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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные мясопереработчики пока работают в основном на привозном сырье
Причем регионы, в том числе ДФО, в большей степени обеспечены продуктами от местных мясопереработчиков. Именно местные бренды на региональных рынках, как правило, завоевывают ведущие позиции и вызывают наибольшее доверие покупателей.
Сырьевая зависимость
В то же время мясокомбинаты на Дальнем Востоке оказались в особой ситуации - в регионах слишком низкая обеспеченность собственным сырьем. Мяса, за исключением разве что птицы, производят здесь настолько мало, что практически ни одно крупное предприятие не может работать без привозного. По некоторым оценкам, в ДФО потребляют 85% привозного мяса, прежде всего, импортного производства.
Наиболее высокие показатели обеспеченности собственным сырьем для мясокомбинатов в ДФО в Амурской области. По оценкам специалистов регионального минсельхоза, перерабатывающие предприятия используют до 90% мяса курицы местного производства, 5-10% мяса свинины и до 20% говядины.
«Мы используем в производстве нашей продукции порядка 30% сырья, произведенного в области, - говорит главный бухгалтер ОАО «Мясокомбинат» г. Благовещенска Наталья КУЗЬМИНА. - Это мясо говядины. Свинины собственного производства в Амурской области очень мало, поэтому нам приходится ее закупать в других регионах. В основном закупаем белорусское сырье, но при необходимости привозим блочную импортную свинину из Владивостока».
Тем не менее не все южные территории Дальнего Востока, где более благоприятные условия для развития сельского хозяйства в целом и животноводства в частности, могут говорить даже о таком уровне обеспеченности своим сырьем. Если в Еврейской автономной области, где работает всего лишь одно предприятие, производящее колбасы - ТД «Бридер», обеспеченность собственным мясом находится на уровне от 10 до 20% по разным видам мяса, то в Приморском крае все гораздо хуже. По оценкам специалистов, местное сырье в мясопереработке составляет всего 5%, и это при том, что в регионе 25 перерабатывающих предприятий, среди которых 7 крупных.
Большинство из них не используют совсем сырье российского производства. Например, Лесозаводский мясокомбинат, выпускающий продукцию под брендом «Филимонов», использует исключительно мясо производства США. Мясоперерабатывающее предприятие «Надежда 95» из местного сырья использует только мясо курицы, и то в незначительных объемах, остальное - свинина, говядина и баранина - импортное.
Впрочем, такая же ситуация и в северных регионах. Сколько может попасть на переработку мяса от местных фермеров, например, на камчатские комбинаты, если там обеспеченность собственным мясом, по данным камчатского минсельхоза, составляет всего 10%? По словам одного из руководителей якутского мясокомбината «Скиф», их предприятие обеспечено местным сырьем на 15%, и это только жеребятина и оленина, из которых мясокомбинат готовит эксклюзивную деликатесную продукцию.
На Сахалине 94% мяса, потребляемого в регионе, является привозным. Его везут в основном из Санкт-Петербурга, частично из Москвы и Владивостока. Работать напрямую с импортом региону оказалось не по силам - квоты на мясо имеют только крупные компании. А среди сахалинских мясопереработчиков, которых насчитывается в общей сложности около 30 предприятий и цехов, нет ни одного крупного производителя. Область работает исключительно с дилерами, обеспечивающими необходимые поставки.
Инвестиционная непривлекательность
В то же время перспективы перехода на местное сырье пока не самые радужные. Сельское хозяйство в целом заметно отстает в развитии от мясоперерабатывающей отрасли. В регионах сейчас появляются животноводческие комплексы, например, свинокомплексы в Приморском и Хабаровском краях, предприятия мясного скотоводства в Амурской области, но их производственные мощности не в состоянии заметно улучшить ситуацию. В том же Приморском крае уже действует, по меньшей мере, два современных свинокомплекса, не говоря уже о мелких производителях, но в продуктах переработчиков мяса это свежее, незамороженное сырье используется пока мало.
Некоторые мясопеработчики идут по пути создания собственной сырьевой базы, открывая свои животноводческие предприятия. На Камчатке, например, в 2007 году создано сельскохозяйственное предприятие ООО «Агротек-АГРО», которое является дочерней компанией ЗАО «Агротек Холдинг». Сегодня там выращивается порядка 6 тыс. голов в год, в планах предприятия довести это производство до 12 тыс. голов. Но пока большая часть свинины, используемой в производстве мясных изделий под маркой «Агротек», доставлена из других регионов.
По мнению специалистов амурского минсельхоза, сдерживает производство мяса отсутствие должной инфраструктуры. В регионах не всегда есть современные убойные цеха. Если в Амурской области имеются две бойни, куда любой производитель может привезти свое поголовье на забой, то в Приморском крае открывшаяся несколько лет тому назад бойня в структуре предприятия «Дальневосточный агрокомплекс» не так давно закрылась по причине значительной недозагрузки.
В этой ситуации к Дальнему Востоку в последнее время стали проявлять интерес крупные инвесторы, владельцы известных в стране мясных марок. Осенью прошлого года округ посетило руководство ОАО «Группа «Черкизово», являющегося крупнейшим производителем мясной продукции в России. Инвестор достаточно высоко оценил потенциал дальневосточных регионов. По их данным, потребность в мясе птицы в ДФО составляет порядка 200 000 тонн в год, а местное производство обеспечивает всего около 40 000 тонн в год. Еще больше возможностей здесь для развития свиноводства - потребность в свинине составляет порядка 130 000 тонн в год, в то время как местное производство обеспечивает лишь 10 000 тонн в год. Но в то же время инвестор обозначил и основные проблемы Дальнего Востока: «Наша поездка показала, что местные государственные структуры еще не готовы к приему крупных частных инвесторов, будь то россияне или иностранцы», - сказал основатель и председатель совета директоров группы «Черкизово» Игорь БАБАЕВ.
