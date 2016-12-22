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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рубль поддержал золотодобычу на Дальнем Востоке
Тенденции и итоги
Прошлый год стал третьим подряд годом падения цен на золото. Как отмечают эксперты, при всех его политических и экономических потрясениях, которые, казалось бы, должны были повысить спрос на защитные активы, цены на золото в долларах в 2015 году не только не выросли, но снизились еще на 10%.
Для российских производителей золота весь прошлый год прошел еще и под знаком падения курса рубля. Благодаря этому внутренние цены на золото не снизились, а, наоборот, выросли. Ослабление рубля, а также запущенные ранее программы оптимизации производства позволили компаниям отрасли добиться снижения себестоимости и даже нарастить прибыль. Представляя результаты прошлого года, один из ведущих российских производителей золота «Полюс Золото» сообщил о снижении себестоимости на унцию на 26%, росте EBITDA на 25% и свободного денежного потока на 14%.
За счет собственного денежного потока, который из-за падения курса рубля в первом полугодии вырос почти в два раза, золотодобывающие компании продолжали финансировать новые проекты. Правительство РФ объявило, что в 2015 году на государственный баланс были поставлены запасы золота на восьми крупных и средних перспективных площадях с общим объемом 444 тонны. Из них две площади находятся в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Это золотомедное месторождение Малмыж в Хабаровском крае, лицензия принадлежит ООО «Амур Минералс» (49% акций контролирует Freeport-McMoran), запасы месторождения составляют 1,39 млрд тонн руды с содержанием 0,52% медного эквивалента (5,6 млн тонн меди) и 298 тонн золота по категории C1+C2. И Иканское золотомедное месторождение в Амурской области (УК «Интергео»), содержит 100 тысяч тонн запасов меди и 15 тонн золота по категории C1, 300 тысяч тонн меди и 42 тонны золота по категории С2.
Вместе с тем не все мировые производители золота пережили 2015 год так же успешно, как ряд золотодобывающих стран, где, как и в России, наблюдалась девальвация местных валют (ЮАР, Канада, Австралия). Эксперты отмечают существенное снижение в четвертом квартале 2015 года предложения золота на мировом рынке - на 10% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. И связывают его с падением в целом первичной добычи на низких ценах и закрытием рудников. Все это создает предпосылки для роста в будущем цен на золото.
Стоит отметить и слом в прошлом году тенденции по приросту добычи золота в России. На протяжении предыдущих пяти лет наблюдался устойчивый рост российской золотодобычи, по 6-8% в год. По итогам 2015 года прирост добычи составил всего 2%.
В той же последовательности
Дальневосточные золотодобывающие регионы сохранили в 2015 году рейтинговые уровни 2014-го, однако некоторые не достигли плановых целей. В своем обзоре мы ориентировались на итоговые данные Союза золотопромышленников, представленные в таблице, но столкнулись с тем, что некоторые цифры не совпадают с информацией, предоставленной на порталах госорганов регионов или в СМИ.
Примером такого несовпадения являются данные по Чукотскому АО. По информации Союза золотопромышленников, округ произвел 30,6 тонны золота, тогда как по данным департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО - 32,1 тонны, в том числе 2,1 тонны россыпного. Как бы то ни было, Чукотка вновь оказалась лидером добычи в ДФО.
Досье «Дальневосточного капитала»: Добычу рудного золота в ЧАО обеспечили пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК «Майское».
Второе место сохранила Амурская область. По данным Союза, область произвела 28,5 тонн золота. Хотя газета «Амурская правда» приводит другие цифры: в области в прошлом году добыто 25,6 тонны золота, из них 18,6 тонны - рудного. Данные из обоих источников свидетельствуют о падении добычи по отношению к 2014 году.
В комментарии газете председатель совета директоров УК «Петропавловск» Павел МАСЛОВСКИЙ объясняет причину снижением добычи на рудниках группы - Покровском, Пионере, Маломыре и Албыне, в сумме добыто на 3 тонны меньше, чем в 2014 году. Снизить добычу было решением руководства компании. По словам Масловского, «золото пока лучше держать в земле, чем добывать себе в убыток».
Вместе с тем прошедший год стал удачным для большинства россыпников Амурской области: прииски и артели намыли 6,9 тонны золота.
Республика Саха (Якутия) в 2015 году увеличила добычу золота. По данным регионального минпрома, рост составил 6,8%, а по данным Союза - 8% (25 тонн). По словам главы минпрома республики Андрея ПАНОВА, увеличение произошло за счет ввода мелких месторождений россыпного золота, а также роста добычи ООО «Нерюнгри Металлик» (входит в Nordgold) на месторождении Гросс и объемов переработки руды по Куранахской группе месторождений АО «Алданзолото ГРК» (входит в «Полюс Золото»).
