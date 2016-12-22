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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:59 |
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Деловые путешественники смотрят в Азию
«Ситуация, которая сейчас происходит на рынке туризма в целом, в сфере MICE скорее влечет за собой замещение дорогих услуг более дешевыми, чем полный отказ от поездок и мероприятий, - рассказывает региональный менеджер по Дальнему Востоку и Восточной Сибири IBC Corporate Travel Александр МАЛЫШЕВСКИЙ. - Если говорить конкретно о нашей компании, то кризис в туротрасли нас не коснулся. Во-первых, мы работаем преимущественно по направлениям РФ и СНГ. Во-вторых, по отзывам наших клиентов, тотального сокращения бюджетов на деловые поездки ожидать не стоит. Дальний Восток, как и Россия в целом, вне зависимости от всех внешних факторов, не сбавляет темпов деловой активности. Если говорить о региональных особенностях, то традиционно для дальневосточников характерен трафик в направлении Азии и география популярных у них стран остается неизменной».
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