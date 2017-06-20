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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Июля, 22:39 |
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На какую медицинскую помощь за границей вправе рассчитывать дальневосточники?
На какую медицинскую помощь за границей вправе рассчитывать наш соотечественник и можно ли обезопасить себя заранее? до наступления критического события, - в этих вопросах разбирался «Дальневосточный капитал».
Поэтапный контроль
- Слухи, что пациенты, находясь на лечении за границей, получают некачественную медицинскую помощь, фактически не имеют никакого отношения к действительности, - замечает генеральный директор компании Benefit Ксения ЛЕВЧЕНКО. - Если человек обращается в специализированную компанию медицинского туризма с большим опытом работы, такой результат исключен в принципе. Налаженные контакты с ведущими мировыми клиниками (как правило, известные медтуркомпании активно сотрудничают с крупнейшими зарубежными именитыми клиниками) и поэтапный контроль процесса ведения пациента просто не позволяют медицинским туристическим компаниям высокого уровня халатно относиться к своим обязанностям. Когда мы говорим о здоровье человека, нужно понимать, что каждый шаг должен быть тщательно согласован, а каждое решение - максимально взвешено. Более того, находясь за рубежом, человек имеет право рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны отправляющей организации. Уважающая себя компания медтуризма должна постоянно находиться на связи не только с пациентами, но и с координатором принимающей клиники до, во время, а если это необходимо - и после завершения цикла лечения.
Зарубежные клиники традиционно предоставляют нашим согражданам широкий спектр медицинских услуг: от полной высокоэффективной диагностики до сложнейших хирургических манипуляций и комплексного лечения в таких областях, как онкология, ортопедия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, офтальмология, стоматология, ЭКО, реконструктивная пластика и др. Перечень стран, готовых принять российского пациента, также достаточно широк: Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Израиль, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды и др.
- В нашей практике были случаи, когда пациентам с тяжелым заболеванием было отказано в лечении в России, - говорит Ксения Левченко. - И они были вынуждены обращаться за помощью к зарубежным медикам. Кроме того, в зарубежных клиниках существует комплексный подход к реабилитации больных, что является значимым фактором для многих пациентов. Впечатляют и технологические возможности иностранной медицины - многое из того, что только-только начинает реализовываться у нас, за границей уже давно активно используется в полную силу.
Вопрос об объеме медуслуг решается исходя из анамнеза пациента и его пожеланий. Если говорить о выборе страны, то для одних место пребывания не имеет значения, другие выбирают страну исходя из личных предпочтений.
- Человек звонит нам, обозначает проблему, менеджеры запрашивают необходимые медицинские документы, - рассказывает генеральный директор компании «Аллазия» Елена КИМ. - Сами мы диагноз не ставим - не имеем права. Рекомендовать пройти какие-то обследования - аналогично. Мы составляем запрос в зарубежные клиники строго на основе полученных анализов, снимков и предварительного диагноза, выставленного дипломированными специалистами. Также мы переводим и, что важно, нотариально заверяем необходимые медицинские документы. Основываясь на своем опыте, отправляем запрос и документацию исключительно в те клиники, где практикуют высококлассные специалисты нужного профиля. Нужно отметить, что в передовых странах мира нет плохих врачей (равно как и плохих учителей - там высокие зарплаты, хорошие условия и очень жесткая конкуренция), поэтому мы возим пациентов даже не в клинику, а к конкретному врачу с соответствующим опытом и послужным списком.
Со стороны клиники запрос получает координатор международного отдела и передает его профессору. В течение 1 - 3 дней пациент получает на руки ответ: персональный план лечения на основе его собственной медицинской истории с подробным разбором цен и сроков. Вылететь можно и на следующий день (госпиталь по запросу делает срочное приглашение), при этом все вопросы по организации поездки (приобретение авиабилетов, зачастую с возможностью корректировки даты вылета, бронирование жилья рядом с клиникой, подготовка всех документов в поездку, оформление визы, помощь в ускоренном оформлении загранпаспорта) на себя берет компания-отправитель.
