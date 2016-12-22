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21 Января 2013, 20:20 | Рынки

СРОслись с бизнесом: Саморегулируемые организации оправдывают надежды строителей на Дальнем Востоке

Как общественный институт, который был призван упразднить лицензирование деятельности в строительной отрасли и заменить прежний тотальный контроль со стороны государства, саморегулируемые организации смогли приступить к своей работе с 1 января 2010 года.

Многие из них выросли на «готовой почве» сформировавшихся не так давно профессиональных объединений, некоммерческих партнерств. СРО стали, как бы связующим «цементом» для 4,5 млн строителей страны, входящих в НОСТРОЙ, и примерно для 200 тыс. профессионалов отрасли на Дальнем Востоке.

Стать опорой государству

Координатор НОСТРОЙ по ДФО Григорий ВИНТОВКИН отмечает, что вопреки предсказаниям скептиков за три года удалось сформировать действенный институт саморегулирования, который нужно и дальше развивать, и совершенствовать его основополагающие принципы. Не смотря на то, что были созданы десятки саморегулируемых организаций, приняты нормативные правовые акты, регламентирующие строительную деятельность, тем не менее законодательство в данной области противоречиво, да и на сегодняшний день не сложилась единая концепция.

Однако нельзя не отметить, что саморегулирование играет важную роль в повышении качества услуг и безопасности профессиональной деятельности строителей. Работы в этой отрасли отнесены к источнику повышенной опасности и связаны с массовым пребыванием в зоне риска людей. Наделение контрольными функциями СРО только за 2011 год сократило на 12,8% число происшествий и аварий в организациях, являющихся членами саморегулируемых организаций, а количество погибших при выполнении строительных работ уменьшилось на 15%.

«Преодоление барьеров»

Одной из наиболее серьезных проблем отрасли, как считает координатор по ДФО, остается преодоление необоснованных административных барьеров в строительстве. По результатам исследования оказалось, что застройщику нужно пройти 98 процедур, затратить на это 946 дней и 25 млн рублей. Итоги этого мониторинга дали повод правительству РФ для упрощения и усовершенствования административных процедур на всех стадиях строительства, начиная от подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов, ускорить процесс утверждения плана мероприятий «дорожной карты», издав распоряжение № 1487-р от 16.09.2012 г. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

В другом случае не менее важная проблема, поднятая СРО строителей, пока что остается без должного реагирования. По проекту закона «О контрактной федеральной системе» по предложениям саморегулируемых организаций, в т. ч. и дальневосточных, НОСТРОЙ внес в Минрегионразвития и Госдуму 64 предложения. Но ни одно из них в первом чтении не было принято депутатами. Притом что практика проведения тендеров и конкурсов имеет много негатива, и ее надо менять. Аналогична ситуация и по другим проектам законодательных актов и предложений строителей.

Контроль, и еще раз – контроль

Профессионалов строительного рынка ДФО особенно беспокоит проблема открытой и практически безнаказанной продажи допусков определенного перечня работ, которыми торгуют некоторые СРО. При этом в среду профессионалов проникают компании, которые ни по кадровому составу, ни по опыту не способны работать с требуемым качеством. Любому желающему за 2-5 дней оформляется фиктивный допуск на все виды строительных работ.

Контроль за саморегулированием в отрасли возложен на Ростехнадзор, который с этим пока не справляется. В НПС СРО «Дальмонтажстрой» отмечают что часть компаний на строительном рынке работает на основе фиктивных допусков, которые дают повод для беспокойства за безопасность объектов капитального строительства. О выявленных фактах в установленном порядке уведомлены правоохранительные органы – УМВД, прокуратура, но на местах они не занимаются поддельными допусками. Материалы по заявлениям о подделке свидетельств о допуске объединены в два производства. Но за два с половиной года следствие, которое ведут подразделения УМВД по Владивостоку, оказалось бессильно.

То есть механизм борьбы с этим видом мошенничества не работает, а решение этой проблемы остается и впредь основной задачей сообщества профессионалов и общества вообще. Инвесторам и заказчикам, чтобы не попасть впросак с подрядчиками, надо проверять не только наличие свидетельств о допуске их к ответственным видам работ, но и соответствие данным реестра СРО, и насколько это СРО порядочно в части выдачи допусков.

Кстати, помимо приема новых членов, в СРО существует и тенденция исключения. В основном по причине неуплаты членских взносов. Но бывают и иные причины.

Внимание – качеству и кадрам

Повышение качества работ и ответственности перед потребителями – это было главным, когда внедрялся институт СРО, считает директор СРО «Альянс строителей Приморья», вице-президент Ассоциации строителей России по ДФО Сергей ФЕДОРЕНКО. Переходный период от лицензирования строителей госорганом на предоставление свидетельств о допуске к ответственным работам от СРО не дал упасть качеству строительства, но качество надо повышать, и это – впереди, как одна из главных задач.

О повышении ответственности строителей за качество перед потребителем пока трудно судить, потому что из страховых фондов СРО еще ни разу не было каких-либо выплат – по всей стране. Видимо, это трудно реализуемая функция. На практике спорные вопросы между дольщиками и заказчиками решаются без посредников и обращений в СРО и суды – через переговоры. Что же касается проблемы обманутых дольщиков – то СРО за сроки строительства объектов, которые ведут входящие в них компании, ответственности не несут.

Благодаря «концентрации внимания» механизм СРО позволяет добиваться решения серьезных задач. Например, «Альянс» на всех уровнях постоянно поднимал вопрос о повышении региональных расценок на строительные работы. В итоге – они на 20% были повышены. То есть лоббирование интересов отрасли становится одной из функций СРО.

Исполнительный директор СРО «Некоммерческое партнерство проектировщиков Приморского края» Сергей ЛЕГКИЙ считает, что институт СРО необходим даже исходя из требований Всемирной торговой организации, в которую РФ в минувшем году наконец-то приняли. То, что СРО удалось наработать определенный опыт заранее – до вступления в нее, позволило подготовиться к растущим требованиям в отношении строительной отрасли и нашим проектировщикам.

С другой стороны, Национальное объединение проектных СРО позволяет сегодня отстаивать интересы отрасли на общероссийском уровне, бороться с недобросовестной конкуренцией на рынке проектных услуг со стороны иностранных компаний.

Оказывать влияние на развитие

Дальневосточные строительные СРО, наладив свою внутреннюю жизнь, сегодня стараются приобрести влияние на экономическую и политическую жизнь ДФО. Прошедшая в начале минувшего декабря окружная конференция в обращении к министру РФ по развитию Дальнего Востока Виктору ИШАЕВУ предложила «создать общественный Совет по социально-экономическому развитию Дальнего Востока с участием представителей саморегулируемых организаций, функционирующих на территории ДФО». Через этот совещательный орган представители СРО надеются в интересах строительного комплекса влиять на обоснование развития и непосредственное развитие инфраструктуры субъектов РФ, входящих в ДФО.

Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий МОЗОЛЕВСКИЙ отмечал, что полгода назад эта организация уже обращалась к министру с рядом конструктивных предложений по улучшению работы строительной отрасли ДФО. Это, прежде всего, внедрение специального налогового режима, как для бизнеса, так и для населения. Другое, не менее важное – введение преимущественного права на генподряд для местных строительных компаний, что должно стать сдерживающим фактором для оттока денег, зарабатываемых в отрасли, за пределы дальневосточных субъектов РФ. С другой стороны – это должно улучшить общую экономическую ситуацию в субъектах ДФО.

Виктор КУДИНОВ, Журнал "Дальневосточный капитал",  N1, 2013 год.

 

Теги: строительство  СРО 


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