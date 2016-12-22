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03 Марта 2012, 18:08 | Рынки

Хабаровская электронная биржа делится первыми итогами работы

В середине мая 2011 года на портале «Малый и средний бизнес Хабаровского края» заработала электронная торговая площадка для региональных сельхозпроизводителей. Ресурс стал собирать предложения по продаже и покупке продукции сельского хозяйства.

О том, как развивалась новая форма поддержки сельхозпредприятий, какие результаты она дала к концу минувшего года, какие возможности открыла в 2012 году, «ДК» рассказал заместитель министра экономического развития и внешних связей края по вопросам малого и среднего предпринимательства Юрий ЧАЙКА.

– Юрий Афанасьевич, как скоро появился эффект от работы площадки, на каких условиях на ней присутствуют продавцы и покупатели, как можно оценить результативность электронного посредничества минэкономразвития края?

– Сделки пошли практически сразу после открытия. При этом одной из первых стала оптовая продажа всей партии местного папоротника одной из московских компаний. Для всех клиентов система работает совершенно бесплатно, никаких средств за размещение информации и даже за помощь в подборе нужного предложения мы не берем. Это – современный элемент инфраструктуры поддержки местного сельхозпроизводителя, развитием и содержанием которого занимается правительство региона.

Основными продавцами стали не столько частники, содержащие небольшое производство на собственных подворьях, сколько фермерские хозяйства, являющиеся, по моим оценкам, основными клиентами ресурса. Поэтому и объемы предложений часто измеряются тоннами.

Оценить результаты посредничества можно, установив количество контактов между производителями и продавцами не на уровне телефонных разговоров, а в режиме реальных торговых сделок. К сожалению, финансовый и продуктовый оборот, мы знать не можем – это предмет договоренности двух конечных сторон операции. Участники торгов сообщают нам только о фактах совершившихся сделок, за что им спасибо, поскольку и это делать их никто не обязывает. Так вот, за время работы электронной площадки с 19 мая по 30 декабря 2011 года для размещения на ней было дано 330 объявлений о продаже и 21 объявление о покупке сельхозпродукции. Из них удовлетворенными оказались 172 заявки на продажу и 7 заявок на приобретение. Больше половины разместивших свои лоты сельхозпроизводителей нашли сбыт для своей продукции. И, на мой взгляд, это замечательный итог первых месяцев работы площадки.

– Откуда взяли идею создания такого сервиса и как довели информацию о его существовании до сельских жителей?

– Такая площадка работает в Амурской области. Идею заимствовали оттуда, но уже развили, сделав определенные шаги к осуществлению онлайн-торговли. Теперь и нас просят поделиться опытом представители других регионов, даже из западной части страны.

Чтобы проинформировать потенциальных участников, провели рекламную кампанию в региональных СМИ, разместили баннеры на центральном рынке Хабаровска, привлекли районные администрации, которые поместили информацию в местных газетах, расклеили объявления в местах сбора сельского населения. Кроме того, мы дублируем информацию с площадки на портале «Из рук в руки», размещаем ссылки на ресурс в тех областях Интернета, куда заходят потенциальные покупатели. Все это работает.

Вначале основным средством доставки информации на площадку у продавцов из районов края был телефонный звонок оператору, размещавшему полученные данные в виде таблицы формата Excel. Но в последнее время на нашем сайте заработала электронная база данных, где участники имеют возможность разместить свои предложения самостоятельно. Здесь заявка формируется в электронном виде, но, чтобы защититься от недостоверности и спама, размещает ее все же оператор, в задачу которого входит проверка информации. Теперь все больше участников формируют свои предложения, заходя на наш портал. Интернет становится доступнее всем пользователям мобильной телефонии, и думаю, что новые сервисы торговой площадки, предполагающие прямое онлайн-участие в торгах, также быстро найдут своих пользователей. С их введением система будет все больше обретать вид электронной сельхозбиржи.

– Сельхозпроизводство в нашем климате имеет ярко выраженную сезонность. Как это отражается на торгах?

