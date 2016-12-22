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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На аптечном рынке Дальнего Востока поднимается температура
Спрос на лекарства существует постоянно, поэтому аптечный бизнес считается одним из самых стабильных. Доказательством этого служит тот факт, что на Дальнем Востоке активно развиваются крупные региональные аптечные сети, при этом остается место и для одиночных аптек, которые в больших городах региона открыты практически на каждом шагу. Но кризис коснулся и этой сферы деятельности - несмотря на то, что болеть люди меньше не стали, аптечному бизнесу эксперты прогнозируют период сокращений, слияний и поглощений, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Производителей все меньше
Фармацевтический рынок принято делить на несколько составляющих. Это производители, дистрибьюторы, оптовики и розница. С первой составляющей на Дальнем Востоке дела обстоят грустно: фармпроизводителей в регионе практически нет. Почти единственный его представитель - акционерное общество «Дальхимфарм», является правопреемником Хабаровского химфармзавода, созданного в 1939 году, сегодня специализируется на выпуске готовых лекарственных средств и имеет три основных производства: ампульное, галеновое и таблетное.
Владивостокская фармацевтическая фабрика, до недавнего времени выпускавшая настойки, экстракты, сиропы, масла, медицинские спирты, растворы и смеси, таблетки, фасованное лекарственное растительное сырье, еще в 2011 году прекратила свое существование.
Есть в регионе целый ряд небольших предприятий, в основном на базе научно-исследовательских учреждений, выпускающих БАДы на основе уникальных дальневосточных даров природы. Однако они расходятся в основном в тех регионах, в которых производятся, и большего распространения не получают. Поэтому считать их полноценными фармпроизводителями пока не приходится. Хотя некоторые из них выпускают действительно уникальные препараты.
Оптовый сегмент заняли федералы
Своеобразная ситуация сложилась на Дальнем Востоке и с оптовым звеном. Только здесь до сих пор присутствуют в том числе и местные оптовики, при том что во многих регионах России их уже не осталось и на рынке властвуют всероссийские крупнейшие оптовые поставщики. Хотя федеральные оптовые компании все увереннее завоевывают рынок: оптовые поставки лекарств на фармрынок ДФО осуществляют в основном национальные дистрибьюторы: «СИА Интернейшнл», «Протек», «РОСТА», «Катрен» и «Шрея». Филиалы этих компаний есть во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Южно-Сахалинске.
На остальных территориях из-за малонаселенности, отсутствия железнодорожного транспорта или сложных транспортных схем филиалов у «националов» нет. В Камчатский край, Магаданскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ лекарственные средства и изделия медназначения поступают из филиалов национальных дистрибьюторов авиатранспортом. В основном из Хабаровска.
Государственную розницу реанимируют
А вот розничный сектор в регионе развит очень хорошо. Причем если посмотреть на количество аптек в городах Дальнего Востока, то наверняка придет мысль о том, что аптечный бизнес - один из самых прибыльных. Аптечные пункты, небольшие аптеки и крупные аптечные гипермаркеты сегодня присутствуют в каждом крупном городе региона. Причем их обилие на один квадратный километр порой зашкаливает. Учитывая тот факт, что крупные федеральные аптечные сети до региона так и не дошли, весь спектр потребностей дальневосточников в лекарствах и товарах медназначения закрывает региональный бизнес.
Началась история развития розничного аптечного бизнеса на Дальнем Востоке, как и в большинстве других регионов России, с государственных аптечных сетей. Надо сказать, что в некоторых регионах КГУПы, отвечающие за лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и имеющие свои торговые точки в том числе и на отдаленных территориях, есть и по сей день.
На Камчатке, например, Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация» является старейшим фармацевтическим предприятием полуострова. ГУП «Камчатфармация» - правопреемник Камчатского аптечного управления. В состав предприятия входят 15 аптек и аптечных пунктов, из которых девять расположены в городах Петропаловск-Камчатский и Елизово и шесть - в районах области. Помимо розничной торговли медикаментами, изделиями медицинского назначения, ортопедическими товарами и лечебной косметикой, предприятие обслуживает по бесплатным рецептам федеральных и региональных льготников, отпускает лечебным учреждениям вакцины, средства для наркоза. В состав предприятия входит единственная производственная аптека г. Петропавловска-Камчатского.
На Сахалине государственную аптечную сеть реорганизуют с 2003 года. До 2016 года все аптеки образуют единую сеть на базе государственного оптово-торгового предприятия «Фармация». В текущем году к общему аптечному складу присоединятся еще 4 предприятия. Таким образом, сократится число убыточных государственных аптек в области, появится возможность для их укрепления. Еще один плюс - увеличение ассортимента лекарств за счет общего склада и снижение розничных цен. Всего на данный момент на территории Сахалинской области работают 98 организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Из них 12 - государственные унитарные предприятия, 2 - муниципальные унитарные предприятия, остальные - коммерческие.
