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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Создание ТОСЭР поддержит страховую отрасль
- Евгений Викторович, 2015 год был непростым для российской экономики. Как в этих условиях чувствуют себя страховые компании?
- Уже в начале 2015 года страховщики в полной мере ощутили, что год будет сложным и с точки зрения рентабельности бизнеса, и с точки зрения перспектив развития. Пожалуй, главным трендом года на этом фоне стало очищение рынка от недобросовестных и финансово неустойчивых компаний. За год лицензий лишились около 70 страховщиков, работа которых вызывала вопросы у регулятора. По всей видимости, этот процесс продолжится и в дальнейшем. В январе этого года Центробанк сообщил, что в «красной зоне» находятся более трети участников рынка - 135 компаний, которые испытывают проблемы с соблюдением требований регулятора к качеству капитала и активов.
- Вызовет ли сокращение количества игроков сложности у потребителей страховых услуг?
- Не думаю. Подавляющее большинство компаний, у которых отзываются лицензии, имеют мизерные объемы бизнеса. При этом концентрация рынка продолжает расти. Если в 2014 году на топ-20 страховщиков в России приходилось 72,5% сборов, то по итогам прошлого - уже 77,5%. А во многих субъектах РФ этот показатель еще выше. Другими словами, клиенты все чаще выбирают более крупные страховые компании, чья финансовая устойчивость не вызывает у них сомнений.
- Как обстоят дела в Дальневосточном регионе у СОГАЗа?
- Мы показали хорошие результаты. Темп роста сборов СОГАЗа в ДФО оказался втрое выше, чем в среднем по рынку. При этом количество заключенных компанией договоров страхования выросло на 25%, в то время как в целом по рынку этот показатель даже снизился. Отмечу, что высокими темпами растут и страховые выплаты - как по корпоративному, так и по розничному направлениям. В общей сложности своим страхователям на Дальнем Востоке наша компания в прошлом году выплатила почти 750 млн рублей. Это почти на 60% больше, чем годом ранее. Свои обязательства мы выполняем в полном объеме. К слову, в конце февраля АО «СОГАЗ» увеличило свой уставный капитал до 25 млрд рублей - это рекордный для российского страхового рынка показатель, который говорит о финансовых возможностях компании. Не случайно нашими клиентами являются большинство системообразующих компаний страны.
- Сегодня на Дальнем Востоке создаются ТОСЭРы. Рассматривает ли СОГАЗ возможность участия в этих проектах?
- Любые крупные проекты, предполагающие масштабные капитальные вложения, требуют тщательного подхода к страхованию рисков: строительно-монтажных, рисков гражданской ответственности, рисков, связанных с перевозкой грузов, и т. д. Использование страховых механизмов в данном случае позволяет минимизировать возможные потери и избежать дополнительных расходов как со стороны частных инвесторов, так и государства. СОГАЗ является лидером в страховании таких рисков, и мы будем рады предложить свои услуги всем инвесторам ТОСЭР. Мы, безусловно, планируем работать как с расположенными на их территории предприятиями, так и с их работниками. В целом, создание ТОСЭР будет способствовать оживлению деловой активности в регионе, что положительно отразится и на страховой отрасли.
- Какие планы компания выстраивает на этот год, что станет приоритетом?
- Среди приоритетных задач, поставленных передо мной руководством компании, - усиление позиций филиальной сети СОГАЗа на региональных страховых рынках ДФО. Также мы будем акцентировать внимание на налаживании эффективных бизнес-процессов, повышении уровня сервиса, сохранении и увеличении клиентского портфеля каждого филиала территориальной дирекции.
- Евгений Викторович, вы на Дальнем Востоке сравнительно недавно. Какие впечатления от региона?
- Я сибиряк, почти всю жизнь прожил в Кемерово, в последние годы работал в территориальной дирекции СОГАЗа по СФО. Назначение на Дальний Восток для меня стало по-настоящему приятным сюрпризом: всегда мечтал здесь побывать, и могу сказать, что первые впечатления превзошли все мои ожидания. Я в восторге от местной природы и тех людей, с которыми мне уже довелось познакомиться по работе и вне ее. У Дальнего Востока огромный потенциал, который необходимо использовать.
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