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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Цены взлетели и замерли
Практически весь август и даже сентябрь в стране фиксировался неуклонный рост цен, после чего, впрочем, обозначился устойчивый тренд на стабилизацию рынка. В ноябре, например, на Сахалине, по данным регионального минсельхоза, по 30 позициям цены выросли в среднем до 2% - от 10 копеек до 2 рублей за 1 кг. В других регионах ДФО также говорят о замедлении роста стоимости продуктов питания.
Дальний Восток в этом отношении, в общем, не отличается от других территорий России, хотя, отмечают эксперты, не является лидером по росту цен. Определяют этот рост в первую очередь производители продуктов питания, при этом розничные торговые предприятия, как правило, не меняют своей наценки.
«Цены на различные виды продовольственных товаров выросли за это время, - говорит коммерческий директор ООО «Шамса-Маркет» в Петропавловске-Камчатском Евгения АКИМОВА. - Заметно подорожали мясо, сыры, молочная продукция. Мы не можем сдерживать цены в своей розничной сети, так как их повышают поставщики. Мы получили уведомления от большинства крупных партнеров, которые информируют нас о том, что «в связи с изменениями закупочных цен на сырье, а также беспрерывным ростом курса доллара произошло повышение отпускных цен». Это касается практически всех видов товаров. Рост цен на крупы, по информации, полученной нами от тех же поставщиков, связан с низким урожаем гречихи и тем, что большая часть зерновых культур не собрана с полей Алтая. Уборка урожая была сорвана аномальными погодными условиями, у фермеров обнаружился острый дефицит сырья. По тем же причинам заметно сократился ассортимент вышеперечисленных продуктов, а также овощей и фруктов. Подходят к концу запасы поставщиков, торгующих импортными сырами, и они постепенно уходят с прилавков. Одновременно увеличивается спрос на российскую продукцию и продукты из Белоруссии. В первую очередь на сыры, «молочку», мясо».
Тенденция роста цен на продовольствие коснулась здесь прежде всего продуктов мясной группы, поскольку в ДФО почти нет производителей свинины и регион в значительной степени зависит от привозного мяса. Подорожание произошло в диапазоне от 7% в Амурской области до 21% на Камчатке с начала года.
Отмечен рост оптовых цен на импортное мясное сырье для мясопереработчиков. Например, рост цен на свинину блочную в Хабаровском крае составил от 11% до 23% (30-60 рублей), в то время как на говядину этот рост был существенно ниже - в пределах 2-6% (5-15 рублей). В минсельхозе Хабаровского края подорожание свинины связывают с увеличением курса доллара и повышением цен поставщиков-импортеров.
В Дальневосточной мясной ассоциации считают, что в данных обстоятельствах складывается уникальная ситуация, которая способна дать толчок развитию животноводческой отрасли, прежде всего, на Дальнем Востоке. Заместитель председателя ассоциации Павел КИТАЕВ считает, что главная проблема роста цен сейчас связана не с дефицитом сырья и не со спекулятивными скачками в валюте, а в первую очередь с нестабильным курсом рубля, с его падением.
«Тут есть два встречных курса, - поясняет Павел Китаев. - Цена на внутреннем и на внешнем рынке, номинированная в долларах, упала, причем она упала довольно существенно. Если еще недавно, в сентябре, мы говорили о росте в 20-30%, то на сегодняшний день, в принципе, две трети этого роста отыгралось обратно. Но доллар при этом вырос. Если на пике мы покупали килограмм свинины за $6,5 по курсу 30 рублей с небольшим, сейчас мы можем купить за $4,5, но по курсу почти что 50 рублей. Стоимость на внешнем рынке в старой валюте вернулась на прежний уровень. Если рубль отыграет, то тогда ситуация стабилизируется. Но пока, к сожалению, мы не видим предпосылок для укрепления курса рубля и, соответственно, на сегодняшний день можем с трудом прогнозировать, что будет завтра. Если завтра рубль упадет еще больше, то везти свинину из-за рубежа станет просто невыгодно. В этой ситуации под угрозой окажется в первую очередь сотрудничество с зарубежными партнерами, хотя для внутреннего российского производителя эта ситуация весьма перспективна».
В общем, проблема дефицита сырья, о которой говорили в августе мясопереработчики, сегодня существенно снижена. Произошло это потому, что, во-первых, поставщики из «открытых» стран сумели адаптироваться к спросу и увеличить объемы поставок, во-вторых, на сегодняшний день достаточно большой объем сырья идет на Дальний Восток из западных частей России, как российского производства, так и импорта.
