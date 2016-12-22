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13 Июня 2012, 13:12 | Рынки

ПВОЛС объединила крупнейших игроков рынка сотовой связи России

«ВымпелКом», «MегаФон», «МТС» и «Ростелеком» общими усилиями построят подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) «Сахалин – Магадан – Камчатка». По предварительной оценке, общая стоимость проекта, работы по которому начнутся уже в 2012 году и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 млрд рублей.

Соглашение о намерениях участники проекта подписали в ходе прошедшей в мае в Москве международной выставки «СвязьЭкспокомм-2012».

Новая подводная линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. В результате максимальная пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км. Стороны планируют завершить работы в течение двух лет.

Проект строительства сети на Дальнем Востоке обсуждался давно, а в 2008 году даже началась его реализация. Тогда предполагалось, что основным инвестором станет государство, а ОАО «Дальсвязь» (сейчас часть «Ростелекома») вложит примерно 1/4 суммы, которая на тот момент оценивалась примерно в 6 млрд рублей. Общая протяженность сети должна была составить 1,5 тыс. км. Но с тех пор проект подешевел, так как «большую четверку» интересует только подводная часть сети, а наземная инфраструктура у всех операторов уже построена.

Бывший гендиректор «Дальсвязи» Антон КОЛПАКОВ говорит, что «Дальсвязь» успела построить около 100 км сети – подводные переходы с материка на Сахалин и с Сахалина на Камчатку.

Опыт совместного строительства ВОЛС у отдельных участников четверки уже был: в частности, МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» вместе строили линию Красноярск – Хабаровск протяженностью 5200 км.

«Мы ставим перед собой задачу решить вопрос дефицита современных услуг связи для населения, бизнеса и госсектора Дальневосточного региона. Мы рассчитываем, что ПВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» создаст возможность для максимального проникновения самого широкого спектра телекоммуникационных сервисов в Дальневосточном федеральном округе уже в ближайшее время», – отметил генеральный директор ОАО «МегаФон» Иван ТАВРИН.

По словам президента ОАО «Ростелеком» Александра ПРОВОТОРОВА, объединение усилий позволит компаниям-участницам значительно снизить капитальные затраты строительства ПВОЛС, а также существенно сократить операционные издержки, учитывая географическое положение и сложные природные условия.

«Проект совместного строительства участка подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» – очередной яркий пример своевременной и актуальной формы инфраструктурного партнерства. Такой формат кооперации выгоден для всех участников процесса и позволяет эффективно решать вопросы доступности услуг связи жителям удаленных малонаселенных регионов страны. При этом операторы связи получают возможность более эффективно управлять инвестициями и скоростью строительства сети, а также повышать качество предоставляемых сервисов своим абонентам», – отметил генеральный директор ОАО «ВымпелКом» Антон КУДРЯШОВ.

«Экспоненциальный рост потребления фиксированного и мобильного трафика в регионах Дальнего Востока обусловил необходимость активного развития инфраструктуры в данном регионе. Стратегия реализации совместных с государством и другими игроками рынка проектов по развитию телекоминфраструктуры, таких как обеспечение связью трассы «Амур» или совместное развитие ВОЛС с операторами «большой тройки», отвечает задачам МТС по максимально эффективному инвестированию в развитие сетей в дальневосточных регионах страны. Новый проект – совместное строительство подводных ВОЛС в самых восточных районах страны – позволит игрокам телекомрынка при оправданных инвестициях создать отказоустойчивую резервируемую систему передачи данных в областях со сложными ландшафтными и климатическими условиями», – отметил президент ОАО «МТС» Андрей ДУБОВСКОВ.

Ставка на LTE

Четыре лидера рынка мобильной связи России стремятся как можно скорее приступить к коммерческому предоставлению услуг беспроводного доступа к Интернету по технологии LTE (Long Term Evolution – стандарт беспроводной связи четвертого поколения).

В рамках «СвязьЭкспокомм-2012» «МегаФон» объявил о начале предоставления высокоскоростного доступа к Интернету с помощью сети LTE (4G) в Москве. Как сообщил замгендиректора «МегаФона» Валерий ЕРМАКОВ, услуги предоставляются на условиях паритетного использования фиксированной части сети с ООО «Скартел» (Yota).

В настоящее время на сети Yota уже работает «МегаФон» (в Москве, Новосибирске, Краснодаре), с июня технически будет готова начать работу компания «МТС», «Ростелеком» планирует выйти с услугами LTE на сети «Скартела» в сентябре.