По мнению генерального директора компании «Ратимир» Максима МАРЧЕНКО, в настоящее время в Дальневосточном регионе существует высокий потенциал для развития мясного животноводства, в частности птицеводства и свиноводства. И сегодня настало время говорить о формировании ключевых элементов Дальневосточного животноводческого кластера, и важнейшей предпосылкой его успешного создания является развитие новых форм государственного и частного партнерства, использование опыта, полученного в этой сфере в центральных регионах Российской Федерации.
Тренды в продажах
Тем не менее мясопереработчики говорят о жесткой конкуренции на рынках своих регионов. Конкурировать им приходится не только с местными производителями, но и с поставщиками готовой продукции из других, в том числе западных регионов страны. При этом некоторые регионы Дальнего Востока пока не в состоянии преодолеть границы своего рынка. Например, на Сахалине мясную продукцию из региона не вывозят совсем. На Камчатке, где правительство края субсидирует вывоз на соседние территории некоторых продуктов своих производителей, «Агротеку», у которого доля рынка в своем регионе 70%, в субсидии было отказано.
О том, что на региональных рынках переработчикам тесно, говорят практически все регионы Дальнего Востока. В этой ситуации им приходится искать нестандартные решения. Например, якутский мясокомбинат «Скиф» нашел возможность существенно снизить цены на свою продукцию. В рознице цена на продукцию этого производителя в среднем на 100 рублей ниже, чем у конкурентов. «У нас свои скидки имеются, - пояснили на предприятии, - кроме того, мы являемся социальной сетью и понимаем, сколько должна стоить колбаса. От сверхприбылей мы отказались».
Это сразу почувствовали соседние регионы, на рынках которых представлена дешевая якутская мясная продукция. Впрочем, производители в Амурской области тоже нашли свои нестандартные решения. В последние годы наметился новый тренд - отход производителей от собственных брендов и переход их продуктов под торговую марку сетевого розничного продавца.
«Сегодня мы рассматриваем предложение от крупной торговой сети производства продукции под их торговой маркой, - говорит соучредитель мясокомбината «Серышевский» в Амурской области и один из его руководителей Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО. - В западных регионах России этот тренд уже набрал силу. Сети оказывают даже определенного рода давление на производителей, ставя им такие условия: если вы хотите получить на прилавках значительные преференции, лучшие торговые места, лучшие полки, то должны представлять продукцию под торговой маркой сети. У них заинтересованность в молочной продукции, гастрономии, в мясном ассортименте. Это те направления, где сети начинают навязывать такие условия.
В этом есть и плюсы определенные, но и, конечно, минусы. Естественно, это ведет к обезличиванию производителя, он рискует вообще остаться без «лица». Но если доля продаж в супермаркетах будет 25-30%, то, думаю, в принципе это не опасно. Можно стабилизировать свои продажи. Если качество продукции высокое, то производитель в какой-то мере привязывает к себе эти супермаркеты. Есть, правда, некоторые ограничения: если мы делаем какую-то колбасу под торговой маркой «Кэш энд Кэрри», то под собственной маркой мы уже не имеем права ее выпускать совсем. Мы сейчас анализируем это предложение и будем принимать решение, как работать дальше. Этот вопрос обсуждался пока только с торговыми сетями в Благовещенске. По нашим торговым точкам как продавалась наша колбаса, так и будет продаваться. Просто некоторые новые виды, которые мы запустим скоро, будут под торговой маркой «Кэш энд Керри». Для них, очевидно, предоставят лучшие полки, и мы рассчитываем на максимальные продажи в этих видах продукции».
Параллельно с этим набирает силу еще одна тенденция, связанная с межрегиональным развитием розничных торговых сетей: производители осваивают рынки соседних регионов, продвигаясь вместе с сетями. Раскрутка своей марки в новом регионе от производителя в принципе требует существенных капиталовложений. И не всегда можно получить гарантированный высокий результат от этих трат. А сети, продвигаясь за пределы своего региона, несут туда определенную часть своего традиционного ассортимента. Например, хабаровская торговая сеть «Самбери», открывая свои супермаркеты в регионах Дальнего Востока, приносит туда продукцию хабаровских производителей. По крайней мере, генеральный директор ООО «Григ Чернобельского» Игорь ШАЛДЕЕВ рассчитывает таким образом увеличить долю продаж, в том числе и на рынке Владивостока, где недавно был открыт магазин этой сети.
«У нас есть позиция в ассортименте, - говорит Игорь Шалдеев, - сырокопченые колбасы, которые на Дальнем Востоке кроме нас производит только один мясопереработчик. В этом виде продукции у нас нет конкурентов, поэтому наша колбаса интересна сетям, интересна потребителям в любом месте, где открывается новый магазин».
Наиболее активную экспансию на рынки дальневосточных регионов, очевидно, ведут приморские мясопереработчики. Торговую марку «Ратимир» называют в каждом дальневосточном регионе. Правда, Дмитрий Мельниченко отмечает разницу в предпочтениях потребителей в разных регионах. Именно поэтому продвижение в соседние регионы он считает необходимым начать с изучения особенностей спроса.
Елена АБАШЕВА.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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