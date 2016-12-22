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В Амурской области строительство Благовещенской ТЭЦ-2 застрахуют на 8,2 млрд руб
Страховая Группа «СОГАЗ» обеспечит страховой защитой строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ, расположенной в Амурской области. Строительно-монтажные работы по возведению электростанции будут застрахованы СОГАЗом на 8,2 млрд рублей.
Страховая защита будет действовать до конца 2017 года, включая время проведения испытаний, пусконаладочных работ и период гарантийного обслуживания сданных в эксплуатацию объектов. СОГАЗ получил право застраховать строительство столь масштабного проекта в результате победы в открытом конкурсе.
Старт строительству второй очереди Благовещенской ТЭЦ был дан 25 декабря 2013 года. Согласно проекту, установленная электрическая мощность 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 188 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 464 млн кВт/ч, а годовой отпуск электроэнергии - 427 млн кВт/ч. Топливом для станции станет уголь разреза «Ерковецкий» (Амурская область).
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