты инвестиционного климата. По минимизации законодательного риска край стал третьим среди 83-х субъектов РФ. Край имеет также самые низкие финансовые и управленческие риски в ДФО. Все это позволяет находиться в числе российских лидеров по объемам инвестиций в основной капитал.
Весьма подходящим для финансирования научных разработок является венчурный капитал. Механизмы ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) позволяют дать стартовый толчок проектам, вывести их на определенные позиции и предложить для использования заинтересованным структурам. Созданное правительством края в качестве одного из ключевых инструментов инфраструктуры комплексной поддержки инновационной деятельности Дальневосточное агентство содействия инновациям (ДАСИ) сегодня является венчурным партнером ООО «Фонд посевных инвестиций РВК».
В сентябре 2011 года делегация РВК посетила Хабаровск, где приняла участие в работе семинара «Инструменты поддержки инновационно-технологического предпринимательства в России».
Познакомившись на месте с мерами, предпринимаемыми краевыми властями, с позицией промышленных предприятий в вопросах применения инноваций при модернизации производства и диверсификации продуктовой линейки, главный специалист по стратегическим программам ОАО «РВК» Юрий ГОЛЬЦЕВ так охарактеризовал в разговоре с корреспондентом «ДК» перспективы дальнейшего взаимодействия:
– Сегодня в связи с теми изменениями, которые происходят в Хабаровском крае, сложились очень благоприятные условия, позволяющие применять здесь имеющиеся у нас механизмы и инструменты, чтобы придать большую динамику инновационному развитию региона.
Фонд посевных инвестиций осуществил более 30 проектов по всем регионам России, одобрено же около 300 предложений, в числе которых есть проекты Хабаровского края. Специалисты РВК отмечают, что рост количества финансируемых ими проектов пока ограничивается объективными условиями, заложенными в законодательство и нормативную базу, требующими определенного уровня и квалификации специалистов, ведущих подготовку документов на получение инвестиций компании.
В качестве примеров недостаточной осведомленности о государственных механизмах поддержки инноваций Юрий Гольцев назвал и проекты некоторых из краевых предприятий, предлагающих свои разработки к финансированию.
– Не все проекты могут идти по пути привлечения венчурного финансирования. К примеру, проект изготовления специальных кабельных трасс для машиностроения на Амурском кабельном заводе уже отработан и без нас, он выведен на уровень промышленного производства и требует обыкновенных прямых инвестиций в наращивание объемов выпуска. Надо внимательно посмотреть на возможности всего спектра институтов развития, где, кроме РВК, есть еще РОСНАНО, Ростехнологии, Банк развития и другие организации. Все они представляют собой выстроенный инновационный лифт, в котором у каждого есть своя специализация и отдельное предназначение, и необходимо отыскать организацию, готовую финансировать проект на этой стадии.
К сожалению, уровень нынешнего менеджмента предприятий, занятого продвижением инновационных проектов, недостаточен для самостоятельной ориентации в системах поддержки, для точного выбора инструментов на каждом этапе разработки, внедрения и реализации идеи. Хорошо, что правительство Хабаровского края занялось вплотную помощью предприятиям в продвижении инноваций и начало работать, используя все этажи государственной системы поддержки инноваций.
Также специалист РВК отметил, что люди на Дальнем Востоке, да и во всей стране в целом, пока не умеют эффективно обращаться с самым главным элементом инновационной деятельности – интеллектуальной собственностью.
– Мы не научились ее защищать, передавать, продавать и так далее. Но этому вопросу сейчас уделяется много внимания, и, я думаю, он в скором времени перестанет быть столь значительным препятствием на пути внедрения инновационных разработок.
Важным шагом в развитии взаимоотношений между Хабаровским краем и РВК может стать создание на базе ДАСИ сервисной компании ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК». Такое предложение озвучил первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор Чудов. По его мнению, переход ДАСИ в формат сервисной компании Инфрафонда РВК позволит расширить возможности региона в получении высококвалифицированной консалтинговой поддержки для разработки проектов и дополнительную помощь в их финансировании.
Создание инновационной экономики в Хабаровском крае опирается на принятую программу инновационного развития, предполагающую поддержку малых и средних предприятий, а также на ряд крупных межотраслевых проектов, реализующихся на Дальнем Востоке. В частности, есть новые идеи по созданию авиационного кластера на базе гражданского самолетостроения КнААПО, судостроительного кластера на базе Амурского судостроительного завода, по участию в кластере, формируемом вокруг строящегося космодрома в Амурской области. Все эти проекты имеют высокую степень инновационной насыщенности и могут дать качественное увеличение выпуска инновационной продукции. Так будет определяться и эффективность созданной системы поддержки:
– Сейчас мы находимся только в начале пути. Реализуемых инновационных проектов в крае должны быть сотни, тогда можно будет говорить о том, что механизм начал работать, – говорит Виктор Чудов, комментируя для «ДК» первые итоги движения по главной дороге краевой экономики.
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