- Что важно, клиент видит не размытый - из серии «операция стоит от 5 до 30 тысяч долларов, в зависимости от…», - а понятный и подробный ответ, - добавляет Елена Ким. - Все «зависимости» разбираются сразу, точно и досконально. То есть крайне важно дать пациенту полную информацию ДО поездки, чтобы в последующем у сторон не возникло никаких разногласий. Что касается клиники, то мы предлагаем клиенту несколько вариантов, окончательное же решение остается за ним. Имея возможность выбора, легко остановиться на действительно лучшем варианте с выгодным соотношением цены и качества. Однако хочу отметить, что право выбора является одним из важнейших прав потребителя услуги, и при реализации этого права, вне зависимости от выбора страны, он гарантированно получит высокотехнологичную качественную помощь.
Конечно, цены на медицинские услуги за рубежом гораздо выше отечественных. Но при желании можно найти подходящий вариант для каждого. К примеру, лечение и диагностика в медцентрах Азии являются доступными для среднестатистического россиянина, в клиниках Германии и Израиля цены в 3-4 раза выше.
Что касается дополнительных затрат, то перелет обходится от 15 000 до 20 000 рублей, проживание - от $30 до $600 (в случае с ВИП-палатой) в сутки. Вообще, предложения клиник очень обширны и разнообразны: иногда больницы в целях привлечения клиентов компенсируют авиабилеты, часто предоставляются скидки: например, в мае - месяце семьи в Корее - корейские клиники проводили акцию на семейную диагностику. Безусловно, чтобы попадать в рамках диагностики под выгодные предложения, за ними нужно следить (как минимум интересоваться текущими и возможными бонусами).
Стоимость комплексных пакетов диагностики, которые также востребованы у наших сограждан, начинается от $500. Одной из самых сильных сторон медучреждений за границей является технология быстрой и сверхточной диагностики - Check-Up. Такое обследование занимает от трех часов до двух дней (с ожиданием результатов до 3-7 дней), включает в себя целый комплекс всевозможных исследований, позволяет получить детальное представление о состоянии всего организма и принять своевременные меры по сохранению здоровья. Итоговое подробное заключение выдается в большинстве клиник на русском языке на руки пациенту или высылается на электронную почту.
Стоит отметить, что зарубежные медицинские центры предлагают большой выбор пакетов обследования, которые подобраны по возрасту, полу и направлению. Например, существуют пакеты на выявление онкологических рисков и патологий, с уклоном на кардиологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, цереброваскулярные заболевания, специализированные пакеты обследования для мужчин, женщин и детей.
Как отмечают представители компаний по медтуризму, случаи, когда больные с серьезными заболеваниями решают сделать операцию в иностранной клинике, а в последующем проходят дальнейшее лечение или реабилитацию в России, нередки. Но это вовсе не означает, что зарубежный врач не следит за судьбой своего пациента. В случае необходимости он дает рекомендации по электронной почте (эта переписка также проходит через менеджера), то есть даже по возвращении пациента на родину его продолжают «вести». Однако справедливости ради заметим, что уточнять детали последующего взаимодействия пациента и врача необходимо на первичной консультации в компании медицинского туризма.
Задел на будущее
Наряду с этим на Дальнем Востоке внедрены и успешно реализуются программы финансовой помощи для проведения первичного диагностирования и лечения при таких тяжелых диагнозах, как сердечные или онкологические заболевания. Приобрести такой продукт «для дальновидных» можно как в страховых компаниях, специализирующихся на долгосрочном страховании жизни, так и в банках, имеющих со страховой организацией договорные отношения.
