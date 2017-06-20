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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Июля, 22:39 |
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Медицина расширяет границы
- Армен Эдуардович, «Медицина без границ», по сути, представляет собой более высокий уровень услуги в медицинском страховании. В чем его новизна?
- Здоровье - это главный капитал человека, который определяет качество его жизни. Увы, мы не молодеем, а с каждым прожитым годом вероятность возникновения заболевания возрастает. Наш продукт помогает побороть страх за свою жизнь и здоровье, поскольку позволяет застраховаться от тех заболеваний, которые считаются стандартными исключениями из любого договора страхования от несчастного случая и болезни.
Уникальность программы заключается именно в том, что она обеспечивает страховую защиту в самых сложных ситуациях, когда здоровью и жизни человека угрожает реальная опасность. Мало того, что критические заболевания не входят в стандартное страховое покрытие, существует еще и огромная проблема, когда очень сложно найти лучшего профильного специалиста.
Для создания нового страхового продукта были собраны сведения о лучших врачах, оказывающих медицинские услуги в разных странах мира, а также сформирована единая база профильных клиник, специализирующихся на лечении критических заболеваний. Так возникла программа «Медицина без границ».
- Какие услуги входят в программу страхования?
- Речь идет о таких серьезных вещах, как аортокоронарное шунтирование и операции на клапанах сердца, оперативное и другие виды вмешательств (в т.ч. консервативное лечение), связанных с онкологическими заболеваниями, а также о пересадке органов по медицинским показаниям, проведении операций на головном мозге и при опухолях спинного мозга. Классический продукт с покрытием 1 млн евро в год позволяет организовать и оплатить лечение у лучших зарубежных специалистов.
- Расскажите, как работает программа?
- Когда у человека обнаружено тяжелое заболевание, нужно оперативно предпринимать определенные шаги. В первую очередь клиенту необходимо позвонить в контакт-центр по телефону, указанному в полисе, и сообщить о страховом событии. Дальше наш партнер за рубежом организует повторную экспертизу диагноза, и если он подтверждается, клиенту предлагают на выбор несколько клиник, где он может пройти лечение. При этом застрахованные получают подробную информацию и о самих этих клиниках, и о врачах, к которым они могут быть направлены.
Для клиента организуют перелет вместе с сопровождающим лицом, проживание которого рядом с больным также оплачивается. Врачи в выбранной клинике готовят его к операции, проводят ее и осуществляют постоперационное лечение. Кроме стационарного режима, за рубежом можно лечиться и в дневных стационарах или в амбулаторных условиях, т.е. посещать клинику только для выполнения процедур и мониторинга состояния. Расходы на медикаменты, применяемые во время лечения за рубежом, также оплачиваются по страховому полису.
После курса лечения клиент возвращается на родину. Здесь программа тоже предусматривает оплату некоторых лекарственных средств.
- Наверное, стоимость полиса не самая низкая?
- Стоимость программы не так высока в сравнении с лимитом страхового покрытия. Она, конечно, зависит от курса евро, но в целом не превышает 20 тыс. рублей в год. Кроме того, мы предлагаем еще один продукт - «Медицина без границ. Программа «Онкология», страховое покрытие которого включает только лечение по поводу злокачественных онкологических заболеваний. Ее стоимость составляет около 10 тыс. рублей в год.
Более того, хоть наш клиент - это и физическое лицо, в страховой защите по этой программе может быть заинтересован и работодатель. По сути, этот продукт направлен на оздоровление и повышение возраста работоспособности. Поэтому мы предлагаем его как физическим лицам, так и юридическим. Тем более что состояние дел в Приморском крае с точки зрения критических заболеваний на фоне других регионов страны выглядит не лучшим образом.
Контактная информация: Тел. Владивосток 8 (423) 245-9900, Находка 8 (423) 667-9079. Реклама.
Ирина Петрова.
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