Минприроды Хабаровского края еще весной прошлого года прогнозировало снижение добычи золота по итогам года на 3,2% - до 19,175 тонны. Результат оказался ниже прогноза, и край произвел только 18,2 тонны. Причины объясняются ухудшением горно-геологических условий на месторождении Многовершинном (ЗАО «Многовершинное», входит в Highland Gold) - средние содержания золота в руде снижены с 3 до 2,62 г на тонну - и остановкой на 3 месяца горно-обогатительного комбината «Тас-Юрях» (ООО «Амур Золото», ГК «Русская платина») из-за отсутствия подготовленных запасов руды. В общей сложности два эти предприятия не добыли более тонны золота. К тому же снизилась добыча на россыпных месторождениях в связи с истощением минерально-сырьевой базы.
По данным Союза золотопромышленников, Магаданская область добыла в 2015 году немногим более 23 тонн золота. Хотя из информации областного министерства природных ресурсов и экологии - область произвела 24,5 тонны золота, из них 15,3 тонны - россыпного и 9,2 тонны - рудного. Планировалось добыть еще больше - 25 тонн, ожидалось, что на полную мощность выйдет добыча на месторождении Павлик компании «Арлан». Планам помешала ранняя зима: техника не могла доставить из карьера руду в нужных объемах.
Весьма противоречивая информация в открытых источниках по производству золота в Камчатском крае. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные минприроды края, добыча золота на Камчатке в прошлом году снизилась на 5,4% по сравнению с 2014 годом и составила 4,2 тонны. Союз золотопромышленников дает совсем другие цифры производства золота в Камчатском крае: 3,6 тонны и прирост более чем на 20%!
Как бы то ни было, добыча золота в крае в прошлом году велась на Аметистовом золоторудном месторождении (АО «Золото Камчатки», входит в состав ГК «Ренова»), Асачинском (ЗАО «Тревожное зарево», принадлежит Trans-Siberian Gold, TSG), Агинском и Южно-Агинском месторождениях (ЗАО «Камголд»). ГОК «Аметистовое» был запущен в работу в сентябре прошлого года и вошел в число крупнейших новых золотодобывающих предприятий России. Ежегодно на ГОКе планируется выпускать до 4 тонн золота и 10 тонн серебра. Стоит отметить, что проекты АО «Золото Камчатки» были одобрены правительственной подкомиссией по развитию Дальнего Востока для финансирования Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. ГОК «Аметистовое», кроме того, получил статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, а также вошел в тройку лучших инвестиционных проектов 2015 года по оценке горнопромышленного форума «МАЙНЕКС-2015».
События и сделки
Сделки слияний и поглощений, смены долей в акционерных капиталах крупных компаний - обычная практика в отрасли. Наиболее заметным в прошлом году стал процесс скупки акций «Полюс Золото». Теперь компания отказывается от публичности и станет полностью частной. Комментируя это событие в интервью EastRussia, председатель Союза золотопромышленников России Сергей КАШУБА отметил, что на бирже выгодно быть в период роста компании. Но листинг связан с немалыми затратами.
- Они компенсируются ростом капитализации в период роста цены на золото. Но как только происходит падение цены на золото и в целом фондового рынка, быть публичным становится накладно, - отметил Кашуба. - Делистинг в этот момент - решение выгодное, если не сопротивляются акционеры и если это в их интересах. Я думаю, это движение продолжится, как оптимизация операционных издержек. Мировая цена на золото пока низкая, а девальвация рубля все-таки имеет ограниченный эффект.
В прошлом году произошло увеличение доли действующих в интересах Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА Polo Company S.A. и Lamesa Holding S.A. (Панама) в золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc c 14,97 до 17,6% голосующих прав. В одном из интервью Виктор Вексельберг прокомментировал данное приобретение относительной дешевизной актива.
«Петропавловск» испытывал некоторое время назад серьезные трудности, которые заставили Павла Масловского покинуть Совет Федерации и вновь занять пост гендиректора компании. Сейчас «Петропавловск» ищет партнера по развитию Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса. Цель - создать проект, который бы стал региональным центром по переработке упорных руд, где могли бы перерабатываться руды как с месторождений «Петропавловска», так и с месторождений других заинтересованных предприятий.
Кстати, такой же идеи придерживается и компания «Полиметалл», которая имеет автоклавный комплекс в Амурске. По словам генерального директора компании Виталия НЕСИСА, развитие Амурского гидрометаллургического комбината остается одним из основных проектов на территории Хабаровского края. Ожидаются инвестиции в фазу три АГМК, что позволит увеличить объем переработки концентрата на 25%. А летом текущего года компания начнет предпроектные проработки по второй очереди АГМК.
«Это более долгосрочный проект, - рассказал Виталий Несис на итоговой пресс-конференции в Магадане. - Он потенциально позволит более чем удвоить производство золота на ГМК, полностью переключив потоки концентрата с Майского месторождения на Чукотке, Кызыла в Казахстане и в перспективе с нашего нового совместного предприятия с «Полюсом» в Якутии - Нежданинского.
Хотим сохранить гибкость в вопросах использования мощностей АГМК. В течение первого квартала этого года были проведены опытно-промышленные работы по переработке стороннего концентрата. Наличие мощных перерабатывающих хабов позволяет другим компаниям не вкладывать средства в фабрики, которые через 3-4 года работы становятся незагруженными и не окупают даже первоначальных инвестиций. Нужно ориентироваться на существующие мощности. На Урале, в Сибири, в южной части Сибири, особенно в Казахстане это прекрасно работает. Но на Дальнем Востоке основная проблема - это неразвитость транспортной инфраструктуры. Поэтому радиус транспортировки во многих случаях ограничен».
