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Россия готовит Азиатское энергетическое "суперкольцо"
Ранее, во время визита в Японию, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН предложил коллегам из Японии возобновить разработку проекта Азиатского энергетического «суперкольца», которое позволит соединить энергосистемы Японии, КНР, Южной Кореи и России.
«Проект вполне реализуем по нескольким причинам. Сегодня мы активно развиваем энергосистему Сахалинской области, островная изолированная энергосистема требует для своей надежной работы достаточно большого резерва по вращающейся мощности – 27-30%. С учетом планируемого строительства на Сахалине ГРЭС-2 – современной станции, которая будет работать на угле, – в энергосистеме острова в определенные часы провала нагрузок в ночное время появляется возможность экспорта электроэнергии», – пояснил Сергей Толстогузов.
По его словам, это позволит загрузить мощности энергосистемы Сахалина «практически под номинал, чтобы она могла работать ровным графиком и обеспечивать потребителей Сахалина, а излишки (зарезервированную мощность) передавать на экспорт». Речь идет об экспорте около 0,5-0,6 ГВт электроэнергии в год.
В лице Японии появится дополнительный потребитель, а соответственно, нагрузка по тарифу перераспределится на дополнительного потребителя. Второй этап проекта предусматривает строительство еще одной или двух электростанций на Сахалине суммарной мощностью до 1 ГВт, ориентированных на экспорт электроэнергии.
Третий этап подразумевает объединение сахалинской энергосистемы с материковой путем укладки подводного кабеля по дну моря.
С учетом этих этапов РФ сможет экспортировать в Японию через энергомост до 4 ГВт мощности в год. Реализация проекта потребует вложения до $6 млрд, в основном за счет внебюджетных инвестиций (в первую очередь японских компаний).
«Итак, реализация проекта в комплексе позволит, во-первых, обеспечить надежное электроснабжение сахалинцев и создаст возможности для подключения новых производств к сетям Сахалинской энергосистемы. Во-вторых, объединение энергосистем Востока и Сахалина будет способствовать приходу на остров более дешевой электроэнергии от материковых гидроэлектростанций. В-третьих, крупные электростанции, которые когда-либо будут строиться как на материке, так и на Сахалине, будут гарантированно загружены даже в то время, когда энергопотребление в стране происходит в минимальном режиме. Это позволит более эффективно использовать оборудование станций и продлить срок его службы. Ну и самое главное, новые энергообъекты – это новые рабочие места для жителей острова», – отмечает глава «РАО ЭС Востока».
Проекту уже более 14 лет. Сначала он рассматривался как идея создания суперазиатского энергокольца – закольцевание Кореи, Монголии, КНР, РФ и Японии. В 2003 году РАО «ЕЭС России» подписало соглашение с японской Sumitomo о реализации проекта энергомоста Россия –Япония.
«Sumitomo тогда подготовила предварительное ТЭО, технические и экономические показатели удовлетворяли всех участников этого проекта. Но по политическим мотивам правительство Японии тогда не пошло на его реализацию. Это было связано с проблемой северных территорий», – пояснил Сергей Толстогузов. Проект «лег на полку» до катастрофического землетрясения в Японии в марте 2011 года и аварии на атомной станции Фукусима.
«Сегодня правительство Японии приняло программу поэтапного вывода из эксплуатации до 2030 года всей атомной энергетики страны. Из энергобаланса этой страны к 2030 году должно быть выведено практически 52 ГВт электрической мощности. Это серьезнейшая цифра», – отметил глава «РАО ЭС Востока».
По его словам, основная часть электрической мощности в Японии будет замещаться тепловой энергетикой. «Для тепловой энергетики требуется достаточно большой объем углеводородов, которых нет в стране, то есть потребуется их завозить, соответственно, стоимость электроэнергии и экологические последствия поставят перед японскими коллегами ряд серьезных вопросов», – констатировал гендиректор.
В этой связи Россия и предлагает Японии вновь вернуться к проекту энергомоста Хабаровск – Сахалин – Япония.
Олег КЛИМЕНКО, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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