По словам Валерия Ермакова, для совместной сети «МегаФон» предоставляет свои транспортные каналы связи, места для размещения базовых станций на своих уже существующих площадках, емкости центров обработки данных, магистральные сети связи и другую инфраструктуру сети. Yota представляет в общее пользование частотный ресурс для сети LTE и ранее построенную радиочасть сети (базовые станции, коммутаторы и т. д.).

Помимо Москвы «МегаФон» уже запустил сеть LTE в Новосибирске, Краснодаре, Сочи и Самаре. В планах в текущем году – Владивосток, Уфа, Санкт-Петербург и еще несколько городов, которые будут объявлены позднее.

Везде, где «МегаФон» будет запускать LTE, это будет делаться, как и в Москве, совместно с Yota. Тем не менее «МегаФон» в Москве уже ведет строительство собственной сети LTE в варианте технологии TDD, в отличие от совместной с Yota сети в варианте FDD. Срок запуска собственной сети будет зависеть от решения регулирующих органов о возможности использования LTE в варианте TDD.

«Ростелеком» планирует до конца 2012 года в партнерстве с Yota запустить LTE помимо Москвы в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Самаре, Владивостоке и Костроме, сообщил директор коммерческого департамента беспроводных сетей связи Александр РАГОЗИН журналистам на выставке «СвязьЭкспокомм-2012».

«Это те регионы, которые мы сейчас запускаем», – сказал он, отметив, что запуск планируется параллельно с началом работы самого «Скартела» на его сетях.

Рагозин не стал конкретизировать коммерческие условия договоренности с Yota, отметив лишь, что они похожи на условия для «МегаФона», но имеют свои особенности.

По его словам, техническая концепция «Ростелекома» предполагает одновременно строительство в регионах сетей в трех диапазонах – 2G, 3G и 4G. К сентябрю оператор готов будет представить собственные мультистандартные устройства: модемы, роутеры и некоторые виды смартфонов, поддерживающие все эти диапазоны. Также предполагается, что модемы будут поддерживать еще и технологию CDMA, по которой работает «Скай Линк» для оказания услуг связи за пределами сети 3G, 4G.

«ВымпелКом» также начал работу по подготовке своих сетей к запуску LTE. «Мы уже модернизируем свои сети на всех уровнях для того, чтобы обеспечить максимальную готовность к запуску LTE. Речь идет как о модернизации сети опорной, так и транспортной и сетей радиодоступа», – сообщил директор оператора по эксплуатации сетей Дмитрий УРЫВАЕВ.

Вместе с тем, по мнению гендиректора «ВымпелКома» Антона КУДРЯШОВА, LTE сейчас имеет «ограниченный коммерческий потенциал».

«Это долгосрочная история. На сегодняшний день, как известно, нет практически дивайсов, голосовые услуги не предоставляются. Есть интересная статистика в европейских странах, где LTE сети развертываются уже год или два и где на сегодняшний день количество абонентов насчитывает только несколько тысяч. Поэтому мы считаем, что здесь, в общем-то, торопиться некуда и все нужно делать в свое время», – сказал он.

Досье «ДК»

ООО «Скартел» (бренд Yota) создано в 2007 году. 3 марта 2011 года «Скартел» подписал соглашение с «Билайн», «МегаФон», МТС и «Ростелеком» о развитии LTE в России. Участники сделки получают доступ к инфраструктуре сети группы Yota и опционы на выкуп долей в Yota по рыночной цене в 2014 году. На подписании соглашения присутствовал глава правительства Владимир ПУТИН. К 2014 году сеть должна охватить более 180 городов России. На эти цели компания рассчитывает затратить около $2 млрд.

Есть данные

По узнаваемости на российском рынке мобильной связи по итогам 2011 года лидирует «МегаФон» (87,0%), МТС (85,9%) и «Билайн» (85,5%) незначительно отстали в рейтинге. За ними с ощутимым отрывом следуют Тele2 (65,1%) и «Скай Линк» (48,2%), говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир».

В то же время первое место в рейтинге доверия к сотовым операторам занял «Билайн» (ОАО «ВымпелКом»), второе место – «МегаФон», на третьем месте – МТС.

Согласно исследованию, лидер рейтинга – «МегаФон» – из года в год прибавляет себе пункты в шкале заметности. У «Билайна» такое движение наблюдается и в сфере заметности, и особенно в сфере доверия, где компания занимает первое место.

Олег Клименко, «Дальневосточный капитал».

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