Событием года эксперты считают достигнутую между двумя крупнейшими российскими золотодобывающими компаниями - «Полиметалл» и «Полюс Золото» - договоренность о создании совместного предприятия для разработки золоторудного месторождения Нежданинского в Якутии. Это четвертое по величине месторождение золота в России. Лицензия на него принадлежит «Полюс Золото», «Полиметалл» имеет право со временем увеличить свою долю в совместном проекте до 50%.
Событием года стало также снижение компанией «Полюс Золото» запасов месторождения Наталкинского в Магаданской области почти на 50%. Ожидалось, что месторождение будет запущено в 2015 году, запуск вновь отложен.
Кроме того, к событиям года можно отнести находки в рудах Озерновского поля (Камчатский край) алмазов. Как следует из материалов ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс» (СиГМА), разрабатывающего в пределах этого объекта Озерновское золоторудное месторождение, площадь может содержать до 10 млн карат алмазов. Ряд экспертов считает, что за этим событием последует повышенный интерес к активам компании.
О перспективах
По мнению экспертов, рост цен на золото, который наблюдается в этом году (а к моменту написания обзора цена составила 1266,5 $/унция), должен поддержать российскую золотодобывающую отрасль и в 2016 году. Хотя не все эксперты согласны с тем, что действующая цена удержится на данном уровне и не вернется к падению. Но это не должно ограничить инвестиции в перспективные проекты. Ресурсы у компаний не бесконечны. И в первую очередь продолжатся инвестиции в геологоразведку действующих месторождений. Во вторую - в новые проекты. В этом году МПР предлагает для лицензирования в ДФО не менее 13 участков на золото, в том числе: два в Камчатском крае, оба на россыпное золото; девять - в Амурской области, из них два - коренное (рудное) золото; одно - коренное золотосеребряное в Республике Саха (Якутия), два - в Чукотском АО и один участок коренного золота в Приморском крае.
МНЕНИЕ
Сергей КАШУБА, председатель Союза золотопромышленников России: Ждем китайских инвестиций
- На протяжении последних пяти лет российская золотодобыча устойчиво прирастала по 6-8% в год, что на фоне кризисных явлений в других отраслях экономики выглядит очень хорошо, - следует из интервью председателя Союза золотопромышленников Сергея КАШУБЫ информагентству EastRussia.
- В предыдущие годы - с 2008-го по 2010-й - отечественные компании сделали очень крупные вложения в развитие добывающих мощностей и строительство золотоизвлекательных фабрик, и рост 2011-2015 годов - это отдача от сделанных тогда инвестиций. В то же время рост добычи в 2015 году всего на 2% может свидетельствовать о затухании этого эффекта.
Очевидно, что на российском рынке золота идет торможение - и финансовое, и структурное. Наиболее богатые месторождения уже исчерпаны, нужна новая структура запасов, нужна новая геологоразведка. Простые для отработки, неупорные руды во многом съедены, и тут нужно менять технологии обогащения, извлечения.
Ну и финансовая составляющая очевидна: нужны длинные и дешевые деньги! Говорим об этом уже много-много лет. И вот это заклинание, эта мантра сегодня по-прежнему не работает. Мы сейчас обсуждаем, как отрасли жить под санкциями. Китайцы пристально изучают российскую золотодобывающую отрасль, думаю, что со временем они придут сюда. Китай живет пятилетками. В 2016 году начнется 13-я китайская пятилетка.
Виталий НЕСИС, генеральный директор ОАО «Полиметалл»: Общая проблема - несовершенство госрегулирования
- Эта проблема распадается на три крупных блока. Первый из них - лицензирование, в этой части был сделан определенный шаг навстречу недропользователям с введением режима предоставления поисковых лицензий по заявочному принципу. Это огромное достижение, но это фактически означает, что узкое место сместилось с предоставления лицензии в сферу конвертации лицензии из поисковой в добычную. Это реально «бутылочное горлышко».
Второй блок - работа Государственной комиссии по запасам (ГКЗ): бумажные способы, ручной счет, отсутствие формальных критериев полноты отчетов. Стоит отметить, что в западных странах подобного инструмента вообще не существует, государство доверяет недропользователю, который может и сам посчитать запасы на месторождении. Я готов принять точку зрения государства - что в России необходимо проверять и оценивать запасы, ставить их на государственный учет, но этот процесс нужно сделать эффективным.
Третья проблема, которая душит геологоразведку, - это несовершенство подзаконных актов в сфере лесопользования. Для того, чтобы срубить десять сосен и пробурить куст скважин, надо пройти девять кругов ада, а потом еще и получить отказ. К сожалению, перспективы решения этой проблемы пока нет. В Магаданской области присутствует еще и проблема несовершенства энергетической и транспортной инфраструктуры. Но мы привыкли, можно жить и с этим.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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