– Честно говоря, мы опасались, что после времени сбора урожая востребованность площадки резко снизится. Но популярность ресурса зимой почти не упала: в декабре 2011 года было размещено в общей сложности 43 объявления, состоялись 33 сделки. А в первые рабочие дни нового года – с 10 по 13 января – были выставлены 29 предложений, состоялось 16 сделок. Инструмент востребован постоянно, он развивается и выполняет свою главную функцию – поддержку сельхозпроизводителей Хабаровского края.

– Как очерчивается география сделок, заключенных с помощью этой системы?

– Покупатели пока концентрируются в основном в Хабаровске. Случаи, когда покупки осуществляют партнеры из других регионов, тоже есть, но они редки. География поставок также пока ограничивается в основном Хабаровском, Хабаровским, Лазовским, Вяземским, Бикинским районами. Во-первых, это сельскохозяйственные районы. А во-вторых, вывоз продуктов из их сел в Хабаровск в большинстве своем не представляет никаких трудностей. Есть в перечне продукции и такая позиция, как рыба, которой могли бы воспользоваться жители Нижнего Приамурья и северных районов края, но пока торги на данном участке не очень активны. Зато в разделе дикоросов уже представлены заготовители Нанайского района.

– По своему назначению площадка похожа на виртуальную подмену ранее существовавших закупочных контор потребкооперации…

– В этом – суть проекта. Отсутствие заготконтор отодвинуло производителей от рынков сбыта, сделало малопривлекательной деятельность небольших хозяйств, заставив их не только производить продукцию, но и искать для нее сбыт, что крайне сложно в нынешних условиях. Надо сказать, что на месте заготконтор в последние годы расположились частные скупщики сельхозпродукции, разъезжающие на грузовиках по селам и, в отсутствие конкуренции, скупающие сельхозпродукцию по неоправданно низким ценам, никак не стимулирующим развитие сельхозпроизводства. При этом жители городов данный товар наоборот получают в магазинах по весьма высоким ценам. Понятно, что основная прибыль в таком раскладе остается у тех самых оптовых перекупщиков. Мы же, внедряя электронную систему торгов, исключаем посредническое звено, даем возможность торговым сетям приобретать пользующийся спросом товар напрямую у производителей. При этом продавцы сбывают товар заметно дороже, чем в случае с перекупщиками, а торговля получает его дешевле, что в итоге дает возможность даже снижать цену для конечного потребителя. Причем формируются не только разовые, но и постоянные партнерские связи между фермерскими хозяйствами и магазинами, контрактующими полные объемы продукции, выступающими заказчиками развития производства.

– Нет идеи, учитывая положительный опыт электронной сельхозторговли, расширить этот опыт на другие отрасли экономики?

– Сейчас, параллельно с развитием сервисов сельхозплощадки, идет создание подобной базы для реализации товаров производителями продукции и даже, возможно, услуг из других секторов народного хозяйства края. Наша глобальная задача – максимально облегчить выход продукции местных производителей на местный рынок. Прошу заметить, речь не идет о протекционизме, предполагающем ущемление прав поставщиков товаров из других регионов страны и зарубежья. Мы всего лишь говорим о выводе продукции на рынок – успех ее реализации зависит от сопоставимых характеристик цены и качества, которые чаще всего и являются определяющими в выборе потребителей. Надеюсь, что в течение первых 6 месяцев 2012 года этот проект будет реализован и уже во втором полугодии на нашем портале заработает новая электронная торговая площадка.

Мы бы хотели, чтобы возможностями промышленного интернет-ресурса воспользовались не только продавцы, но и крупные компании, чтобы они стали заказчиками разработки целых направлений производства на малых предприятиях. Ведь малый бизнес способен значительно помочь большому производству, освободив его от работ по обслуживанию помещений и сотрудников, от выпуска некоторых деталей, производить которые на большом заводе невыгодно, от целого ряда вспомогательных производств.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».

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