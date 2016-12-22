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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке работают более 700 предприятий по производству стройматериалов
«Только за первые месяцы 2015 года импорт промышленных товаров в Россию сократился почти на 40% , - привел данные в ходе очередного совещания министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ. - У нас есть поговорка: «Свято место пусто не бывает». И на сегодня 90% материалов и оборудования для строительной индустрии в нашей стране производится на территории России. И даже темпы развития строительства на перспективу полностью обеспечены возможностями отечественных производителей».
Вступивший в силу Федеральный закон «О промышленной политике» подарил производителям новые инструменты. Среди них Фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, критерии определения российского продукта. Также закон закрепил понятия «индустриальный парк» и «промышленный кластер», обозначил условия инвестирования, которые фиксируются в рамках специальных инвестиционных контрактов на долгосрочный период - до 10 лет. Все это позволит эффективно продолжить работу по модернизации промышленной инфраструктуры в регионах и повысить инвестиционную привлекательность территорий опережающего развития.
Самодостаточный Дальний Восток
Все вместе - и поддержка государства, и санкции, которые влияют на стоимость строительных материалов, - мотивирует российские предприятия к выпуску действительно конкурентоспособных товаров, подталкивают отечественных производителей находить новые способы и материалы для выполнения этой задачи. И дальневосточники не исключение.
Несмотря на то что, по данным Минпромторга, доля производства строительных материалов на Дальнем Востоке составляет всего 0,76% от общего объема производства всей страны, этого хватает для того, чтобы удовлетворить спрос местных строителей. На территории ДФО действует более 700 предприятий по производству различных стройматериалов: есть заводы по производству железобетонных конструкций, кирпича, нерудных и теплоизоляционных материалов. Имеющиеся мощности производственной базы предприятий обеспечивают потребность строительных организаций в сборных железобетонных изделиях и конструкциях, светоограждающих конструкциях из ПВХ и деревянного профиля, стеновых, нерудных материалах, стеновых блоках из пенобетона, товарном бетоне и растворе, в теплоизоляционных, кровельных материалах и т. д.
«Конечно же, путь импортозамещения надо проходить, и местные производители на этом поприще делают далеко не первые шаги. Базовые стройматериалы, такие как каркас, стены, кровельные материалы, еще до волны импортозамещения приобретались у региональных производителей, - поделился мнением директор филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», кандидат архитектурных наук, профессор, член президиума Российской академии архитектуры и строительных наук Владимир СМОТРИКОВСКИЙ. - Другой вопрос, что все возможности нашей территории до конца не использованы. Например, ДальНИИС в свое время создавался для исследования ресурсов и возможностей рынка региона, что позволяло бы производить строительные материалы с использованием местной базы и которые соответствовали бы специфике региона (при их создании учитываются особенности рельефа, климата, средняя температура воздуха). На Дальнем Востоке есть такие ресурсы, которые могли бы стать основными «ингредиентами» высокотехнологических строительных материалов. И если бы строительная наука финансировалась на должном уровне, процесс импортозамещения проходил бы в разы быстрее.
Тем не менее местные компании осваивают новые производства. Например, наладился выпуск облицовочных материалов, лакокрасочных покрытий. Также идет освоение импортных технологий, например деревянного каркасного домостроения. Если раньше такие дома привозили из Канады или США, то сегодня подобное никому не придет в голову».
По словам Смотриковского, пока импортозамещение отстает в сфере строительного оборудования. «Современные насосные станции, вентиляционное оборудование, кондиционирование - в общем, все то, что создает современный комфорт в здании, на отечественном рынке пока мало производится, - говорит он. - Не освобождена на данный момент от импорта и строительная техника: крановое оборудование, автомобили. Хотя, на мой взгляд, и в этих сферах многое было сделано - импортозамещение двигается медленно, но верно».
Есть, по мнению специалистов, области в строительстве, которые заместить отечественным продуктом невозможно - и одна из них - это область знаний. «Мы должны обмениваться информацией со странами, которые добились качественных продуктов в строительной отрасли. И мы обязаны перенимать их опыт», - уверен Смотриковский.
Кризис бьет по производству
Сегодня об импортозамещении говорят очень много. Но с учетом кризисных тенденций в экономике есть опасность того, что разворот к отечественному производству будет номинальным, а импортозамещение останется не более чем громким лозунгом. Статистика говорит о снижении реальных доходов населения, которое ведет за собой падение потребительского спроса. Оно самым непосредственным образом отражается на строительной отрасли. Кризисные явления в ней подтверждаются и спадом инвестиций в основной капитал.