А вот в Приморье государственная аптечная сеть «Приморская краевая аптека» сегодня находится в процедуре банкротства, социальные функции взяли на себя лечебные учреждения и частный бизнес. Хотя разговоры о создании сети государственных аптек не прекращаются. Так, совсем недавно губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил о том, что планирует «создать сеть государственных аптек. «Это будут аптечные пункты в больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, где мы сможем административно регулировать торговую наценку. Где-то мы снизим цены за счет перехода на отечественные препараты, которые нисколько не хуже зарубежных аналогов. В этих аптеках будут все необходимые лекарства для льготных категорий граждан», - отметил губернатор.
Частные сети активно развиваются
Пока государственный аптечный сектор отвечает в основном за льготников, в регионе активно развиваются частные аптечные сети. Многие из них, начав свой путь с одного региона, уже перешагнули его границы, приобретя статус региональных игроков.
Например, «Новая аптека» - подразделение «Хабаровской фармации» - крупнейшая аптечная сеть на Дальнем Востоке. Торговые точки предприятия открыты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Находке, Дальнегорске. Но не во всех городах региона открывать традиционные аптеки экономически оправданно, поэтому многие игроки идут по пути создания собственных сетей-дискаунтеров. По этому пути пошла «Хабаровская фармация», основав сеть аптек-дискаунтеров «Аптека миницен», торговые точки которой открыты в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Советской Гавани, Тынде, Уссурийске и т. д.
«Создание дискаунтеров - это вынужденная мера, - отмечает Ольга ТЕРЕЩЕНКО, директор центра управления розницей НП «Хабаровская фармация». - С таким форматом мы заходим на те рынки, где не можем открыть «Новую аптеку». Сложнее всего в ЕАО: там самый высокий показатель количества аптек на душу населения, ценовые войны за потребителя и работать приходится с минимальной наценкой. Похожая ситуация складывается сейчас в Комсомольске-на-Амуре».
На Сахалине крупнейшая частная сеть аптек - «Панацея», работает с 1997 года. В настоящее время в сеть входит 10 аптек в Южно-Сахалинске, Корсакове и п. Озерск.
В Якутии лидер аптечного рынка - сеть «Мир здоровья» - включает два крупных аптечных маркета с более чем 15 000 наименований товаров для здоровья; салон и мастерскую оптики; три классические аптеки; аптечный пункт, оптовый склад.
Интересная ситуация с аптечным бизнесом складывается в Приморье. Здесь на рынке присутствуют как небольшие одиночные аптеки «у дома», так и крупные сети. Например, история сети «О’vita» - одной из первых крупных приморских сетей - началась в октябре 1996 года с открытия во Владивостоке маленького аптечного пункта площадью 18 кв. м в помещении гастронома.
С 1999 года аптека заняла всю площадь магазина, а затем стала динамично развиваться, открывая свои торговые точки во всех районах города. Она же одной из первых внедрила в городе и новый формат торговли - аптеки самообслуживания, в которых часть ассортимента находится в свободном для покупателей доступе. На сегодняшний день «O’vita» - это 81 аптека во Владивостоке и различных районах Приморского края, а также 7 салонов оптики и 3 магазина детских товаров, оптовый фармацевтический склад, единая справочная служба и служба доставки. Кстати, после банкротства Приморской краевой аптеки в бывших государственных аптеках были открыты торговые точки именно этой сети. Таким образом, сеть заняла одно из лидирующих мест на рынке Владивостока.
Но самой, пожалуй, динамично развивающейся аптечной сетью Приморья сегодня можно считать аптечный холдинг «Монастырев».
В достаточно короткий срок сеть также вышла на лидирующие позиции по количеству аптек и по новым форматам работы с покупателями. Как говорит владелец сети Александр МОНАСТЫРЕВ, именно из Владивостока сеть начнет свое распространение по всей России - таковы планы у ее основателей. «В сети аптек, работающей под брендом «Монастырев.рф», мы внедрили инновационные формы коммуникаций с покупателем: интернет-витрина с интеллектуальным поиском и возможностью заказа интересующих товаров, мобильные приложения для Android и iOS, контакт-центр, где также можно сделать заказ и получить консультацию врача, - говорит Александр Монастырев. - Уникален и сам формат аптечных учреждений с большой площадью и свободной выкладкой товаров».
Кризис повлиял на всех
Свое влияние на развитие этого рынка оказал в настоящее время и кризис в экономике. Как отмечают участники рынка, покупательская способность населения снизилась, следовательно конкуренция на этом рынке возросла.
Ответом аптекарей на кризис и возросший осенью прошлого года курс иностранной валюты стало привлечение в ассортимент большего количества отечественных аналогов импортным лекарственным препаратам. Хотя зачастую заменить импортный препарат отечественным не представляется возможным. Поэтому, по наблюдениям фармацевтов региона, соотношение продаваемых импортных и российских лекарств значительно не изменилось.
Если говорить о наценках, которые аптеки могут делать на свои препараты, то тут аптекарей государство строго контролирует, особенно по списку жизненно необходимых лекарственных препаратов. Свою маржу аптечный бизнес получает в основном за счет наценки на нелекарственный ассортимент. Соотношение лекарственных средств и других товаров в ассортименте аптек очень разное, это зависит от модели бизнеса, формата аптеки, ее местоположения и многих других факторов. Как правило, доля лекарств в ассортименте составляет более 60%. Остальное приходится на сопутствующие товары, на которых в основном аптеки и зарабатывают.
