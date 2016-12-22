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03 Марта 2012, 16:44 | Рынки

ЦЗЛ на Хабаровском НПЗ НК «Альянс»: сквозной контроль качества

На Хабаровский НПЗ НК «Альянс» поступило новое лабораторное оборудование, необходимое для испытаний нефтепродуктов, которые будут выпускаться после окончания реконструкции завода. Это испытательные приборы и средства измерений 36 видов, включая современные хроматографы и установку для определения цетанового числа производства Waukesha (США). Оборудование устанавливается в Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и будет введено в работу в I квартале текущего года.

Оснащение Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) новым оборудованием позволит проводить испытания современных видов топлива, включая автомобильный бензин 4-го и 5-го классов, авиационное топливо для газотурбинных двигателей Jet А-1 и Евродизель 4-го и 5-го классов.

ЦЗЛ является важным звеном в технологической цепочке производства нефтепродуктов. Все виды испытаний нефти и нефтепродуктов осуществляют три группы лаборатории: контрольно-товарная, аналитическая, исследовательская. Контрольно-товарная группа выполняет анализы поступающей на завод нефти, а также нефтепродуктов с технологических установок и товарных нефтепродуктов. Исследовательская группа ЦЗЛ – обязательный участник всех важнейших процессов по созданию новых технологий производства нефтепродуктов. В последние несколько лет была выполнена серия исследований для запуска в производство продуктовых линеек автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующих требованиям Технического регламента.

С использованием сложнейшего лабораторного оборудования идет исследование сырья и продуктов с основных технологических установок, которые определяют экономику предприятия, – установки каталитического риформинга и блока изомеризации. Для этого в последние годы приобретены: атомно-абсорбционный спектрофотометр; целый ряд хроматографических комплексов; анализатор серы, позволяющий определять низкие концентрации методом ультрафиолетовой флуоресценции; анализатор для определения микропримесей хлора и многое другое.

ЦЗЛ оснащена по последнему слову техники. Для испытаний нефтепродуктов на соответствие требованиям Технического регламента и нормативной документации на продукцию здесь имеется все необходимое оборудование с современным программным обеспечением, приобретенное у известных производителей. Это линейка автоматических аппаратов для определения фракционного состава, низкотемпературных показателей, температуры вспышки – производство компаний ISL (Франция), Gerzog (Германия); хроматографы – производство компаний Perkin Elmer (США), ООО «Хромос» (г. Дзержинск, Россия); другое оборудование различных зарубежных и отечественных производителей.

Более 300 единиц современного испытательного оборудования и средств измерений позволяют проводить ежегодно около 4000 анализов нефтепродуктов с технологических установок и более 2000 анализов товарных нефтепродуктов.

Учитывая место положения завода – почти в центре города, важнейшей задачей является контроль охраны окружающей среды: сточных вод, воздушной среды в границах санитарно-защитной зоны завода, контроль промышленных выбросов, воздуха рабочей зоны. После пуска новых объектов перед лабораторией поставлена задача по контролю всех видов воды химводоподготовительной установки, бойлерной и котельной. Этот блок задач решает санитарно-водная группа.

В ЦЗЛ работает квалифицированный коллектив, состоящий из пробоотборщиков, лаборантов химического анализа, химиков. Добросовестная и слаженная работа лаборатории вносит свой вклад в достижение высоких результатов в области качества выпускаемой заводом продукции, а также охраны окружающей среды и охраны труда.

Коллектив лаборатории сегодня молодеет, ряды сотрудников пополняют выпускники ТОГУ, которые во время учебы проходят производственную практику в ЦЗЛ, а затем приходят работать. Свой опыт передают наставники с большим стажем работы. Таким образом, осуществляется преемственность поколений, сохраняются лучшие традиции коллектива как в работе, так и повседневном общении.

Наличие всех необходимых условий (помещения, оснащение средствами измерений, испытательным оборудованием, квалифицированный персонал, выполнение всех требований по проведению испытаний, участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, проведение внутрилабораторного контроля и т. д.) позволило лаборатории получить аттестат аккредитации на техническую компетентность в соответствии с требованиями ГОСТа Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 17025:2005). Очередная аккредитация испытательной лаборатории завода на пять лет получена в октябре 2011 года.

Марина ОРЛОВА, начальник центральной заводской лаборатории ОАО «Хабаровский НПЗ».

«Дальневосточный капитал».

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