Тем не менее Дальний Восток демонстрирует гораздо более оптимистичную статистику, чем в целом по России. Она неравномерна по субъектам Федерации, кризис в разной мере коснулся экономики регионов, но ДФО демонстрирует рост индексов промышленного производства, добычи полезных ископаемых. А главное, регион рассчитывает на запуск новых проектов - больших и малых, которые получат развитие благодаря федеральной поддержке инвестиций, механизмам, предложенным в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток.
Все это должно обеспечить заказами строительную отрасль, которая, в свою очередь, востребует стройматериалы, в том числе отечественные. Стройиндустрия сможет рассчитывать на масштабирование своего производства. А, как известно, рост объемов ведет к снижению стоимости продукции. Эта объективная рыночная взаимозависимость должна непосредственным образом повлиять на развитие собственных производств, на реальное импортозамещение в отрасли.
Хотя, конечно, нужно признать, сегодняшняя ситуация на строительном рынке пока демонстрирует спад - в среднем на 15%. «Сейчас речь идет главным образом о том, чтобы сохранить работу и не выпасть из рынка, - говорит Смотриковский. - Только в Приморском крае в строительном производстве были заняты до 10% населения. Сегодня этот процент сократился до 5-ти, и многие высококвалифицированные специалисты оказались невостребованными. Большие проекты, как правило, уходят в крупные строительные компании, которые носят уже не региональный, а федеральный характер. Ведь у них есть возможность получить банковскую гарантию, взять кредит и тем самым обеспечить любой проект. С более мелкими компаниями банки стараются не работать. Это убивает региональный малый и средний бизнес в строительной сфере».
Тем не менее, считают другие эксперты, в частности и чиновники Минвостокразвития, работы хватит всем. Главное - запустить проекты развития.
Неравные условия, недобросовестная конкуренция
Тормозят развитие отрасли и недобросовестная конкуренция, и, как следствие, сложившиеся стереотипы о низком качестве отечественной продукции. «Наши заводы работают с низкой рентабельностью - всего 10-15%, - поделился Смотриковский. - Но и эту рентабельность еще более понижают, когда аналогичную продукцию завода производят в кустарных условиях и продают по более низкой стоимости. А люди покупают, ведь внешне фальсификация от качественного товара не отличается. А то, что у подделки технология производства не соблюдается и она недолговечна, выясняется при эксплуатации. Таким образом, заводы несут убытки, и даже крупные компании балансируют на грани банкротства именно по этой причине».
По мнению Смотриковского, выходом из этой ситуации могло бы стать совершенствование системы контроля качества. В данный момент не существует надежного заслона, который не позволит попадать некачественным стройматериалам импортного или отечественного производства на стройку. И это мешает развитию строительной отрасли.
И если отсутствие грамотной системы контроля качества - это бич строительства всей России, то положение дальневосточников усугубляется и другими факторами. Местным производителям намного сложнее конкурировать с компаниями из центральных регионов России. Создать производство на Дальнем Востоке сложнее, во-первых, из-за географического положения, во-вторых - отсутствия значительных финансовых ресурсов в регионе, в-третьих - небольшого населения.
«И очень странно видеть, как производство, которое уже зарекомендовало себя, не может привлечь клиентов в лице местных компаний, - говорит Владимир Смотриковский. - Его просто игнорируют и продолжают закупать стройматериалы в Центральной России. При этом материалы могут быть абсолютно одинаковыми по качеству, а местные - еще и выигрывать за счет более низкой стоимости».
Диалог заказчика с поставщиком
Среди факторов, ограничивающих рост производства, по результатам опроса Минпромторга, более 50% компаний выделяют недостаточный спрос на внутреннем рынке. Возможно, строительные компании не замечают местных производителей по одной причине - из-за недостатка информации.
«Очень важно дать понимание участникам рынка, на что они могут рассчитывать с точки зрения других игроков. Дело в том, что есть заказчики, есть производители. И мы в своей текущей деятельности прекрасно понимаем, что друг друга они далеко не всегда знают. Далеко не всегда знают об инновациях, новых предприятиях с новыми возможностями и т. д.», - отметил Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, сопредседатель «Деловой России», член экспертного совета при правительстве РФ, в ходе своего выступления на итоговом заседании коллегии Минпромторга.
По его словам, закон о промышленной политике устранит этот информационный пробел. «Есть целая глава о государственной информационной системе промышленности. Эта система должна интегрировать в единое целое информацию о заказчиках, производителях, возможных подрядчиках и самых разных формах государственной поддержки», - заявил Данилов-Данильян.
Но пока чиновники занимаются разработкой этой системы, представителям строительного бизнеса приходится искать информацию самостоятельно. Традиционной площадкой для общения заказчиков и поставщиков считаются специализированные выставки, и они приобретают все большую актуальность в сфере строительства.