Причина востребованности населением программ данного плана проста: стандартный полис ДМС российских страховых компаний не покрывает лечение критических заболеваний, в случае с полисом ОМС могут потребоваться ожидание квоты в медицинское учреждение и подготовка большого количества документов. А на это у заболевшего не всегда есть не только время, но и силы…
Стандартно в программу зарубежного медстрахования входит комплекс действий. Это прежде всего проверка диагноза и подбор лечения (углубленное изучение поставленного диагноза ведущими мировыми экспертами и предложение наиболее эффективного метода лечения, в том числе и оперативного, в случае подтверждения диагноза). Компания берет на себя помощь в получении визы, организации поездки, бронировании билетов и жилья, а также сопровождение при помещении в больницу за рубежом и записи на прием. А в дальнейшем - сопровождение лечения: координацию предоставления всей необходимой информации врачам, постоянный контроль процесса и качества лечения, поддержка и информирование участника программы и членов его семьи о ходе лечения. Из страховки идет и оплата лечения и медикаментов, включая лекарства, назначенные врачом, в течение 30 дней по возвращении в Россию, полная оплата поездки и проживания как заболевшего, так и сопровождающего. Среди направлений, по которым пациент может получить помощь в иностранных клиниках, онкология, кардиология (аортокоронарное шунтирование, замена клапанов сердца), неврология (доброкачественные опухоли, кисты), трансплантация жизненно важных органов.
- Страхование за рубежом впервые диагностированных критических заболеваний - доступный способ защитить себя и своих близких от серьезных финансовых затрат и повысить шанс успешного преодоления болезни, - отмечает менеджер по развитию розничного бизнеса филиала Дальневосточный банка «Открытие» Юлия МЫШАКОВА. - К сожалению, из года в год мы не становимся здоровее. Многие болезни становятся все более агрессивными, требуя не только совершенного медицинского подхода к решению проблемы, но и значительных денежных вливаний. Для примера: лечение онкологических заболеваний входит в число самых дорогостоящих. Совершенно очевидно, что лишь немногие готовы позволить себе высококачественное лечение в хорошей современно оснащенной клинике с применением самых высокоэффективных препаратов. Поэтому своевременно оформленная для этих целей страховка действительно может стать настоящим спасением.
В разговоре об услуге медицинского страхования специалисты неоднократно подчеркивают слово «своевременно». Ведь чтобы вступить в такую программу, нужно физиологически быть к этому подготовленным. Главное отличие вышеуказанного страхового продукта и базовый принцип вступления клиента в программу - «чистая» от патологических заболеваний и их значительных рисков для здоровья история болезни. Согласно условиям договора, в течение, как правило, 8-10 лет до момента заключения договора у человека не должно быть зафиксировано болезней, связанных с рядом патологических жизнеугрожающих заболеваний и их выявленных рисков.
- К сожалению, не многие люди понимают, что страховаться нужно не в момент появления тревожных сигналов, а на этапе здорового состояния организма. Нельзя просто пройти диагностику, выявить у себя какой-либо из возможных недугов, а затем купить страховой полис в надежде на выплату страхового возмещения, - акцентирует Юлия Мышакова. - В каждом договоре зарубежного страхования в обязательном порядке обозначен «период охлаждения» (иначе его называют «временной франшизой»), согласно которому на момент первичного диагностирования заболевания и датой приобретения полиса, должно пройти не менее 180 дней. Делается это во избежание мошеннических действий со стороны застрахованного лица. Страховая компания не запрашивает по этому поводу подтверждающих медицинских документов, поэтому если клиент решает утаить информацию о своем заболевании или его рисках, то в дальнейшем это грозит непризнанием критического события страховым случаем и потерей клиентом как денег, так и полной финансовой защиты.
Говоря о ценовой политике страховых организаций, следует отметить, что стоимость вступления в программу лечения за рубежом впервые диагностированных критических заболеваний вполне доступна и сопоставима с расходами на питание семьи со средним уровнем дохода в месяц. Зато сумма страхового покрытия в первый год действия договора составляет от 9-12,5 млн руб. (в зависимости от возраста клиента и выбранной им подпрограммы), на второй год (при пролонгации договора в предусмотренный документом срок) сумма страхового покрытия увеличивается вдвое (!). При пролонгации договора временная франшиза не применяется. Помимо этого, при продлении договора в срок значительно увеличивается и допустимый возраст застрахованного лица, также за ним сохраняется сумма страхового покрытия в полном объеме. Грамотная финансовая стратегия как раз и заключается в том, чтобы заблаговременно «подстилать соломку», создавая для себя подушку личной финансовой безопасности.
Марина Шестакова.
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