Проблемы решают в ассоциациях
Если говорить о проблемах, с которыми сталкивается аптечный бизнес в регионе, то, по словам участников рынка, они аналогичны трудностям всего малого бизнеса. Это отсутствие длинных и дешевых денег, недостаток помещений и катастрофическая нехватка квалифицированного персонала с профильным образованием. Для решения этих и ряда других проблем и лоббирования своих интересов на властном уровне фармацевты региона объединяются в ассоциации. Так, на Дальнем Востоке отраслевые ассоциации аптечных работников есть в Приморье, на Сахалине, в Республике Саха (Якутия).
Участвуют аптечные предприятия региона и в российских ассоциациях. «С Дальнего Востока в некоммерческое партнерство «Аптечная гильдия» входят 5 участников из 40, - говорит руководитель гильдии Елена НЕВОЛИНА. - Это достаточно хорошее представительство. Особенно учитывая тот факт, что от некоторых регионов в гильдию входят профессиональные ассоциации: «Фармацевтическое содружество» от Приморского края, Сахалинская фармацевтическая ассоциация».
Кадровая проблема - самая главная
Но основную проблему, о которой сегодня говорят все без исключения участники рынка, решить в полной мере пока не удается ни отдельно взятым компаниям, ни ассоциациям. Это кадровый голод, с которым сталкиваются аптеки в регионе. Причем на одном из эйчаровских форумов, который проходил пару лет назад во Владивостоке, представители аптечного бизнеса не скрывали, что на рынке идет жесткая конкуренция за кадры: аптеки в буквальном смысле слова перекупают провизоров и фармацевтов друг у друга.
«Дальний Восток по-прежнему испытывает острую нехватку квалифицированных фармацевтических кадров, - считает Наталья АБРОСИМОВА, зав. кафедрой фармации Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края. - Здесь провизоры входят в тройку самых дефицитных специалистов».
Согласно исследованию, подготовленному рекрутинговым агентством HeadHunter, самыми востребованными позициями на медицинском рынке труда на Дальнем Востоке являются медицинские представители, фармацевты и провизоры. Требования, предъявляемые работодателями к соискателям, довольно высоки: обязательное высшее или среднее профильное образование, опыт работы от 1 года в отрасли, высокие коммуникативные навыки, знание специфики, опыт проектного управления (для руководящих позиций), знание прикладной нормативной базы. Причем, как отмечают рекрутеры, на сегодняшний день в регионе спрос на специалистов данной сферы выше, чем предложение.
Дефицит, по мнению специалистов рынка труда, вполне объясним: фармрынок Дальнего Востока активно развивается, а квалифицированных специалистов готовят четыре высших учебных заведения и семь средних. Каждый год на фармацевтические факультеты вузов и сузов в общей сложности (включая заочную и вечернюю формы обучения) поступает не более 400 человек. Понятно, что в условиях, когда новые аптеки открываются довольно часто, этого количества явно недостаточно.
Перспективы оптимистичные
Если говорить о перспективах развития фармрынка в регионе, то прогнозы экспертов вполне оптимистичные.
«На Дальнем Востоке еще есть необходимость развивать аптечный бизнес с точки зрения физической доступности аптек. Если говорить о количестве аптек на душу населения, то рынок на Дальнем Востоке достаточно насыщен, - считает руководитель Российского некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина. - А вот физическая доступность пока недостаточна: есть отдаленные районы, от которых до ближайшей аптеки нужно ехать 110 км. Но в то же время население в этом регионе ограничено, и платежеспособного спроса там не будет. Аптеку там открывать нереально, значит нужно смотреть какие-то другие варианты, например организовывать выездную торговлю. О такой возможности в регионе мы давно ведем переговоры с Минздравом. В Дальневосточном округе есть населенные пункты, где нет ни аптеки, ни фельдшерско-акушерских пунктов. И в таких населенных пунктах люди могут остаться вообще без лекарственной помощи. Мы изучаем эти вопросы и ставим их перед Министерством здравоохранения.
Относительно прихода в регион крупных федеральных сетей Елена Неволина иллюзий не питает. По ее мнению, федералы сегодня нацелены на централизацию управления, а в таком отдаленном регионе, как Дальний Восток, сделать это довольно сложно. В то же время межрегиональные сети (из Сибири, например) с интересом смотрят на Дальний Восток, и есть вероятность их захода на территорию.
Александр Монастырев считает, что рынок продолжит развиваться, если не количественно, то качественно уж точно. По его мнению, выживут наиболее подготовленные и эффективные предприятия. Увеличение присутствия на региональном рынке новых игроков из других регионов будет стимулировать конкуренцию.
Причем наряду с сетями продолжат свое существование и аптеки «у дома». «Одиночные аптеки однозначно выживут как класс, - считает Александр Монастырев. - Другое дело, что неэффективные одиночные аптеки, скорее всего, закроются. И это связано исключительно со спецификой экономики каждой отдельно взятой аптеки, а также адекватностью и профессионализом руководителя».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.
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