В ближайшее время состоится одно из ведущих мероприятий строительной сферы на Дальнем Востоке - специализированная строительная выставка «Твой Дом», которая пройдет с 12 по 15 мая в Петропавловске-Камчатском. Ее организаторы - правительство края и Камчатский выставочно-инвестиционный центр, - приглашая на нее широкий круг участников из разных регионов страны, имеют в виду рост интереса строительных компаний к полуострову, где создана ТОР «Камчатка» и уже запускаются первые проекты. Правительство региона ставит задачу воссоздания собственной строительной базы, без которой трудно рассчитывать на реализацию амбициозных проектов развития в регионе.
В рамках выставки «Твой Дом» предоставляется возможность ознакомиться с новейшими достижениями в сфере строительства, узнать о последних новинках в данной отрасли. Мероприятие имеет большое развивающее значение для строительства на Дальнем Востоке и для отрасли в целом. Разделы, которые она представит, будут включать все: от простейшего косметического ремонта до промышленных сооружений. Выставка «Твой Дом» - это пример слияния интересов, взаимодействия, взаимовыгодных отношений между заказчиком и производителем, но главное - это действительный показатель продвижения отечественных разработок в сфере строительства на Дальнем Востоке.
На выставке можно будет познакомиться с такими достижениями в области передовых строительных технологий, как система «ТСТ», предлагаемая компанией «Русский двор». Система включает в себя набор блоков разнообразной формы и панелей из пенополистирола. Она позволяет возводить стену в высоту этажа - до 3 метров. Это исключает возникновение «холодных швов» в монолитной стене, возникающих при долгих перерывах между заливками бетона. Конструкция и толщина стены позволяет строить дома до 9 этажей в 10-балльной сейсмической зоне. Данная теплосберегающая технология имеет паспорт «Экологически безопасный продукт». Компания «Русский двор» производит необходимые строительные материалы на собственном заводе по производству несъемной пенополистирольной опалубки, который находится в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского.
Будут представлены на экспозиции и современные материалы, такие как смесь «Пенетрон», которую представит участник выставки «Твой Дом» - компания «Мега». Смесь предназначена для гидроизоляции бетонных поверхностей и состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. Применение материала «Пенетрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.
Специализированное мероприятие будет организовано КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», состоится при поддержке Министерства строительства Камчатского края и Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли края. Зарегистрироваться для участия в мероприятии смогут представители дизайнерских, строительных, монтажных компаний, заводы-изготовители, торговые точки не только из Камчатского края, но и со всего Дальнего Востока.
МНЕНИЕ
Андрей ГОЛИК, генеральный директор ООО «Системы Фора»: Современная стройка - это прежде всего монолит
- Основные материалы для строительной индустрии, такие как щебень, песок, цемент и их производные, а также металлоконструкции, кирпич и дерево, в достатке присутствуют на нашем рынке и не зависят от импорта. Однако современная стройка - это прежде всего монолит.
Далее следует вопрос: насколько технологичен процесс возведения монолитного каркаса? Годами пользуясь технологичным импортным оборудованием, строители привыкли к определенному уровню. К примеру, мелкощитовая корейская опалубка уже давно стала привычной для дальневосточных строителей. Эта привычка обусловлена прежде всего преимуществами системы.
Разумеется, сокращение импорта строительного оборудования приводит к возрастающему спросу на отечественные технологии. Именно поэтому компания FORA стала первым и единственным российским производителем опалубки euro-form Premium (российский аналог ставшей популярной корейской системы), основав ее производство в РФ.
Компания FORA в своих разработках превзошла корейских производителей, адаптировав систему под требования рынка. Инженеры FORA разработали элементы, качественно отличающие российский продукт от корейских аналогов. Более того, в арсенале FORA есть уникальная технология одновременной заливки горизонтальных и вертикальных конструкций этажа, что ускоряет процесс строительства в два раза, и это очень актуально для российских строек.
Высокие требования к качеству материалов, качеству сборки и адаптация системы под российские реалии - это только часть задач, стоящих перед отечественными производителями. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, приняв решение о производстве опалубки, - устаревшая материальная база заводов либо практически ее отсутствие на Дальнем Востоке. Поэтому все производство локализовано на западе России, что несет за собой определенные издержки. Особые надежды возлагаются на проект «Открытый порт Владивосток», он даст существенный импульс в развитии производственных мощностей региона.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что спрос на высокотехнологичное оборудование, несомненно, есть, процесс замещения импортного строительного оборудования отечественным идет. На примере опалубки FORA euro-form Premium можно увидеть, что российское строительное оборудование может составить достойную конкуренцию и превзойти по качеству зарубежные аналоги.
Наталья КОМИССАРОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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