«Изначально планировалось, что Китай закроет дефицит, - говорит Павел Китаев. - В конце ноября у нас проходил форум в провинции Хэйлунцзян по экономическому сотрудничеству. Но поскольку количество открытых китайских заводов не увеличилось, то и цена на их сырье, соответственно, держится на достаточно высоком уровне. Практика показывает, что на те небольшие поставки мяса, которые уже происходят, в целом Китай выставляет цену значительно превышающую сложившуюся на внутреннем рынке РФ, включая и импортное сырье, и российское. Поэтому говорить о том, что будет много китайского сырья, уже не приходится, во всяком случае в этом году.
Но на сегодняшний день открываются и резервируются под Дальний Восток такие страны, как Таиланд и Южная Корея. Следует отметить тот факт, что тайская свинина демонстрирует хорошие показатели именно в ценовой категории, соответственно, география поставок может быть увеличена. Я думаю, это сыграет свою роль на российском мясном рынке».
Несмотря на наличие определенного дефицита свинины, все же наибольший рост цен был отмечен в сегменте мяса курицы. На Камчатке он составил 32% с начала года. В Амурской области, по данным регионального минсельхоза, крупнейшее предприятие «Амурский бройлер» подняло цены на свою продукцию еще до введения эмбарго на 20%. Повысили цены также ЗАО «Хабаровский бройлер», ООО «Племптицезавод «Хабаровский», объяснив это удорожанием кормов и упаковки в связи с ростом курса валют. Но наибольший резонанс на Дальнем Востоке вызвало повышение цен на продукты «Михайловского бройлера» в Приморском крае.
«Сегодня к нам часто обращаются с вопросом: почему за последние несколько месяцев поднялись цены на куриное мясо? Да, курица действительно подорожала. Но сегодня вся наша продукция стоит так же, как в ноябре-декабре 2012 года, - говорит Григорий ПАТРУШЕВ, генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер». - С птицеводством у нас в стране произошла следующая ситуация. Оно было объявлено приоритетом, мы начали активно развиваться, практически закрыли внутренний рынок, а потом Россия вступила в ВТО, и на рынок пришла более дешевая курица из других стран. Цена на этот продукт резко пошла вниз - с января по апрель 2013 года мы пять раз опускали цены. Корма, топливо, вакцины в это время только дорожали. Сейчас рыночная ситуация позволила на немного вернуть то, что было утеряно. Мы начали расплачиваться с кредитами. О прибыли речь пока не идет - сегодня цена вышла на уровень 2012 года в рублевом эквиваленте. А доллар и евро с тех пор выросли, и значительно. Но еще повышать отпускную цену мы не планируем. И если эта цена, которая есть на сегодняшний день, сохранится до конца года, мы начнем выходить из кризиса».
По данным ФАС, с начала октября в регионах отмечается стабилизация цен и на мясо курицы. В общем, в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края говорят о том, что рост цен в целом не превысил уровня инфляции. Тем более другие группы товаров пока не испытали серьезных ценовых скачков. Разве что гречка попала в число продуктов, где существенное увеличение цены уже зафиксировано оптовиками.
В то же время на молочную продукцию местных производителей рост пока остается совсем небольшим. Например, ЗАО «Переяславский молочный завод» в Хабаровском крае увеличило c 1 сентября оптово-отпускные цены на свою продукцию на 1-2,5%. На предприятии это объясняют повышением тарифа на электроэнергию на 11%, а вовсе не введением эмбарго.
Еще одним продуктом, показавшим существенный рост цены, неожиданно для Дальнего Востока стала сельдь. В Магаданской области соленая сельдь подорожала почти на 62%, в Амурской области - почти на 20%. При прежних объемах вылова сельди в этом году растет ее экспорт в южноазиатский регион. А наладить поставки с Дальнего Востока в центральные регионы страны - задача непростая даже в условиях сокращения импорта из западных стран.
Смена поставщиков, очевидно, создаст определенные трудности, прежде всего отдаленным северным территориям, что неизбежно скажется на стоимости продуктов питания. Если сегодня, скажем, Приморский край значительную часть потребностей закрывает за счет поставок продуктов по железной дороге из Центральной России, то северные территории ДФО, куда продукты традиционно доставлялись морем из соседних стран, испытывают определенные проблемы: их поставки теперь российского сырья затрудняются логистикой. Государственное предприятие Чукотского АО «Чукотоптторг», которое является главным поставщиком продовольствия в регион, изменило традиционный план мероприятий по доставке продуктов из Соединенных Штатов Америки. Основной проблемой является поиск замены американского картофеля. Как известно, он имеет большой срок хранения, что является главным фактором при выборе продукции, завозимой на Чукотку. По итогам анализа различных вариантов закупки овощей было решено вернуться к хорошо известному варианту - начать завоз картофеля, лука, свеклы из Приморского края тем же морским путем.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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Цены на основные продукты являются важным показателем антикризисных мер. В связи с этим, как верно предлагает С. М. Миронов, необходимо ввести государственное регулирование цен и ограничить торговую наценку.
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