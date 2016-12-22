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21 Марта 2016, 09:05 | Рынки

Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Страховые компании развивают линейку антикризисных продуктов по медицинскому страхованию

Одной из основных тенденций в мире на протяжении длительного времени является стремление максимально заботиться о своем здоровье. В последние годы и наши соотечественники все чаще задумываются о том, как сохранить его и обезопасить себя и свою семью от различных невзгод.

Во время экономического спада и финансового кризиса особенно обостряется желание чувствовать определенную защиту. И, несмотря на экономический кризис в стране и в страховании в частности, аналитики прогнозируют прирост объемов сборов по рынку медицинского страхования на 3-5%. Люди хотят защитить себя от невзгод. Даже в трудный период не все экономят на данной статье расходов, понимая, что в сложных экономических реалиях выпадение из активной деятельности и при этом отсутствие возможности качественного лечения несут риск существенно больший, нежели в спокойные времена.

Важно учитывать, что задача страховой компании - не только оплатить лечение, хотя это безусловное обязательство в рамках выбранной клиентом программы, но и, что гораздо более ценно, сделать это лечение максимально эффективным с помощью эффективного контроля со стороны профессиональных медиков, которые есть в штате страховых компаний, занимающихся ДМС.

В настоящий момент страховые компании развивают линейку антикризисных продуктов с оптимальным покрытием, предлагают программы с франшизой, а также различные бонусы и новые услуги, которые позволяют клиентам получить объем услуг по более низкой стоимости, но на том же высоком уровне. В данный момент страховые компании активно работают над созданием бюджетных коробочных решений по страхованию от несчастного случая и болезней. Такие комбинированные программы используются предпринимателями неинтенсивно, но, на мой взгляд, эффективное совмещение этих основных для персонала рисков - это будущее антикризисных решений для отечественного бизнеса. Стоит отметить, что страховщики охотно говорят о получении скидок при страховании сотрудников предприятия. Чем больше сотрудников будет застраховано, тем значительнее скидка, т. е. страховой взнос по индивидуальному договору страхования всегда будет выше, чем такой же взнос в рамках коллективного договора.

Быстрыми темпами развивается страхование онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, в последние годы именно рак и проблемы с сердцем выходят на первый план среди тяжких болезней. Чаще всего причинами их возникновения называют плохую экологию, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гены. Но случается и так, что появлению заболевания ничего не предшествует. Чтобы внезапно не остаться наедине со страшным диагнозом, у человека уже сейчас есть возможность позаботиться о своем будущем. Актуальные программы ДМС включают в себя как единовременную выплату при первичном диагностировании заболевания, так и покрытие расходов на медицинские препараты и организацию лечения за границей.

В целом, несмотря на сложную ситуацию, при которой одни компании сокращают свои расходы на ДМС, другие компании уменьшают объем страховых услуг и оптимизируют расходы, исключая ряд дорогостоящих опций и страхование родственников, в сфере добровольного медицинского страхования юридических лиц ожидается положительная динамика. Крупные компании, которые в течение нескольких докризисных лет выстраивали свою систему заботы о сохранении здоровья кадров, сейчас не готовы полностью отказаться от этого.

Продолжается работа и по страхованию мигрантов. На данный момент иностранные граждане имеют право выбрать вариант, который наиболее полно охватывает необходимый перечень медицинских обследований или неотложной помощи.

Сейчас компании работают над сезонными предложениями. Актуальность будет набирать страхование от последствий укуса клеща. Многие опасаются укусов клещей и страхуются, приобретая полисы «Антиклещ». Всем известно, что прививка не дает 100%-й защиты от болезней, связанных с укусом клеща, поэтому необходимо заранее побеспокоиться о своем здоровье и безопасности.

Можно констатировать, что страховка не является гарантией того, что ничего не произойдет, но она дает уверенность, а именно так переводится иностранное слово insurance, что в случае необходимости страховая компания поможет разрешить возникшие проблемы. 

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год. 

Теги: ХОСКА  страхование 


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