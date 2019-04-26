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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:18 |
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Экспорт ДФО. Перезагрузка
Предлагаемая «экспортная модель развития» заключается в формировании особой экономической зоны, имеющей те же налоговые и преференциальные льготы, что и в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, в первую очередь, снижение стоимости ресурсов производства и уменьшение налоговой нагрузки до 9-10%. Это, наряду со строительством необходимой инфраструктуры, предоставит возможность привлечения на Дальний Восток крупных российских инвесторов с целью открытия новых производств, а также транснациональных компаний, желающих размещать в регионе свои производства. Однако существует риск, что зарубежные компании опередят отечественные, и в итоге произойдет отток капитала, а при этом население Дальнего Востока станет обслуживать иностранные корпорации. Возникает вопрос: как минимизировать риски?
В чем проблема?
Проблемы дальневосточного региона очевидны: слабая развитость дорожной инфраструктуры, неразвитость производства и, как следствие, экономическая слабость субъектов, правовые проблемы. В связи с этим происходит существенный отток населения. В 2010 году в Российской Федерации была принята Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года с финансированием в 4 трлн руб. Однако она только декларирует необходимость совершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры, модернизации промышленной, торговой и социальной сфер. А более практикоориентированных программ развития с конкретным планом по их реализации пока не существует. Если быть более точным, то они систематически принимаются и, при достижении минимальных результатов, сворачиваются, а далее снова пишутся новые.
Курс на Азиатско-Тихоокеанский регион
При этом конкурентные преимущества дальневосточного региона также очевидны - это свободный выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), колоссальные запасы природных ресурсов, местонахождение самого региона в непосредственной близи к внешней границе, развитая «базовая» портовая инфраструктура, привлекательные туристические активы и пр.
В процессе обсуждения развития Дальнего Востока неоднократно выделялось три различных сценария построения экономики в регионе, учитывающие данные преимущества. Первый был ориентирован на совершенствование внутреннего дальневосточного рынка и на формирование здесь производств с учетом политики импортозамещения. Однако от этого варианта пришлось отказаться, ввиду того что внутренний рынок слишком мал - он составляет всего 5% от общероссийского. В связи с чем он является малоперспективным. Второй сценарий - ориентация на производство товаров для отечественного рынка. Но он всерьез даже не был рассмотрен, т.к. существенные расстояния до субъектов центральной России делают любой товар неконкурентоспособным. Таким образом, была разработана третья модель, основанная на поддержке экспорта с Дальнего Востока в страны АТР.
Дальневосточный регион располагается в центре качественного нового мирового центра экономического развития - Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий ВВП данной территории равен 50 трлн долларов. Уже в настоящее время страны АТР активно осуществляют импортные операции в объеме, равном более 6 трлн долларов в год. При этом несырьевой импорт равен 4,9 трлн долларов ежегодно. Расчеты демонстрируют очевидные преимущества: если 2% объема импорта государств, располагающихся на территории АТР, будет экспортироваться из дальневосточного региона - это рост ВВП в 2 раза.
Удачным примером успешной интеграции на рынки АТР является Авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Здесь производят самолеты SSJ 100, успешно продающиеся в странах АТР.
Свободная экономическая зона - это выход?
Экспортная модель будет работать только в случае трансформации на территории дальневосточного региона свободной экономической зоны по типу сингапурской. Налоговую нагрузку и объем обязательных платежей необходимо снизить до 9% (в Сингапуре она равна 10%, в Российской Федерации - в среднем 45%). И тогда существует высокая вероятность того, что на Дальнем Востоке начнут размещать свои производства транснациональные корпорации.
Некоторые эксперты констатируют, что формат особых экономических зон оказался для Дальнего Востока неэффективным. Об этом говорит статистика: в ОЭЗ «Остров Русский» и «Советская Гавань» после трех лет существования не обратился ни один заявитель, что, в соответствии с законодательством об ОЭЗ, давало возможность государственным органам досрочно прекратить действие данных зон. Тем не менее, Правительство понимало необходимость развития Дальнего Востока, в связи с чем было принято решение о разработке нового формата ее развития.
Таким решением стали территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР), законодательство о которых начало действовать с марта 2015 года. Отличием от ОЭЗ является то, что ТОР формируется под определенных инвесторов. Для каждой ТОР регион определяет конкретный перечень видов деятельности, осуществляемой организациями-резидентам. Тем не менее, определенные моменты, закрепленные в федеральном законе «О территориях опережающего социально-экономического развития», вызывают у экспертов вопросы. Наиболее спорным моментом является отсутствие ограничений в отношении приема на работу иностранных граждан компаниями-резидентами ТОР. С учетом близости региона к азиатским государствам, местное население опасаются конкуренции с мигрантами из АТР.
Право тоже надо совершенствовать
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации при исследовании проблем экспорта на Дальнем Востоке принимает во внимание ситуацию, сложившуюся на данной территории1. Она имеет достаточно большую материально-сырьевую базу, чтобы при правильном финансировании стать одним из самых крупных экспортеров Востока.
Несмотря на усиление поддержки Российской Федерации в части экспорта с Дальнего Востока, не во всех регионах имеется достаточная нормативно-правовая база для регулирования внешнеэкономической деятельности. Даже на уровне стратегических документов в ряде регионов отсутствуют ориентиры на экспорт товаров.
Кроме того, есть еще одна значительная проблема, которая препятствует развитию международной торговли. Она заключается в том, что центры поддержки экспорта и гарантийные фонды есть только в нескольких регионах Дальнего Востока, что существенно снижает возможности малого и среднего бизнеса в получении финансовой поддержки экспортных операций в связи с отсутствием институтов, помогающих в данном процессе, и элементарного незнания порядка получения такой поддержки от государства.
В настоящее время Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации запускает некоммерческий проект «Инициатор» - платформу для решения правовых проблем бизнеса. “Инициатор” готовит и выдвигает на рассмотрение в органы государственной власти качественно проработанные проекты законов и подзаконных нормативных правовых актов с целью решения возникших у бизнеса правовых проблем. Один из первых проектов «Инициатора», в котором бизнес Дальнего Востока может принять участие, - это разработка законопроекта о поддержке экспорта. В развитии этого проекта крайне важно мнение бизнеса, в связи с чем приглашаем всех желающих к сотрудничеству
1 В рамках исследования были рассмотрены следующие регионы: Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Забайкальский край, Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2019 год.
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